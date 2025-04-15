5 привычек, которые помогут вам экономить каждый день

Бережливость давно вышла из образа старого свитера и потёртого кошелька. Сегодня она в тренде — как осознанное потребление или умение покупать качество за разумную цену. Экономить — не значит считать каждую копейку и отказывать себе во всём. Это скорее про привычный ритм, в котором деньги не утекают сквозь пальцы. СберСова рассказала о пяти способах, как сделать экономию естественной и неудручающей.

© Daniele Mezzadri/iStock.com; Рамблер

Осознанное потребление

Случалось ли вам купить что-то на эмоциях, а потом думать: «Зачем мне это понадобилось?» Маркетинговые уловки и импульсивные желания рассчитаны на то, чтобы мы покупали больше.

Что поможет потреблять осознанно:

Список покупок. Перед походом в магазин или заказом на маркетплейсе проверьте, что действительно нужно. Запишите перечень в заметки или в приложение, а в магазине или на сайте следуйте списку и не отклоняйтесь от него.

Перед походом в магазин или заказом на маркетплейсе проверьте, что действительно нужно. Запишите перечень в заметки или в приложение, а в магазине или на сайте следуйте списку и не отклоняйтесь от него. Правило 24 часов. Если вам что-то очень сильно захотелось, не совершайте покупку сразу. Дайте себе на раздумья день, а лучше несколько. Небольшая пауза поможет понять, нужна ли вещь на самом деле.

Интересно: импульсивные покупки не реже раза в месяц совершают 35% пользователей, а 18% — каждую неделю. Чаще всего спонтанный шопинг происходит в интернете, реже — в офлайн-магазинах. В категории товаров для дома доля подобных покупок достигает 90%.

Разумный подход к еде

Еда — одна из важных статей расходов, при этом случается так, что часть продуктов попросту отправляются в мусорное ведро. Как этого избежать?

Планирование меню на неделю. Выбирайте блюда заранее, чередуя простые и сложные рецепты. Составьте список необходимых продуктов и перед покупками проверяйте, что уже есть дома.

Выбирайте блюда заранее, чередуя простые и сложные рецепты. Составьте список необходимых продуктов и перед покупками проверяйте, что уже есть дома. Первым купил — первым съел. Расставляйте продукты так, чтобы в первую очередь использовать те, чей срок годности подходит к концу. Так меньше шансов, что что-то испортится.

Расставляйте продукты так, чтобы в первую очередь использовать те, чей срок годности подходит к концу. Так меньше шансов, что что-то испортится. Закупайтесь разумно. Следите за скидками, но покупайте только нужное и используйте в меню сезонные продукты — они обычно дешевле.

Интересно: около 50% россиян посещают магазины 2–3 раза в неделю, а 40% — ежедневно. Раз в неделю закупаются 7% респондентов, а 2% — по необходимости или пару раз в месяц.

Автоматическое сбережение

Копить деньги сложно, когда нужно переводить их на вклад или в копилку вручную. Но если настроить этот процесс, деньги будут откладываться сами по себе.

Автоперевод в день зарплаты. Выберите фиксированную сумму или процент от дохода, например 10%. Настройте автоматический перевод на накопительный счёт сразу после поступления зарплаты. Так деньги откладываются до того, как появится соблазн их потратить.

Выберите фиксированную сумму или процент от дохода, например 10%. Настройте автоматический перевод на накопительный счёт сразу после поступления зарплаты. Так деньги откладываются до того, как появится соблазн их потратить. Невидимый вклад. Если кажется, что денег впритык, можно создать отдельный счёт без быстрого доступа в приложении. Уберите его из списка основных счетов, чтобы не видеть, как начисляются проценты на остаток ежедневно, и не было соблазна снять оттуда деньги.

Если кажется, что денег впритык, можно создать отдельный счёт без быстрого доступа в приложении. Уберите его из списка основных счетов, чтобы не видеть, как начисляются проценты на остаток ежедневно, и не было соблазна снять оттуда деньги. Метод 50/30/20. Такой подход позволяет не думать, сколько же отложить денег в копилку. Достаточно распределить 50% — на обязательные траты (аренда, еда, транспорт), 30% — на удовольствия (развлечения, покупки), 20% — в накопления или инвестиции, и так каждый месяц.

Интересно: у 27% россиян накоплений хватит для жизни в течение трёх и более месяцев, у 15% — на 3–6 месяцев, у 12% — на полгода и дольше. Каждый четвёртый опрошенный отметил, что ему достаточно накоплений на 1–2 месяца, а каждый пятый — на 1 месяц.

Пересмотр подписок и услуг

Облачное хранилище, онлайн-кинотеатр, премиум-аккаунт на маркетплейсе — это удобно, но легко потерять деньги на сервисах, которые не очень нужны.

Чек-лист подписок:

Проверьте выписки по картам — внесите в общий перечень все подписки, за которые списываются деньги автоматически. Можно посмотреть в банковском приложении или в настройках магазина приложений.

Разделите на три группы, которые нужно оставить, редко используемые и забытые — от них пора отписаться.

Проверяйте семейные подписки — иногда выгоднее оформить семейный тариф.

Не забывайте про бесплатные пробные периоды — часто пользователи забывают отключить подписку после бесплатного периода, и за неё списываются деньги.

Интересно: почти треть опрошенных россиян тратит на подписки 200–400 рублей ежемесячно, а каждый пятый тратит более 600 рублей. Наибольшей популярностью пользуются видеоплатформы и аудиосервисы.

Альтернативный транспорт

Свой автомобиль, такси, каршеринг, велосипед или общественный транспорт — выгода зависит от инфраструктуры города, маршрутов и образа жизни. Как сэкономить на передвижении?

Велосипед и самокат идеальны для города, если расстояния до пункта назначения небольшие (5–10 км). Не нужно тратиться на топливо и парковку, а аренда недорогая в сравнении с каршерингом.

Минусы — сезонность, погода, отсутствие велоинфраструктуры в некоторых городах.

Общественный транспорт — дешевле, чем свой автомобиль или такси, в крупных городах этот способ передвижения зачастую быстрее, можно использовать проездные (они выгоднее, чем разовые поездки).

Минусы — не всегда удобные пересадки, время ожидания, переполненность в часы пик.

Каршеринг — отличный вариант для тех, кто редко ездит на машине, нет расходов на страховку, техническое обслуживание, шины и мойку, а платить надо только за фактическое время использования. Минусы — рост цен в часы пик, ограничения по зонам парковки.

Такси — удобно, минимальное ожидание, нет проблем с ремонтом, заправкой и страховкой. Минусы — постоянные траты и скачки цен в час пик, не всегда сервис отвечает ожиданиям.

Свой автомобиль — удобен для частых поездок, не нужно подстраиваться под расписание, нет ограничений по маршрутам. Минусы — затраты на бензин и обслуживание, стоянку или покупку (аренду) гаража.

Интересно: почти половина россиян предпочитает пользоваться общественным транспортом из-за отсутствия пробок и небольшой цены за проезд. Треть респондентов проголосовали за личное авто, а 15% предпочитают ходить пешком. Около 7% пользуются такси, 2% — велосипедами, менее 1% — каршерингом или самокатами.

Выгоднее всего — общественный транспорт и велосипед или самокат, особенно в городе. Самый дорогой, но удобный и гибкий вариант — личный автомобиль.

Коротко

Экономия — не отказ от комфорта, а умение разумно распоряжаться деньгами. Осознанные траты помогают не только сохранить бюджет, но и направить финансы на действительно важные вещи — путешествия, образование, здоровье, инвестиции в будущее.

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