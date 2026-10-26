Раскрыты экономические потери Франции от массовых беспорядков

Экономический ущерб Франции из-за массовых беспорядков может превысить 1,5 млрд евро (135 млрд рублей). Такую оценку News.ru привела генеральный директор «Центра отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова.

По ее словам, ситуация усугубляется отменой бронирований в отелях и закрытием культурных объектов. Только в Париже может быть аннулировано около 10% гостиничных резервов. Каждый день протестов в центре столицы приводит к отмене примерно 1% бронирований на последующий месяц. В регионах, например в Анси, число посетителей упало на 30% с момента начала активной фазы протестов 17 октября.

Культурная программа туристов также страдает — в выходные были закрыты Лувр, музей Орсе и музей Пикассо. Ущерб от повреждения и разграбления около 3 тысяч коммерческих объектов Кодякова оценила примерно в 1–1,2 млрд евро (90–108 млрд рублей). Для туристической отрасли, которая ежегодно приносит стране около 70 млрд евро (6,3 трлн рублей), сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу, подчеркнула эксперт.

Ранее Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в ходе митингов 24 октября было задержано 1314 человек. Неделей ранее, 17 октября, число арестованных составило 2628 человек.