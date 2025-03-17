10 лучших книг для развития финансовой грамотности

Чтобы накопить, приумножить и разобраться, как устроен сложный финансовый мир, существует множество серьёзных и интересных изданий. СберСова прочитала самые важные книги о финансовой грамотности и составила свой топ-10.

«Богатый папа, бедный папа»

Роберт Кийосаки

Одна из самых известных в мире книг, о которой вы наверняка слышали.

Автор описывает опыт двух пап: одного — богатого, который учил автора финансовой грамотности, а второго — бедного, который, несмотря на хорошую работу, так и не смог добиться финансовой стабильности. Битва двух мировоззрений наглядно демонстрирует, почему важно развивать финансовые навыки и предпринимательское мышление. И в то же время относиться к деньгам не как к средству существования, а как к способу получить и приумножить богатство.

Книга укрепляет в читателях мысль о том, что финансовое образование необходимо всем. И любой человек способен самостоятельно научиться планировать, инвестировать, разбираться в налогах и думать как предприниматель. Автор даёт практические советы и подталкивает читателя к изменению сознания.

«Азбука финансовой грамотности»

Владимир Авденин

Если вы решили раз и навсегда разобраться в финансовых вопросах, обязательно прочитайте эту книгу. В ней раскрываются базовые принципы организации личного бюджета, кредитования, инвестирования и планирования.

«Азбука» научит создавать свой капитал и финансовую подушку безопасности, а также поможет начинающим инвесторам. Автор простым языком объясняет, как избежать самых распространённых ошибок в финансовой сфере. И на личном примере демонстрирует, что идея накопить миллион с нуля совсем не утопическая, если вооружиться полезными знаниями. А ещё в книге исследуется, как работает «психология денег» и что следует делать, чтобы изменить своё отношение к ним.

«Самый богатый человек в Вавилоне»

Джордж Клейсон

Эта книга из разряда нестареющей классики. В следующем году издание отметит столетний юбилей. Удивительно, но оно до сих не потеряло актуальности. Джордж Клейсон утверждал, что написал свое произведение, опираясь на археологические артефакты — клинописные таблички, найденные в Древнем Вавилоне.

Каждая глава книги — отдельная притча, а главный герой проходит путь от простого писаря до богатейшего человека своей эпохи и щедро делится законами обретения богатства. Они настолько просты, что сработают в любое время.

В частности, он рекомендует откладывать 10% доходов, контролировать расходы и никогда не тратить больше заработанного, всегда учиться новому и приложить все усилия в молодости, чтобы обеспечить безбедную старость.

Помимо этого, автор предостерегает от сомнительных способов быстрого обогащения, призывает соблюдать финансовую дисциплину, быть терпеливыми и формировать полезные финансовые привычки.

«Думай и богатей»

Наполеон Хилл

Одна из самых спорных, но от этого не менее популярных книг в области финансовой литературы, хотя и была написана в далёком 1937 году. Автор утверждал, что изучил жизни самых успешных людей Америки и нашёл общие черты, которые позволили этим людям быть финансово успешными. Но прямых свидетельств этому нет, никаких черновиков или воспоминаний миллионеров об авторе не сохранилось.

По мнению Хилла, богатство начинается с мышления, и в книге очень подробно описано, как позитивные мысли, умение сосредоточиться на целях и вера в собственные силы ведут людей к невероятным финансовым победам. Эта книга из разряда мотивационных: если вы хотите изменить отношение к деньгам, точно стоит добавить её в свою библиотеку.

Хилл призывает чётко формулировать свои финансовые цели и верить, что они исполнятся, не сворачивать с намеченного пути, даже если постигла неудача, а в качестве инструмента по реализации желаний использовать самовнушение, аффирмации и визуализацию.

«Правило богатства № 1 — личный финансовый план»

Владимир Савенок

Сделать следующий шаг к светлому финансовому будущему поможет книга инвестора и преподавателя Высшей школы бизнеса Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. По сути, это настоящий курс по финансовой грамотности, который содержит информацию по личным финансам, управлению доходами, расходами, накоплениями и инвестициями.

