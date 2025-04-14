Ежемесячная выплата из маткапитала: что это, кому положена, как получить

По статистике, россияне чаще всего используют маткапитал для покупки жилья и оплаты образования детей. Третий по популярности способ — оформление регулярных выплат, которые доступны родителям с детьми младше трёх лет. Рассказываем, кому именно они положены, как зависят от дохода семьи и куда обращаться, чтобы их оформить.

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О выплатах из материнского капитала

Ежемесячная выплата из материнского капитала — это способ поддержки родителей, которым нужны дополнительные средства на повседневные расходы.

По закону маткапитал можно направить на строго определённые нужды: например, на ипотеку, образование, накопительную пенсию. Ежемесячная выплата — исключение из этого правила. Её можно потратить на любые потребности: питание, одежду, лекарства и так далее.

Важные особенности программы:

Платежи производит Социальный фонд России (СФР).

Субсидия равна прожиточному минимуму на ребёнка в том регионе, где живут получатели.

Право на такую поддержку сохраняется до исполнения ребёнку 3 лет.

Семьи, воспитывающие нескольких детей младше 3 лет, могут оформить выплату на всех них. Подавать отдельные заявления при этом не требуется — все дети указываются в одном.

Получение регулярных выплат не ограничивает право семьи использовать материнский капитал на другие предусмотренные законом цели. Главное — контролировать остаток на счёте, чтобы обеспечить их бесперебойное продолжение.

Как рассчитывается выплата

Сумма пособия рассчитывается на основе регионального прожиточного минимума для детей и поэтому варьируется в зависимости от субъекта РФ. Так, в 2025 году семья из Кирова будет получать 15,3 тысячи рублей, а жители Ленинградской области — 18,4 тысячи рублей.

«Детские» минимумы каждый год увеличиваются, после чего растут и регулярные выплаты. Соцфонд повышает их самостоятельно, новое заявление для этого подавать не нужно.

Кто может претендовать на поддержку

Помимо закона о маткапитале, выплаты регулируются отдельным постановлением правительства, где прописаны все детали их оформления.

Финансовые требования

Основное условие: средний доход каждого члена семьи не должен превышать два прожиточных минимума на душу населения, установленных в регионе. Этот показатель может сильно различаться в разных субъектах РФ.

Так, в Ненецком автономном округе один прожиточный минимум равен 29,4 тысячи рублей, в столице — 23,9 тысячи рублей, в Ростовской области — 16,67 тысячи рублей. Уточнить суммы для других регионов вы можете на Госуслугах.

В 2025 году средний предельный доход для получения выплаты по стране составляет 38,7 тысячи рублей на одного человека. При этом затраты семьи, включая выплаты по ипотеке, не учитываются. Как и имущество, которым владеют заявители.

Принимая решение, Социальный фонд не запрашивает у граждан подтверждающие их доход документы. С 2023 года его сотрудники собирают всю необходимую информацию самостоятельно.

Подтверждать доходы обычно требуется лишь в двух случаях: если один из родителей служит в силовых структурах или если кто-то из родных получает стипендии/гранты от учебных или научных учреждений.

Требования к детям

Выплата назначается, если:

На счёте заявителей есть остаток материнского капитала.

Ребёнку ещё не исполнилось трёх лет.

Ребёнок является гражданином РФ по рождению (за исключением жителей новых территорий).

Если обратиться за пособием в первые шесть месяцев после появления малыша, семье переведут деньги за весь этот период. Если сделать это позже, платежи начнутся с месяца подачи заявления.

Как определить средний доход

Алгоритм расчёта

Чтобы рассчитать среднедушевой доход, нужно сложить все семейные доходы за год (до вычета НДФЛ), затем разделить результат сначала на 12 месяцев, а потом — на количество членов семьи.

При расчёте учитываются доходы за 12 месяцев, которые завершились за месяц до подачи заявления. То есть от даты обращения нужно отнимать два месяца. Например, если вы обращаетесь за выплатой в июне 2025 года, во внимание примут заработок с мая 2024-го по апрель 2025-го включительно.

Доходы, которые учтёт СФР:

Зарплаты и премии.

Пенсии и стипендии.

Прибыль от продажи имущества.

Поступления от аренды.

Пособия (в том числе по безработице).

Алименты.

Предпринимательские доходы.

Проценты по вкладам и инвестициям.

