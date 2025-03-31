Что будет с инфляцией, рублём, ВВП и индексом Мосбиржи в апреле

Наблюдаемая инфляция в марте ощущалась россиянами на уровне 16,5%. Такая же цифра была и в феврале. Однако фактический рост цен к концу марта составляет 10,22%. Опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают, что в апреле инфляция не превысит 10,2%, курс доллара будет находиться в коридоре 80–90 рублей, а экономика может снизиться на 0,7% в квартальном выражении. Мы разобрались, на чём основаны прогнозы аналитиков.

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Что происходит в экономике

Объем ВВП в 2024 году превысил 200 триллионов рублей, увеличившись относительно 2023 года на 4,1%.

В первом квартале 2025 года экономику поддерживают большие государственные расходы и рост зарплат. За январь — февраль федеральный бюджет потратил 8,05 триллиона рублей, что на 30,6% больше, чем год назад. Государственные закупки тоже выросли — на 38,3%, оценили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

Оба фактора стимулируют потребление: в январе оборот розничной торговли увеличился на 5,4% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Это почти совпадает с ростом в конце прошлого года (5,5%).

Высокие потребительские расходы — это следствие роста доходов населения. По оценкам ИНП РАН, за январь реальная зарплата, то есть с учётом инфляции, увеличилась на 8% к предыдущему году.

В тот же период россияне стали брать меньше кредитов и активнее погашать старые. В итоге объём портфеля потребкредитов уменьшился в феврале на 0,9%, хотя в январе спад был менее заметным — 0,3%. Как указывают в ЦБ, это происходило отчасти из-за жёсткой денежно-кредитной политики, то есть высокой ключевой ставки. Сейчас она составляет 21%.

Экономика в марте скорее движется «по траектории мягкой посадки», отмечала 21 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом говорит умеренное замедление внутреннего спроса и постепенное снижение напряженности на рынке труда. В январе 2025 года уровень безработицы незначительно повысился с декабря, до 2,4% (на 0,1 процентного пункта), что стало первым ростом более чем за год. В декабре 2024-го уровень безработицы в России достиг рекордно низкого показателя в 2,3%. Это связывали в основном с дефицитом рабочей силы.

Рубль продолжает укрепляться к мировым валютам. В начале этой недели доллар стоил около 84 рублей, а евро торговался у отметки 91 рубль.

Что происходило на валютном рынке с 24 по 28 марта

Что будет с ВВП

Уменьшение потребительской активности может сказаться на экономике в апреле. Поэтому можно ожидать снижения ВВП на 0,7–0,9% в квартальном выражении, оценивает Илья Федоров из «БКС Мир инвестиций».

В целом за полный 2025 год экономика покажет рост, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его подсчётам, ВВП за год увеличится в пределах 1,5–2%. Опрошенные ЦБ аналитики ожидают по итогам года 1,7%.

Что будет с инфляцией

Темп роста цен в 2025 году может составить 7%. Так считает большинство аналитиков, опрошенных Банком России. Это выше, чем они ожидали ещё в феврале.

Фактическая инфляция в марте не снижается (10,06% за февраль). По состоянию на 24 марта темп роста цен немного ускорился до 10,22 с 10,2% ещё неделей ранее.

Сейчас спрос в экономике замедляется, а резко укрепившийся с начала года курс рубля уменьшает стоимость импорта, указывает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Уровень инфляции в апреле будет умеренным, как и в марте, ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, сдерживающими факторами для снижения инфляции будет по-прежнему дефицитный рынок труда, быстрый рост зарплат. К этому добавятся повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также санкционные издержки.

Основными факторами замедления инфляции в апреле, как и в марте, будет слабое кредитование на фоне высокой ключевой ставки, крепкий рубль и нормализация бюджетных расходов — бюджетная политика перестанет быть стимулирующей после высоких государственных расходов в декабре —феврале. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

Но пока даже символическое замедление темпа роста цен нельзя считать устойчивым, уверена старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. У участников рынка есть неопределённость по поводу скорости и срока возврата валютного курса рубля к уровням, которые были в начале года. Тогда доллар стоил 101,7 рубля.

Укрепление к этим уровням может растянуться на несколько месяцев, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Инфляция в апреле будет ещё относительно низка из-за сезонных факторов и близка к уровню марта при неизменных внешних факторах, предполагает Ващелюк. По её мнению, в апреле может продолжаться снижение цен на электронику, бытовую технику, некоторые другие непродовольственные товары. Она предполагает, что, пока рубль будет оставаться крепким, инфляция будет оставаться сдержанной. И тем выше будет вероятность более раннего, чем ожидалось в начале года, снижения ключевой ставки ЦБ.

