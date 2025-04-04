Зачем состоятельные люди берут кредиты, если у них есть деньги

Состояние трёх богатейших людей мира превышает 750 миллиардов долларов. Это почти 68 триллионов рублей по нынешнему курсу — в 1,7 раза больше плановых доходов бюджета России на 2026 год. Казалось бы, с такими деньгами можно ни в чём себе не отказывать, но для покупки Twitter Илон Маск привлекал кредит. И это не исключение из правил: богачи занимают деньги ничуть не реже тех, кому не хватает на мечты. Разбираемся, как они это делают, почему это может быть выгодно и чему у них можно поучиться.

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Когда состоятельные люди берут кредиты

Обычно это происходит в нескольких случаях, рассказывает «Рамблеру» инвестиционный советник Виктория Сапожникова, которая специализируется на финансовом планировании для состоятельных семей. Во-первых, для бизнеса, то есть покупки активов. Второй случай — для покрытия временных денежных разрывов.

Например, через две недели состоятельный человек ждёт поступления средств от погашения облигационного выпуска, а прямо сейчас есть возможность выгодно купить актив, который давно запланирован. Под эту сделку он может взять маржинальное кредитование у брокера. Это чётко выверенное денежное планирование, но при этом на счёте у него будут свои средства,

говорит инвестиционный советник Виктория Сапожникова.

Маржинальное кредитование — это когда брокер даёт вам взаймы деньги, чтобы вы на них могли купить ценные бумаги. Вы вносите часть своих средств (залог), а остальное занимаете у брокера. Если цена акций падает, вам может понадобиться внести больше денег или продать бумаги, чтобы вернуть долг.

Эксперт добавляет, что за свою карьеру не видела состоятельных людей, которые брали бы кредиты на дорогие машины или элитные квартиры. По её словам, так обычно поступают те, кто только что добился серьёзного успеха или получил доход, который до этого был ему недоступен.

То есть речь про быстрое обогащение и желание показать всем вокруг свой новый уровень жизни. Состоятельные люди такие поступки не совершают, подчёркивает эксперт.

Рассмотрим подробнее, когда состоятельные люди берут займы.

Инвестиции через заёмные средства

Состоятельные люди покупают активы — недвижимость, акции, доли в бизнесе и так далее — и благодаря этому зарабатывают всё больше и больше.

Использование займов позволяет увеличивать доходность на собственный капитал за счёт финансового рычага. То есть «чужие» деньги, как правило, дешевле, чем «свои». Даже имея деньги, состоятельные люди могут брать кредиты для того, чтобы сохранить денежный поток или увеличить диверсификацию инвестиций. Андрей Шапенко Профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково»

Он приводит такой пример: инвестор хочет купить квартиру в Москве за 30 миллионов рублей. Вместо того чтобы тратить свои деньги, он берёт ипотеку на 70% стоимости жилья. Свободные средства он вкладывает в другие объекты или бизнес.

Через несколько лет недвижимость дорожает, инвестор продаёт её с прибылью, выплачивает кредит и остаётся в плюсе. Или же можно взять кредит для покупки недвижимости и затем сдавать её в аренду за сумму, превышающую ежемесячный платёж.

Кредит как инструмент роста

Состоятельные люди редко расходуют все свои деньги, тем более сразу. Вместо этого они привлекают заёмные средства, чтобы направить собственные финансы на более выгодные вложения.

Андрей Шапенко приводит несколько подходящих случаев:

когда процентная ставка по кредиту ниже, чем ожидаемая доходность инвестиций;

когда нужно сохранить деньги для оперативных возможностей — например, не тратить всё на покупку квартиры, чтобы остался запас на непредвиденный случай или предстоящие расходы;

когда есть возможность использовать налоговые вычеты на проценты по кредиту;

когда заёмные средства можно потратить на покупку активов, которые генерируют доход (например, недвижимость под аренду, бизнес-проекты), а не пассивов, которые влекут за собой расходы (например, авто или любые предметы потребления).

Шапенко добавляет, что в каждом из этих случаев важно понять несколько принципов и правил. Доходность актива должна быть больше стоимости заёмного капитала (процентов по кредиту), а ваша долговая нагрузка — не быть чрезмерной.

Для этого можно и нужно диверсифицировать вложения, чтобы не зависеть от одного источника дохода, подчёркивает эксперт.

Почему кредиты могут быть дешевле, чем собственные деньги

Не каждый долг — это плохо. Есть разница между «плохими» и «хорошими» кредитами, указывает эксперт. Хорошие долги — это те, которые помогают увеличивать доход или стоимость активов. Например, ипотека на доходную недвижимость, бизнес-кредиты с чётким планом окупаемости, образовательные займы, если они повышают заработок.