Доходы в валюте пересчитываются в рублях по курсу ЦБ на день получения.

Подробнее о финансах, которые учитываются при назначении выплат, говорится в п. 25 профильного постановления правительства.

Что не учитывается:

Маткапитал.

Разовая матпомощь.

Страховые выплаты.

Государственная помощь по соцконтракту.

Целевые выплаты на покупку вещей и прочее.

Кого включают в семью

Состав семьи для оформления субсидии определяется на момент подачи заявления. Официальное определение может отличаться от того, кого сами получатели считают членами своей семьи.

В семью входят:

заявитель и его официальный супруг;

все дети заявителя до 18 лет;

родные и опекаемые дети 18–23 лет, если они — студенты очного отделения и ещё не вступили в брак.

Включение всех этих родственников в семью означает, что их заработки (если они есть) учтут при расчёте общего дохода.

Не включаются в состав семьи те, кто:

ограничен в родительских правах или лишен их по отношению к ребёнку, на которого запрашивается выплата;

отбывает тюремный срок или помещён в СИЗО;

принудительно направлен судом на лечение;

находится на полном гособеспечении, исключая заявителя и детей под опекой;

будучи ребёнком заявителя до 23 лет, учится очно, но заключил брак;

служит в армии по призыву;

учится в военном вузе, но не подписал контракт.

Доходы фигурантов этого списка при назначении выплаты не учитываются.

Пример расчёта. Представим себе семью из 4 человек: отца, матери и двоих детей 5 и 2 лет, живущих в Новосибирске. Для простоты примем, что оба супруга работают и не имеют иных финансовых поступлений, кроме зарплаты.

Доход отца с учётом НДФЛ составляет 67 тысяч рублей, матери — 60 тысяч рублей. Обратиться за выплатами они хотят в августе.

Для этого им нужно подсчитать средний доход на одного члена семьи с июля 2024 по июнь 2025 года.

Считаем:

Зарплата мамы: 60 тысяч × 12 = 720 тысяч рублей.

Зарплата папы: 67 тысяч рублей × 12 = 804 тысячи рублей.

Общий доход: 720 тысяч рублей + 804 тысячи рублей = 1,524 миллиона рублей.

Переводим годовой доход в месячный:

1,524 миллиона рублей / 12 = 127 тысяч рублей.

Вычисляем среднедушевой доход:

127 тысяч рублей / 4 человека = 31,75 тысячи рублей на человека.

На момент написания статьи прожиточный минимум в Новосибирской области — 17,4 тысячи рублей, а его двукратный размер — 34,76 тысячи рублей. Доходы семьи из примера не превышают этого уровня, значит, выплату им одобрят. Её размер будет равен детскому прожиточному минимуму в регионе — 16,86 тысячи рублей в месяц.

Если бы семья жила в соседнем Алтайском крае, где двойной прожиточный минимум на душу населения — 31,56 тысячи рублей, в субсидии им бы отказали.

Какие документы нужны

Чаще всего специально готовить документы заявителям не требуется — достаточно паспорта. Все остальные данные СФР собирает самостоятельно — из собственных баз или из других ведомств. Однако иногда получить какую-то информацию не удаётся.

Поэтому при оформлении субсидии стоит иметь под рукой:

1. СНИЛС — свой и остальных членов семьи, включая детей.

2. Свидетельства о рождении всех детей.

3. Паспорта всех взрослых.

4. Подтверждение доходов:

Справку о доходах для работающих.

Копию декларации 3-НДФЛ или КУД для ИП.

Справку о заработках самозанятого.

5. Реквизиты банковского счёта для перечисления денег.

Если малыш усыновлён, потребуется решение суда об усыновлении. Если заявитель менял фамилию, нужно предоставить свидетельство о перемене имени или расторжении брака.

Как получить выплату

Существует несколько способов подачи заявления: лично — в отделении СФР или МФЦ, онлайн — через Госуслуги. На Госуслугах вам не придётся заполнять заявление с нуля — система сама подгрузит туда все имеющиеся данные.

Оформление выплат через Госуслуги

Это самый удобный и быстрый способ:

1. Авторизуйтесь на портале под своей учётной записью.

2. В поисковой строке на главной странице введите «Ежемесячная выплата из маткапитала» или перейдите к услуге по прямой ссылке и далее смотрите п. 4.

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3. Под окном с описанием услуги выберите «Подать заявление».

