Генеральный директор компании «Метинвест» Юрий Рыженков прокомментировал решение Евросоюза о квотах на импорт. Об этом он высказался в интервью Fortune.

Рыженков назвал квоты ЕС серьезным ударом для Украины.

«Внезапно, в первой половине этого года, нам ввели квоты, и нас практически выбросили на обочину вместе со всеми остальными странами [За пределами ЕС], и тот факт, что у нас были исключительные обстоятельства в плане логистики, энергоснабжения и доступности персонала, на мой взгляд, вообще не был учтен. Это было слишком сурово, учитывая обстоятельства», — возмутился глава компании.

Эксперт добавил, что сталелитейная промышленность Украины оказалась на грани коллапса. По его мнению, политика ЕС только усугубляет положение Киева.

Ранее сообщалось, что Украина полностью прекратила производство стали после того, как последние из действовавших заводов не смогли продолжить работу. Это произошло в конце сентября.