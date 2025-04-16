Какую пенсию желают россияне, и как её получить

Россияне назвали желаемый доход после выхода на пенсию. В среднем это 52,3 тысячи рублей в месяц, следует из апрельского опроса СберНПФ (есть у «Рамблера»). У москвичей запросы выше — 82,5 тысячи рублей. Самые скромные пожелания к доходу на пенсии у жителей Челябинска — всего 18,2 тысячи рублей. «Рамблер» рассчитал, кто и при каких условиях в 2025 году может получать желаемый доход только за счёт выплат страховой пенсии по старости.

© milorad kravic/iStock.com; Рамблер

Возьмём суммы, которые россияне назвали в качестве желаемого дохода на пенсии. Сравним три значения: в среднем по России, максимальное (Москва) и минимальное (Челябинск). Чтобы узнать, сколько пенсионных баллов нужно накопить для получения желаемой страховой пенсии в 2025 году, используем формулу:

ИПК = (СП – ФВ) / СПК

ИПК — число накопленных пенсионных баллов;

СП — размер месячной выплаты страховой пенсии по старости;

ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии. В 2025 году — 8907,7 рубля .

. СПК — стоимость одного пенсионного балла. В 2025 году — 145,69 рубля.

Важно. При расчётах мы не учитывали дополнительные факторы, такие как покупка ИПК, начисление баллов за социально важные периоды жизни или увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии после 80 лет.

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Расчёт 1. Для среднего желаемого дохода на пенсии

Желаемый доход россиян после выхода на пенсию, согласно опросу, составил в среднем 52,3 тысячи рублей в месяц.

Чтобы в 2025 году вам назначили такую пенсию, необходимо иметь от 298 пенсионных баллов ((52 300 – 8907,7) / 145,69).

За один год стажа дают до 10 ИПК. Чтобы по итогам 12 месяцев работы начислили максимум баллов, необходимо получать не менее 187,5 тысячи рублей в месяц. При стабильно высоком и официальном доходе накопить 298 ИПК получится минимум за 29,8 года. Если вы устроились на работу сразу после бакалавриата — в возрасте 22–23 лет — до наступления пенсионного возраста у вас около 37–38 лет (у женщин) или 42–43 года (у мужчин).

Вывод: получать ежемесячный доход в размере 52,3 тысячи рублей в месяц только за счёт страховой пенсии по старости реально, если к моменту завершения карьеры вам удастся накопить от 298 ИПК.

Расчёт 2. Для самого высокого желаемого дохода на пенсии

Москвичи рассказали, что после выхода на пенсию хотели бы получать доход в среднем 82,5 тысячи рублей в месяц.

На такую страховую пенсию в 2025 году могут претендовать те, кто к моменту наступления пенсионного возраста набрал не менее 505 ИПК ((82 500 – 8907,7) / 145,69). Это можно сделать за 50,5 года работы при условии, что всё это время доход составляет от 187,5 тысячи рублей в месяц.

Вывод: добиться получения страховой пенсии в 82,5 тысячи рублей крайне сложно. Накопить необходимое количество баллов своими усилиями к моменту наступления пенсионного возраста невозможно. Но можно отложить выход на пенсию, чтобы пенсионные баллы проиндексировались. За отсрочку на 10 лет и более ИПК умножится на 2,11.

Расчёт 3. Для самого сдержанного желаемого дохода на пенсии

Жители Челябинска назвали в качестве желаемого дохода на пенсии 18,2 тысячи рублей.

Чтобы назначили такую страховую пенсию, достаточно накопить 64 пенсионных балла ((18 200 – 8907,7) / 145,69). Это возможно за 15 лет официальной работы (минимальный стаж для назначения страховой пенсии) при зарплате 100 тысяч рублей в месяц.

Вывод: получать ежемесячный доход 18,2 тысячи рублей только за счёт страховой пенсии по старости вполне реально.

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