«Россия как стояла, так и стоит»: Медведев указал на провальную стратегию Запада

Страны Запада активно используют санкции, тарифы и торговую блокаду как средства давления против государств мирного большинства. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, в отношении России было введено более 30 тыс. незаконных односторонних ограничительных мер. Медведев подчеркнул, что санкциями не сломить РФ, поскольку экономический потенциал страны «огромный».