Что такое гонорар и какие налоги нужно с него заплатить

Сотрудники компаний регулярно получают заработную плату от своих работодателей. У специалистов «свободных профессий» — адвокатов, артистов, писателей — оплата труда происходит по другому принципу. Им положен гонорар. Что это за выплаты и какие они бывают, а также от чего зависит размер гонорара и какие налоги нужно с него заплатить, рассказал «Рамблеру» юрист Шон Бетрозов.

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Что такое гонорар

Гонорар — деньги, которые человек получает за профессиональную услугу или интеллектуальный продукт​. Сам термин происходит от латинского honorarium, что означает «награда за услугу».

Про такие выплаты говорят в контексте работы специалистов так называемых свободных профессий. Это финансовые консультанты, адвокаты, артисты, писатели, художники.

В отличие от зарплаты, которая выплачивается регулярно в рамках штатных трудовых отношений, гонорар носит характер разовой или договорной выплаты.

Гонорары регулируются гражданским законодательством. Заказчик и исполнитель сами определяют размер и условия выплат. При этом услуга и размер вознаграждения должны быть чётко описаны в контракте. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Виды гонораров

Гонорар за выполнение услуг. Деньги выплачиваются по договору возмездного оказания услуг или подряда за фактически выполненную работу. Например, консультант может получить гонорар за проведённый аудит компании, а юрист — за подготовку правового заключения для клиента. В этих случаях гонорар обычно фиксируется в договоре в твёрдой сумме по соглашению сторон о стоимости услуг. Авторский гонорар. Его также могут называть лицензионным. Это плата создателям произведений науки, литературы, искусства и других результатов интеллектуальной деятельности за использование их произведений. Например, гонорар писателя от издательства за право опубликовать книгу. Гонорар в сфере развлечений. Это разовая выплата за выступление или работу в рамках договора. Например, кинопродюсер заключает договор с актёром на съёмки в фильме, и актёр получает гонорар за роль — определённую сумму, прописанную в контракте. Процентный гонорар. Вознаграждение, величина которого привязана к определённому финансовому результату или показателю и рассчитывается в процентах. Такой подход широко используется в финансовой сфере: инвестиционные банкиры, брокеры, страховые агенты часто работают за комиссию. Она обычно составляет определённый процент от суммы сделки или привлечённых инвестиций. Гонорар успеха. Дополнительная выплата юристам и адвокатам за положительный результат для клиента​. Как правило, гонорар успеха выражается в процентах от суммы, которую удалось взыскать или сэкономить для клиента. Например, по договору сторон помимо базовой оплаты за ведение дела, юрист получит 10% от присуждённой суммы в случае победы.

Как определить справедливый размер гонорара

Размер гонорара в каждом случае устанавливается индивидуально и зависит от целого ряда факторов. В их числе:

Сложность и объём работы.

Уникальность и творческий характер задачи.

Сроки исполнения.

Квалификация и репутация исполнителя.

Цены на рынке.

Чтобы определить справедливый гонорар, часто используют следующие подходы:

Рыночное сравнение. Стороны исследуют, сколько платят за аналогичные услуги или результаты другие заказчики на рынке. Это помогает понять диапазон ставок. Если известно, что в среднем за консультацию по налогам компании платят 100 тысяч рублей, то именно эта сумма будет ориентиром при переговорах о гонораре. Расчёт трудозатрат. Исполнитель оценивает, сколько времени займёт выполнение задачи, и умножает на свою часовую или дневную ставку. Например, бухгалтерский консультант считает гонорар за 50 часов работы по ставке 2 тысячи рублей в час. Итого 100 тысяч рублей. Такой способ особенно уместен для услуг, где основная ценность — время квалифицированного специалиста, отмечает Бетрозов. Смешанная оценка результата. Комбинация фиксированной и процентной частей гонорара. Например, разработчику программного обеспечения по контракту выплатили 500 тысяч рублей за проект. Сверх этого он получил бонус 5% от дохода, который внедрённая программа принесла заказчику за год. Публичные тарифы. Некоторые при оценке стоимости работы или услуги опираются на публичные тарифы и расценки ассоциаций. Например, адвокатских палат или творческих союзов, где рекомендуются диапазоны гонораров.

