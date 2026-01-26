Штрафы для владельцев квартир в 2026 году: гайд по нарушениям и наказаниям

Собственники квартир обязаны соблюдать различные правила, включая нормы пожарной безопасности, санитарные требования и правила пользования общедомовым имуществом. Их нарушение может привести к штрафам и даже более серьёзным последствиям. В этой статье вместе с юристом разобрали, какие штрафы предусмотрены в 2026 году и как избежать распространённых ошибок.

Основные обязанности владельцев квартир

Правила содержания и использования общедомового имущества прописаны в Гражданском и Жилищном кодексах. За их нарушение полагаются штрафы, они зафиксированы в Кодексе об административных правонарушениях.

Собственники квартир несут различные виды ответственности, которые регулируются законодательством. Начиная с гражданско-правовой и заканчивая административной ответственностью. Как следует из положения ст. 210 ГК собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества. Жилищный кодекс РФ расширяет данную норму, указывая, что собственник жилого помещения обязан обеспечивать его сохранность, проводить текущий ремонт и соблюдать права и интересы соседей (ст. 30 ЖК). Тамаз Стоян Советник, руководитель практики недвижимости и строительства юридической фирмы «Леонтьев и партнёры»

Основные обязанности и принципы для владельцев квартир в многоквартирных домах:

Платите вовремя и точную сумму за содержание общих частей и имущества дома.

Не путайте общее имущество с личным, но отстаивайте равные права в использовании общих зон.

Соблюдайте правила по проживанию в квартире и пользованию общими зонами. Квартира должна использоваться для жилья, общие зоны — для досуга и повышения удобства и качества жизни.

Оформляйте все документы и действия с жильём официально.

Платите налоги, например с доходов с аренды или другой деятельности. Оплачивая 6–13% налога, вы избегаете штрафов и риска нарушения закона.

Штраф за нарушение санитарных норм

Физлиц могут оштрафовать на суммы от 2 до 3 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, таких как:

Оставление мусора и личных вещей в общих помещениях (коридорах, лестницах, лифтах).

Использование общих помещений и мест для хранения личных вещей.

Оставление в антисанитарии общедомовых зон.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности

Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей выписывают за нарушение правил пожарной безопасности (ст. 30 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 20.4 КоАП РФ).

Сюда относятся:

хранение легковоспламеняющихся материалов;

захламление аварийных выходов, блокировка люков на балконах и других путей эвакуации;

смена направления открытия входной двери в подъезде;

использование чердаков и технических помещений для организации мастерских или складов.

Штрафы за порчу и захват общедомового имущества

Штраф от 300 до 500 рублей могут выписать за порчу, уничтожение или повреждение вещей в местах общего пользования (ст.7.17 КоАП), если это не повлекло значительного ущерба.

Некоторые причины для штрафа:

рисунки и надписи на стенах;

разбитые окна в подъезде;

повреждение краски при подъёме мебели;

намеренная поломка скамеек во дворе.

Штрафы для физлиц от 2 до 2,5 тысячи рублей (ч. 2 ст. 7.21 КоАП) предполагаются за самовольные переустройство или перепланировку любых помещений в многоквартирном доме без соблюдения установленного порядка. В случае общих зон речь о согласовании с управляющей компанией или товариществом собственников жилья (ТСЖ). Правила содержания и переустройства прописаны в постановлении правительства РФ № 491 (ред. от 14.09.2024).

Самовольным переустройством места общего пользования будут считаться расширение балкона за счёт козырька над подъездом, несанкционированная кладовая в подвале и другие случаи захвата общедомовых площадей.

Помимо штрафа, жильцы дома могут подать иск (ст. 304 ГК) по защите своих прав от нарушений, не связанных с лишением владения, и потребовать компенсацию за ущерб.

Наказание за незаконную перепланировку квартиры

Все работы по изменению конфигурации вашей собственной квартиры — снос стен, объединение или разделение комнат, перенос дверных проёмов — должны проводиться строго в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. Самовольная перепланировка считается административным правонарушением (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ, ч. 1 ст. 29 ЖК РФ).

Нарушителю грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей. Если перепланировку невозможно узаконить, владелец обязан вернуть квартиру в прежнее состояние в установленный срок (ч. 3 ст. 29 ЖК РФ). При неисполнении этого требования суд по иску местных властей может вынести решение о продаже помещения с публичных торгов, а собственнику выплатят вырученные средства за вычетом судебных издержек (ч. 5 ст. 29 ЖК РФ).

Штраф за нарушение тишины и покоя соседей

За сильный шум, который мешает соседям, физлицам грозят штрафы от 500 до 2,5 тысячи рублей (ст. 20.1 КоАП):

за нарушение режима тишины и покоя;

участие в несанкционированных мероприятиях, мешающих другим жильцам.

В Москве нельзя громко слушать музыку и проводить ремонтные работы с 23:00 до 07:00 ежедневно, а также с 13:00 до 15:00 («тихий час»), по воскресеньям и праздникам.

