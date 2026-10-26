Страны Запада активно используют санкции, тарифы и торговую блокаду как средства давления против государств мирного большинства. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в отношении России было введено более 30 тыс. незаконных односторонних ограничительных мер. Медведев подчеркнул, что санкциями не сломить РФ, поскольку экономический потенциал страны «огромный».
«Россия как стояла, так и стоит, и развивается даже под давлением этих 30 тыс. мер, но само по себе это весьма показательно», сказал политик на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!».