«Плохие» долги — это кредиты на потребление, которые не создают ценности в будущем. Например, заём на покупку дорогого автомобиля, потребительские кредиты на новомодные гаджеты или одежду, кредиты на покупку «курсов» и «менторинга» у инфоцыган.

Богатые люди стремятся, чтобы их долги были в основном «хорошими», потому что они подразумевают не только траты, но и заработок.

Другой момент — инфляция. Она снижает покупательную способность денег. Если вы, например, брали ипотеку в пандемийном 2020 году, то ваша ставка могла быть 8% годовых. Сейчас инфляция составляет 10,22%. Фактически часть вашего долга обесценивается, и вы получаете своеобразный выигрыш.

Когда кредиты для роста могут стать ловушкой

Любой кредит требует от заёмщика осторожности. Если инвестиция не приносит ожидаемой прибыли, то долг становится обузой. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать различные риски.

Андрей Шапенко из Московской школы управления «Сколково» выделяет 5 их основных видов:

Риск доходности. Если прибыльность инвестиций падает ниже стоимости кредита, заёмные деньги начинают работать против вас. Риск ликвидности. Если активы нельзя быстро продать, а обязательства требуют регулярных платежей или вам срочно понадобятся деньги, это может привести к кассовым разрывам и необходимости «перекрывать» их новым кредитом. Валютный риск. Если вы берёте кредит в одной валюте, а доход планируете получать в другой, есть опасность потерять деньги из-за изменения курса одной или обеих из них. Например, вы взяли кредит в долларах, а зарабатываете в рублях. Если доллар подорожает, вам придётся платить больше рублями, чтобы погасить долг. Экономические факторы. Кризисы, инфляция и изменения в законодательстве могут резко ухудшить инвестиционный прогноз. Делистинг. Если вы вложили деньги в ценные бумаги, есть вероятность, что их уберут с биржи. Это может произойти, если компания нарушает правила площадки, имеет финансовые проблемы или становится менее интересной для инвесторов. Когда это происходит, акции сложнее продать и цена их обычно падает.

Чему можно поучиться у состоятельных людей

Деньги любят счёт — это та пословица, которая на 100% отражает взгляд состоятельных людей на финансы. Они будут считать буквально каждый уплаченный банку рубль, указывает Виктория Сапожникова. Чем богаче человек, тем более ответственно он относится к своим деньгам, добавляет эксперт.

По её словам, есть и другие подходы и правила, которыми богатые люди пользуются практически подсознательно.

Не брать кредит в пятницу , чтобы не платить за пользование деньгами в субботу и воскресенье.

, чтобы не платить за пользование деньгами в субботу и воскресенье. Провести переговоры с несколькими банками и узнать условия кредитования в каждом, чтобы выбрать наиболее выгодные.

и узнать условия кредитования в каждом, чтобы выбрать наиболее выгодные. Перевести свои деньги в другой банк , если там будут лучшие условия кредитования.

, если там будут лучшие условия кредитования. При покупке, например, машины в кредит придерживаться простого правила, которое использует даже Уоррен Баффет: цена вашей машины не должна превышать шести месячных доходов семьи. Если стоимость выше, значит, эта машина вам не по карману.

семьи. Если стоимость выше, значит, эта машина вам не по карману. Иметь финансовую стратегию или как минимум вести регулярное планирование расходов и поступлений средств.

Это рождает отношение к кредиту как к одному из денежных инструментов наряду с инвестированием или получением процентов по вкладу. Из этого вытекает привычка чётко просчитывать финансовую математику сделки. Что меня поражает, так это то, что часть состоятельных людей ведёт ежемесячное планирование расходов на бумаге. Буквально миллиардные сделки, а расчёты ведутся в ежедневниках Виктория Сапожникова инвестиционный советник, член НАСФП

Коротко

Состоятельные люди используют кредиты как инструмент роста, а не как способ выживания. Они не боятся долгов, но подходят к ним с позиции выгоды — заёмные средства нужны для инвестиций, а не для трат.

Богатые выбирают кредиты с такими ставками, которые потом позволяют вложить деньги в более доходные активы. Необеспеченные потребительские кредиты не всегда бывают выгодными, так как банки стараются выдавать их под максимально высокие проценты, чтобы самим заработать на этом. Но стоимость денег можно снизить, например предложив банку залог.

Пользоваться заёмными деньгами нужно грамотно — оценивать риски и помнить, что кризисы делают деньги дороже, а долги во время них становится тяжелее обслуживать.

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