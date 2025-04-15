5 привычек, которые помогут вам экономить каждый день
Бережливость давно вышла из образа старого свитера и потёртого кошелька. Сегодня она в тренде — как осознанное потребление или умение покупать качество за разумную цену. Экономить — не значит считать каждую копейку и отказывать себе во всём. Это скорее про привычный ритм, в котором деньги не утекают сквозь пальцы. СберСова рассказала о пяти способах, как сделать экономию естественной и неудручающей.
Осознанное потребление
Случалось ли вам купить что-то на эмоциях, а потом думать: «Зачем мне это понадобилось?» Маркетинговые уловки и импульсивные желания рассчитаны на то, чтобы мы покупали больше.
Что поможет потреблять осознанно:
- Список покупок. Перед походом в магазин или заказом на маркетплейсе проверьте, что действительно нужно. Запишите перечень в заметки или в приложение, а в магазине или на сайте следуйте списку и не отклоняйтесь от него.
- Правило 24 часов. Если вам что-то очень сильно захотелось, не совершайте покупку сразу. Дайте себе на раздумья день, а лучше несколько. Небольшая пауза поможет понять, нужна ли вещь на самом деле.
Интересно: импульсивные покупки не реже раза в месяц совершают 35% пользователей, а 18% — каждую неделю. Чаще всего спонтанный шопинг происходит в интернете, реже — в офлайн-магазинах. В категории товаров для дома доля подобных покупок достигает 90%.
Разумный подход к еде
Еда — одна из важных статей расходов, при этом случается так, что часть продуктов попросту отправляются в мусорное ведро. Как этого избежать?
- Планирование меню на неделю. Выбирайте блюда заранее, чередуя простые и сложные рецепты. Составьте список необходимых продуктов и перед покупками проверяйте, что уже есть дома.
- Первым купил — первым съел. Расставляйте продукты так, чтобы в первую очередь использовать те, чей срок годности подходит к концу. Так меньше шансов, что что-то испортится.
- Закупайтесь разумно. Следите за скидками, но покупайте только нужное и используйте в меню сезонные продукты — они обычно дешевле.
Интересно: около 50% россиян посещают магазины 2–3 раза в неделю, а 40% — ежедневно. Раз в неделю закупаются 7% респондентов, а 2% — по необходимости или пару раз в месяц.
Автоматическое сбережение
Копить деньги сложно, когда нужно переводить их на вклад или в копилку вручную. Но если настроить этот процесс, деньги будут откладываться сами по себе.
- Автоперевод в день зарплаты. Выберите фиксированную сумму или процент от дохода, например 10%. Настройте автоматический перевод на накопительный счёт сразу после поступления зарплаты. Так деньги откладываются до того, как появится соблазн их потратить.
- Невидимый вклад. Если кажется, что денег впритык, можно создать отдельный счёт без быстрого доступа в приложении. Уберите его из списка основных счетов, чтобы не видеть, как начисляются проценты на остаток ежедневно, и не было соблазна снять оттуда деньги.
- Метод 50/30/20. Такой подход позволяет не думать, сколько же отложить денег в копилку. Достаточно распределить 50% — на обязательные траты (аренда, еда, транспорт), 30% — на удовольствия (развлечения, покупки), 20% — в накопления или инвестиции, и так каждый месяц.
Интересно: у 27% россиян накоплений хватит для жизни в течение трёх и более месяцев, у 15% — на 3–6 месяцев, у 12% — на полгода и дольше. Каждый четвёртый опрошенный отметил, что ему достаточно накоплений на 1–2 месяца, а каждый пятый — на 1 месяц.
Пересмотр подписок и услуг
Облачное хранилище, онлайн-кинотеатр, премиум-аккаунт на маркетплейсе — это удобно, но легко потерять деньги на сервисах, которые не очень нужны.
Чек-лист подписок:
- Проверьте выписки по картам — внесите в общий перечень все подписки, за которые списываются деньги автоматически. Можно посмотреть в банковском приложении или в настройках магазина приложений.
- Разделите на три группы, которые нужно оставить, редко используемые и забытые — от них пора отписаться.
- Проверяйте семейные подписки — иногда выгоднее оформить семейный тариф.
- Не забывайте про бесплатные пробные периоды — часто пользователи забывают отключить подписку после бесплатного периода, и за неё списываются деньги.
Интересно: почти треть опрошенных россиян тратит на подписки 200–400 рублей ежемесячно, а каждый пятый тратит более 600 рублей. Наибольшей популярностью пользуются видеоплатформы и аудиосервисы.
Альтернативный транспорт
Свой автомобиль, такси, каршеринг, велосипед или общественный транспорт — выгода зависит от инфраструктуры города, маршрутов и образа жизни. Как сэкономить на передвижении?
- Велосипед и самокат идеальны для города, если расстояния до пункта назначения небольшие (5–10 км). Не нужно тратиться на топливо и парковку, а аренда недорогая в сравнении с каршерингом.
- Минусы — сезонность, погода, отсутствие велоинфраструктуры в некоторых городах.
- Общественный транспорт — дешевле, чем свой автомобиль или такси, в крупных городах этот способ передвижения зачастую быстрее, можно использовать проездные (они выгоднее, чем разовые поездки).
- Минусы — не всегда удобные пересадки, время ожидания, переполненность в часы пик.
- Каршеринг — отличный вариант для тех, кто редко ездит на машине, нет расходов на страховку, техническое обслуживание, шины и мойку, а платить надо только за фактическое время использования. Минусы — рост цен в часы пик, ограничения по зонам парковки.
- Такси — удобно, минимальное ожидание, нет проблем с ремонтом, заправкой и страховкой. Минусы — постоянные траты и скачки цен в час пик, не всегда сервис отвечает ожиданиям.
- Свой автомобиль — удобен для частых поездок, не нужно подстраиваться под расписание, нет ограничений по маршрутам. Минусы — затраты на бензин и обслуживание, стоянку или покупку (аренду) гаража.
Интересно: почти половина россиян предпочитает пользоваться общественным транспортом из-за отсутствия пробок и небольшой цены за проезд. Треть респондентов проголосовали за личное авто, а 15% предпочитают ходить пешком. Около 7% пользуются такси, 2% — велосипедами, менее 1% — каршерингом или самокатами.
Выгоднее всего — общественный транспорт и велосипед или самокат, особенно в городе. Самый дорогой, но удобный и гибкий вариант — личный автомобиль.
Коротко
Экономия — не отказ от комфорта, а умение разумно распоряжаться деньгами. Осознанные траты помогают не только сохранить бюджет, но и направить финансы на действительно важные вещи — путешествия, образование, здоровье, инвестиции в будущее.