Но пока инфляция остаётся высокой, так как в её компонентах, менее зависимых от курса рубля и денежно-кредитной политики, в первую очередь продовольствие и нерегулируемые услуги, поясняет Беленькая.

Поскольку веса этих компонент в потребительской корзине весьма высоки — продовольствие 38%, нерегулируемые услуги около 20%, то и снижение общей инфляции может происходить не так быстро и устойчиво, как хотелось бы видеть. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

С учётом этого, по оценкам эксперта, рост цен в апреле может составить 10,2% в годовом исчислении. И это может быть пик по годовой инфляции.

С этой оценкой согласен Михаил Васильев из Совкомбанка. Аналитик отмечает, что в январе потребительские цены за месяц выросли на 1,23%, в феврале — на 0,81%. Поэтому в марте и в апреле инфляция символически замедлится и будет по 0,5% или в пересчёте на год составит 10,2%, заключает Васильев.

Чуть более оптимистичную оценку даёт аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Она считает, что мастичная инфляция в апреле может быть даже 0,4%, в итоге в пересчёте на год с коррекцией на сезонность показатель может составить около 10%. Такой же оценки придерживается Илья Федоров: инфляция продолжит опускаться в апреле, но не ниже чем до 10% в годовом исчислении.

Что будет с рублём

Опрошенные Банком России аналитики прогнозируют, что рубль будет укрепляться в течение всего этого года. Они ожидают, что в 2025 году средний курс составит 98,5 рубля за доллар. Это на 5,3% крепче, чем предполагалось в февральском прогнозе (103,8 рубля).

Динамику курса рубля в апреле, вероятно, будут определять ход переговоров России и США и геополитическая ситуация в целом, указывает Михаил Васильев из Совкомбанка. Если будет прогресс в ходе переговоров, то рубль может перейти в диапазон 70-80 за доллар, допускает аналитик.

При отсутствии прогресса или обратной эскалации в переговорах курс рубля может вернуться в диапазон 90–100 за доллар, 94–104 за евро и 12,3–13,7 за юань, предупреждает аналитик. Он не исключает сильных колебаний курса в апреле.

Ващелюк допускает ослабление рубля (100 рублей за доллар) в случае, если появятся негативные новости о ходе переговорного процесса между США и Россией. Базово она рассматривает коридор колебаний в апреле 80–90 рублей за доллар. Илья Федоров из «БКС Мир инвестиций» — в пределах 85–90 рублей.

Поддержку рублю могут оказать ежедневные продажи юаней из федрезервов в рамках бюджетных операций и высокие рублёвые процентные ставки, полагает Васильев. Позитивно могут повлиять динамика цен на сырьё, состояние торгового баланса, динамика потоков капитала. Ожидается, что в апреле цена на нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне 70–75 долларов за баррель. Цена контракта на 27 марта составляла 74,03 доллара за баррель. С учётом этих факторов Васильев считает, что среднее значение курса составит 83 рубля за доллар и 90 за евро.

Что будет с индексом Мосбиржи

В марте этот показатель демонстрировал снижение. С 1-го по 27-е число он опустился на 3%, достигнув 3 085,21 пункта к вечеру четверга. В начале месяца индекс составлял 3 189,81 пункта.

Рынок впал в фиксацию прибыли из-за отсутствия значимого прогресса в украинском конфликте и в вопросе ослабления санкций, полагает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. На её взгляд, данные по недельной инфляции разочаровали, потому что Росстат показал некоторое ускорение темпа роста цен. Но курс рубля остаётся сильным, что ограничивает потенциал экспортёров, отмечает Малых.

По всей видимости, скоро индекс Мосбиржи закроет гэп от 13 февраля и скорректируется до 3000–3050 пунктов. Сильное углубление коррекции маловероятно, так как наступает дивидендный сезон и появляются ожидания того, что ЦБ может перейти к смягчению ранее, чем ожидают многие. Наталья Малых Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

Негативное влияние на котировки оказывает статистика по инфляции, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. На бенчмарк также влияют геополитика и денежно-кредитная политика Банка России.

Новости с полей переговоров по мирному урегулированию могут периодически оживлять оптимизм инвесторов, но в целом сильные движения возможны на более надёжных сигналах, чем риторика. Пока что прогресс в переговорах не выглядит быстрым, что и обусловило откат индекса Мосбиржи к уровням первой половины февраля. Александр Шепелев эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

По мнению Шепелева, некоторую поддержку акциям может оказать ослабление рубля, потому что импорт восстанавливается после сезонного спада. Одновременно с этим сокращается экспортная выручка из-за снижения цен на нефть с конца зимы. В итоге эксперт ожидает, что индекс Мосбиржи будет около отметки 3250 пунктов.

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