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4. Добавьте в открывшуюся предзаполненную форму недостающие данные.

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5. Укажите счёт, на который хотите получать деньги.

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6. Отправьте заявление на рассмотрение.

По умолчанию система видит только официальные трудовые доходы, поэтому заявителю нужно добавить другие данные о своём заработке вручную. Это возможно только офлайн — принести бумаги в СФР нужно в течение 10 дней после онлайн-обращения.

Оформление через Соцфонд или МФЦ

Визит в офис одной из этих организаций потребуется, если у вас нет возможности действовать онлайн, возникли сложности и нужна консультация специалиста или Соцфонд запросил оригиналы каких-то документов.

В двух последних случаях лучше обращаться напрямую в СФР. Дополнительные бумаги могут понадобиться, если в семье есть военнослужащие, недееспособные родственники или дети-студенты.

При посещении:

Возьмите с собой оригиналы всех необходимых документов.

Получите расписку о приёме бумаг.

И в МФЦ, и в Соцфонд можно обратиться как лично, так и направить своего представителя с паспортом и нотариальной доверенностью. Госпошлина за оказание услуги не установлена.

Независимо от того, куда вы обратились, решение будет принято в течение 10 дней. Если у СФР появятся дополнительные вопросы, срок могут увеличить в два раза.

Как происходят выплаты и как отказаться от них

Если заявление одобрят, первая выплата поступит на счёт в течение 5 рабочих дней. Деньги перечислят за весь месяц независимо от того, в какой день подавалось обращение — хоть в самом конце.

Последующие выплаты поступают 5-го числа каждого месяца и начисляются за истекший месяц. Например, в июне — за май. Если 5-е число приходится на нерабочий день, перевод сделают накануне.

Выплата назначается на год, при этом на счёте маткапитала замораживается соответствующая сумма. Использовать её на другие цели нельзя, пока заявление не отозвано.

Отказаться от выплаты можно в любой момент — через Госуслуги, отделение Соцфонда или МФЦ.

Важные нюансы:

Если вы получаете выплаты на нескольких детей, отказаться от них нужно отдельно по каждому ребёнку.

Если заявление ещё не удовлетворено, его можно отозвать через Госуслуги — обращение рассмотрят за три дня.

Через 12 месяцев после одобрения выплаты прекращаются. Чтобы не было перерыва, их нужно продлить заранее.

Для этого за месяц до завершения срока нужно:

Написать новое заявление.

Показать свои доходы (если потребуется).

Заявление рассмотрят в течение 10 дней. Если семья всё ещё удовлетворяет требованиям программы, выплаты продолжат поступать без задержек.

Возможные причины отказа

Доходы превышают лимит. При увеличении семейного дохода уже после одобрения выплат пособие продолжат начислять до окончания текущего периода. Однако при следующем обращении за продлением в субсидии будет отказано. На счёте недостаточно средств. Если семья уже использовала маткапитал на другие цели, его может не хватить на регулярные выплаты. Но если деньги на балансе ещё есть, вам будут платить, пока они не закончатся. Ошибки в заявлении или нехватка документов. Если вы указали неточные сведения или не смогли предоставить необходимые документы, то получите формальный отказ. Исправив недочёты, можно подать заявление снова. Ребёнку уже есть три года. Когда ребёнку исполняется три года, выплаты прекращаются. Если трёхлетие приходится на середину одобренного периода, последний платёж произведут в месяце празднования дня рождения.

Коротко

Государство предоставляет ежемесячную выплату из маткапитала семьям, где: доход каждого члена не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения; есть ребёнок младше трёх лет; имеется неизрасходованный остаток материнского капитала.

Размер выплаты соответствует детскому прожиточному минимуму в регионе. Средства можно тратить свободно, без отчётов.

Чтобы оформить выплату, подайте заявление через: Госуслуги (самый быстрый способ); МФЦ или отделение Соцфонда.

Документы (паспорт, свидетельство о рождении) обычно проверяются автоматически.

Поддержку выгоднее оформлять в первые полгода жизни малыша: тогда вы получите деньги за всё время с момента рождения.

Первый платёж поступит на счёт в течение пяти рабочих дней после одобрения.

Продлевать выплату нужно ежегодно — подавайте новое заявление за месяц до окончания срока.

Если доходы превысят лимит, выплаты прекратятся по завершении текущего периода.

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