Что должно входить в договор о гонораре

Стороны договора и их контакты.

Подробное описание услуг.

Вид гонорара.

Размер вознаграждения.

Способ и метод оплаты.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

Условия расторжения договора.

Часто заключаемый с автором договор включает положение о пересмотре гонорара при изменении объёма работ или сроков. Заверять договор о гонораре у нотариуса необязательно. Достаточно письменного соглашения.

Какие налоги нужно заплатить с гонорара

Гонорар получает физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого по гражданско-правовому договору. С таких выплат взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Удержать налог и перечислить его в бюджет обязан заказчик. Он выступает в роли налогового агента​.

Пример:

Эксперту по договору положен гонорар за консультационные услуги в размере 100 тысяч рублей до вычета налогов. Организация-заказчик должна удержать из этой суммы НДФЛ. При минимальной ставке 13% это 13 тысяч рублей. Получается, исполнителю перечислят 87 тысяч рублей.

Исполнитель зарегистрирован в качестве самозанятого. Он самостоятельно платит налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4% с доходов от физических лиц или 6% с доходов, полученных от организаций.

Пример:

Представим, дизайнер, оформленный как самозанятый, заключил договор на разработку логотипа за гонорар 50 тысяч рублей. Компания-заказчик выплатит ему всю сумму на руки без вычета налогов. Далее дизайнер сам заплатит 3 тысячи рублей (6% от дохода) в качестве налога.

Исполнитель оформлен как ИП или зарегистрирован как юрлицо. В таком случае гонорар учитывается как доход от предпринимательской деятельности. Налоги платит сам ИП или юрлицо.

Если ИП применяет упрощённую систему налогообложения (УСН), то он платит единый налог 6% от дохода либо 15% от прибыли.

Если ИП работает на общей системе налогообложения (ОСНО), то платит НДС в размере 20% от стоимости оказанной услуги, а также НДФЛ с дохода по ставке от 13 до 22%.

Пример:

Юрист, зарегистрированный как ИП на ОСНО, заключает договор консалтинга с компанией на сумму гонорара 100 тысяч рублей + 20% НДС.

Компания перечисляет ему 120 тысяч рублей. Из них 20 тысяч рублей — это налог, который юрист уплатит в бюджет как НДС. Оставшиеся 100 тысяч рублей составят доход ИП. Эта сумма облагается налогом уже в составе декларации 3-НДФЛ, которая подаётся ИП раз в квартал.

В договоре важно указать, включен ли налог в сумму гонорара или оплачивается сверх неё, а также кто берет на себя налоговые платежи. В практике обычно сумма гонорара указывается «до вычета налогов» для физлиц, чтобы заказчик понимал свои дополнительные расходы. Сумма гонорара «включая все налоги» указывается для договоров с ИП и организациями, где исполнитель сам рассчитывает налоги из полученных денег. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Коротко

Гонорар — деньги, которые исполнитель получает за проделанную работу вне рамок трудового договора. Обычно по такой схеме работают специалисты свободных профессий. То есть те, кто оказывает разовые профессиональные услуги или создает интеллектуальный продукт​.

Можно выделить пять видов гонораров: за выполнение услуг, авторский, процентный, в сфере развлечений, гонорар успеха.

Справедливая стоимость гонорара формируется исходя из сочетания: сложности и новизны задания, времени, затраченного на работу, квалификации исполнителя и объективных рыночных ориентиров. Задача сторон — достичь баланса, при котором гонорар отражает реальную ценность труда, устраивает и заказчика, и исполнителя.

В договоре о гонораре необходимо указать: стороны договора и их контакты, описание услуг, вид гонорара, его размер, способ оплаты, ответственность сторон и условия расторжения.

Поскольку гонорар — это доход, с него необходимо заплатить налоги. Это может быть НДФЛ, НДС или НПД в зависимости от статуса исполнителя.

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