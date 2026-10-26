Китайским акциям спрогнозировали падение до минимума

Акции китайских компаний, торгующиеся за пределами материкового Китая (оффшорные акции), подешевеют еще на 10-15 процентов даже по сравнению с нынешним уровнем. Об этом говорится в аналитической записке Morgan Stanley, на которую ссылается Bloomberg.

Оценки ценных бумаг могут опуститься до исторического минимума на фоне замедления экономического роста, ослабления потребительского спроса в стране, и ужесточения государственного регулирования, в том числе введения налога на трасты. Распродажи на рынке длятся уже более десяти недель подряд.

По сравнению с июньским уровнем базовый индекс материкового Китая CSI 300 потерял 20 процентов. Отношение текущей рыночной цены акции к прогнозной чистой прибыли на следующие 12 месяцев (форвардный P/E) для таких акций составляет 11,6, а для гонконгского Hang Seng — 9,5.

Тем не менее аналитики ожидают, что в перспективе положение на рынке выправится. В том числе этому поспособствует группа инвестиционных фондов с государственным участием, а также хорошие показатели компаний из секторов, связанных с передовыми технологиями.