Заниматься ремонтом можно по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 19:00 (с перерывом на «тихий час»). Исключение из этого правило сделано для новостроек в первые полтора года — шуметь можно с с 9:00 до 19:00 каждый день.

Даже если в квартире шумят арендаторы, её владелец может быть привлечён к субсидиарной ответственности (вид ответственности, помогающий взыскать долг не только с должника). Штраф составит от 500 до 1 тысячи рублей (ст. 6.4 КоАП РФ).

Управляющая компания также имеет право вводить санкции. При систематических нарушениях собственнику могут ограничить доступ к общему имуществу, например к кладовым или помещениям для досуга.

Штраф за перегруз лифта

От 3 до 5 тысяч рублей придётся отдать за нарушение правил пользования лифтами, включая перевозку тяжёлых и громоздких предметов без предварительного согласования (ст. 9.1.1 КоАП РФ). Правила пользования прописаны в постановлении правительства «Об организации безопасного использования и содержания лифтов» (ст. 1.4).

Штрафы за нарушение правил проживания

От 1 до 3 тысяч рублей — за антисанитарию и неправильное обращение с отходами (ст. 6.4 КоАП РФ). Например, за хранение отходов, которое привело к появлению и размножению вредоносных насекомых.

От 2 до 5 тысяч рублей — за неисправную пожарную сигнализацию (20.4 КоАП РФ). Собственнику необходимо поддерживать прибор в рабочем состоянии.

От 3 до 10 тысяч рублей — за хранение дома опасных веществ (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ), например ртути.

Штрафы за нарушение правил регистрации

Штраф за проживание без регистрации (ст. 19.5.2 КоАП РФ) составляет 2–5 тысяч рублей. Органы местного самоуправления могут направить владельцу жилья уведомление с требованием устранить нарушение. Если его не исполнить, это может усложнить регистрацию новых жильцов, аренду или продажу квартиры.

Обязанность встать на временный учёт возникает, если вы проживаете не по месту постоянной или временной прописки в другом субъекте РФ. Исключение сделано для соседних регионов: например, наличие постоянной регистрации в Московской области освобождает от необходимости оформлять временную регистрацию при проживании в Москве, и наоборот.

Штрафы по этой статье:

для проживающего без регистрации гражданина — от 2 до 3 тысяч рублей;

для собственника жилья — от 2 до 5 тысяч рублей.

Если не имеющие регистрации лица причинят вред другим жильцам или их имуществу, собственника могут привлечь к гражданской ответственности. Он будет обязан компенсировать ущерб (ст. 304 ГК).

Отдельная ответственность (ст. 18.9 КоАП РФ) наступает для принимающей стороны, которая не поставила на миграционный учёт иностранного гражданина в течение 7 рабочих дней с момента его прибытия. В этом случае штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей.

За фиктивную постановку иностранца на учёт (на основании ложных сведений или без намерения реально предоставить ему жильё) предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 322.3 УК РФ.

Штраф за нарушение правил благоустройства

Владелец квартиры обязан соблюдать правила благоустройства, установленные местными органами власти, говорит партнёр юридической фирмы «Леонтьев и партнёры» Тамаз Стоян. За нарушение этих правил могут выписать административный штраф.

Наказание последует, если жилец дома, например, повредит деревья или кустарники во дворе или припаркуется на газоне. Размер штрафов в российских городах устанавливается местным законодательством. Например, в Москве физлицам придётся заплатить от 3,5 до 4,5 тысячи рублей (ст. 4.18).

Штраф за неуплату налогов с продажи квартиры

Умышленная неуплата НДФЛ с доходов от продажи недвижимости влечёт взыскание штрафа в размере 40% от суммы налога (ч. 3 ст. 122 НК РФ).

Штраф за самовольную замену радиаторов отопления

Штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей грозит собственнику за самовольную замену коммуникаций отопительной системы, если при этом он изменит её конфигурацию, повредит стояк или устроит потоп. С 2025 года такие действия могут трактоваться как самовольное переустройство жилого помещения.

Нарушение правил обращения с газовым оборудованием

Штрафы за нарушения при эксплуатации газового оборудования установлены ст. 9.23 КоАП. Они касаются владельцев внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, к которому, помимо плит, также относятся котлы, водонагреватели и иные приборы, указанные в перечне постановления правительства РФ №410 от 14 мая 2013 года.

К правонарушениям, влекущим наказание, относятся:

несвоевременное техническое обслуживание оборудования;

эксплуатация газовой плиты дольше 20 лет;

привлечение к работам лиц без необходимой квалификации;

уклонение от заключения договора на техобслуживание;

недопуск специалистов газовой службы для плановых работ;

неустановка или необновление оборудования, если это предписано.

Размер санкций зависит от тяжести нарушения. За несоблюдение общих правил грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Если же нарушения привели к аварии или создали реальную угрозу жизни и здоровью людей, сумма штрафа возрастает и составит от 50 до 150 тысяч рублей.