Книга поможет выйти на новый уровень финансовой грамотности. Автор предлагает ставить конкретные цели и уже потом формировать под них бюджет, научит составлять финансовый годовой план, даёт советы, как накопить на солидную пенсию и безбедное будущее детей.

Книга будет полезна и начинающим инвесторам: здесь есть раздел про инвестпланирование и инвестиционные инструменты.

«Правило» написано с учётом российских реалий, а советы актуальны для людей даже с небольшими финансовыми доходами.

«Думай как миллионер»

Т. Харв Экер

Чтобы стать миллионером, придётся не только поменять свои финансовые привычки, но и способ мышления. Автор уверен, что для достижения богатства мало усердно работать — куда важнее изменить своё отношение к деньгам.

Обеспеченным может стать каждый, если научится думать и действовать как миллионер. Экер предлагает практические упражнения, которые помогут изменить негативные установки и ограничивающие убеждения. На пути к богатству потребуется искоренить блокирующие денежные потоки мысли типа «деньги — это зло» или «я не достоин богатства». Если следовать советам автора, можно научиться воспринимать деньги как средство для создания благополучия, а не что-то недостижимое.

«Тайный язык денег»

Дэвид Крюгер, Джон Дэвид Манн

Авторы этой книги написали гид, как деньги могут работать на нас, если научиться их «понимать». Основная мысль в том, что деньги — это язык, с помощью которого мы взаимодействуем с миром. Они могут быть как источником вечных проблем, так и мощным инструментом.

Книга учит понимать природу денег на уровне интуиции и не бояться рисковать. В ней много рекомендаций и жизненных примеров. А ещё Крюгер и Манн дают советы, как планировать бюджет, избегать кредитных ловушек и управлять деньгами, чтобы они приносили прибыль.

«Мани, или Азбука денег»

Бодо Шефер

Эту книгу с удовольствием читают и взрослые, и дети. Ведь её главный герой — говорящий пёс по имени Мани. Именно Мани учит свою маленькую хозяйку быть финансово грамотной и помогает её родителям решать текущие финансовые вопросы.

Бодо Шефер подробно объясняет, как важно откладывать деньги, инвестировать, соблюдать финансовую дисциплину и почему кредит — это не самая хорошая идея. Мани советует, как лучше планировать свои доходы и расходы и где найти источники пассивного дохода.

Помимо финансовых стратегий, в книге рассмотрен психологический аспект. Например, есть советы, как научиться мыслить как успешный человек, как избавиться от всего того, что мешает встать на путь богатства и как научиться правильно оценивать свои цели и желания.

«Сам себе финансист»

Анастасия Тарасова

Анастасия Тарасова — финансовый консультант, а её книга — ответ на самые частые вопросы клиентов. Автор уверена, что человек с любым уровнем доходов сможет улучшить финансовое положение, если будет следовать несложным правилам.

Начинать движение к благосостоянию надо с постановки финансовых целей и создания бюджета. Следующий шаг — отслеживание расходов, чтобы понять, куда на самом деле уходят деньги. Финансовая дисциплина — залог успеха, а полезные финансовые привычки — помощники в достижении намеченных целей. Позитивное финансовое мышление и надёжный инвестиционный портфель способны превратить любого читателя в начинающего миллионера.

Книга научит управлять доходами и расходами, использовать во благо кредитные карты, избегать задолженностей. Во второй части книги подробно рассматриваются инвестиционные инструменты: акции, облигации, недвижимость, криптовалюты. Автор советует читателям рассмотреть различные варианты для создания пассивного дохода, вкладывать средства в покупку недвижимости.

«Экономикс»

Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, Шон М. Флинн

Если эта книга прошла мимо вас, самое время наверстать упущенное. Иллюстрированная история экономической мысли со Средних веков до современности будет интересна не только специалистам и экономистам, но и всем, кто хочет разобраться, как функционирует современная экономика, почему на неё влияют политическая повестка, мировые кризисы, климатические изменения и войны.

Авторы рассматривают и возможные последствия современного развития глобальной экономики. В этом году «Экономикс» переиздавали уже в 21-й раз.

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