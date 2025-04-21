Бюджетные и внебюджетные фонды: что представляют собой и какую роль играют в защите населения

Современная система социальной защиты населения представляет собой сложный механизм, который гарантирует гражданам государственную поддержку в различных жизненных ситуациях. В России эта система реализуется через специализированные финансовые институты — бюджетные и внебюджетные фонды. Разбираемся, что это такое, как они устроены и какие задачи выполняют.

© Максим Блинов/РИА Новости; Рамблер

Как устроено финансирование социальной защиты населения

Социальная защита в России финансируется из нескольких источников. Основным источником выступают налоговые поступления в бюджетную систему. Значительная часть собираемых налогов (налог на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость) направляется на финансирование социальных программ и мероприятий.

Помимо налогов, в обеспечении социальной защиты важное место занимают страховые взносы, которые работодатели вносят за своих сотрудников. Эти платежи составляют основу внебюджетных социальных фондов и имеют целевой характер. В 2025 году ставка страховых взносов по основному тарифу составляет 30% от фонда оплаты труда, при этом 24,9% направляется в Социальный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования.

Третьим важным источником являются прямые бюджетные ассигнования, которые выделяются на реализацию конкретных социальных программ и поддержку отдельных категорий граждан. Эти средства распределяются через систему бюджетных фондов и целевых программ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Отдельные фонды могут формироваться и из других источников. Например, Фонд национального благосостояния (ФНБ) финансируется из дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Объём денежных средств фондов можно найти в открытом доступе, но не всех организаций. Например, Минфин регулярно публикует данные об объёме средств в ФНБ. По данным на ноябрь 2024 года, он составлял 12,7 триллиона рублей, или 6,6% ВВП страны. СФР самостоятельно отчитывается о поступивших взносах. Так, доходы СФР в 2023 году составили 13,3 триллиона рублей, из них 8,8 триллиона рублей — страховые взносы.

© minfin.gov.ru

Что такое бюджетные фонды

Бюджетные фонды — это специальные резервы, которые государство формирует из бюджета страны и регионов для финансирования социальных нужд. Бюджетные фонды являются частью бюджетов, из которых они формируются (федерального, региональных или местных).

Выделяют следующие виды бюджетных фондов:

Государственные бюджетные фонды. Они формируются за счёт федерального бюджета. К ним относятся Фонд национального благосостояния, федеральный фонд компенсаций, целевые бюджетные фонды.

Территориальные бюджетные фонды. Они финансируются из местных и региональных бюджетов. Наиболее распространёнными являются фонды социальной поддержки населения, жилищные фонды, фонды занятости населения, фонды благоустройства.

Что такое внебюджетные фонды

Внебюджетные фонды формально не входят в государственный бюджет, но играют ключевую роль в социальной защите. Их главная особенность — наличие собственных источников доходов, преимущественно страховых взносов, и самостоятельный баланс.

Выделяют два основных внебюджетных фонда России.

Социальный фонд России (СФР) является крупнейшим внебюджетным фондом страны. Он был создан в 2022 году путём объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ. Помимо основной функции — выплаты пенсий всех видов (страховых, государственных, социальных, накопительных), СФР осуществляет учёт участников системы обязательного пенсионного страхования, занимается инвестированием пенсионных накоплений, а также осуществляет меры социальной защиты для отдельных категорий граждан. Финансовая устойчивость СФР обеспечивается за счёт солидарной системы финансирования, где взносы работающего поколения идут на выплаты текущим пенсионерам.

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) обеспечивает право граждан на бесплатную медицинскую помощь. Основная задача ФОМС — финансирование медицинских учреждений для предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам на всей территории России. Другой функцией фонда является контроль за одинаковым качеством предоставляемой медицинской помощи в каждом регионе страны.

Регулирование бюджетных и внебюджетных фондов

Правовые основы функционирования как бюджетных, так и внебюджетных фондов социального назначения закреплены в Бюджетном кодексе РФ. Кодекс определяет принципы организации бюджетной системы, распределения доходов и расходов между уровнями власти, а также устанавливает правила управления государственными финансами.

Для внебюджетных фондов Бюджетный кодекс устанавливает особый режим управления средствами. Закон запрещает изымать свободные остатки средств этих фондов или использовать их не по целевому назначению. Также кодекс определяет порядок инвестирования временно свободных средств фондов. Например, согласно статье 96.11 свободные деньги Фонда национального благосостояния могут инвестироваться в иностранные облигации, государственные ценные бумаги России, депозиты, а также паи инвестиционных фондов.

Важным аспектом является закрепление в Бюджетном кодексе принципов прозрачности и подотчётности социальных фондов. Они обязаны регулярно публиковать отчёты о своей деятельности, проводить аудит и представлять отчётность в законодательные органы. Это создаёт дополнительные гарантии целевого использования средств, предназначенных для социальной защиты населения.

Как получить поддержку из фонда

Граждане получают финансовую поддержку преимущественно из внебюджетных фондов, а именно из Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Перед тем как подать заявление на помощь, нужно определить, на какие выплаты вы можете рассчитывать. Например, СФР выплачивает пособия на детей, компенсации коммунальных платежей, осуществляет выплаты на ремонт дома, ежемесячные компенсации инвалидам. Полный список всех социальных выплат можно посмотреть на сайте Социального фонда.

Рассмотрим получение пособия на детей. Они положены россиянам, у которых есть дети до 17 лет, а средний доход на члена семьи в месяц не больше прожиточного минимума.

После того как вы определились с видом выплаты и убедились, что соответствуете всем критериям, нужно подать заявление. Это можно сделать в территориальном органе СФР, в МФЦ или онлайн через Госуслуги. Жители Москвы могут подать заявление на сайте mos.ru.

Как подать заявление:

Авторизуйтесь на сайте Госуслуг. Перейдите в раздел «Пенсии и пособия» → «Назначение пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи». Выберите цель обращения и укажите, кто обращается за услугой: заявитель или представитель. Подтвердите свои личные данные. Укажите данные о семье, детях и ваших доходах. Выберите способ получения выплат: на счёт в банке или через почтовое отделение и укажите реквизиты или адрес. Прикрепите необходимые документы (например, подтверждающие размер доходов от трудовой деятельности, если один из членов семьи работал в силовых структурах). Полный список необходимых документов можно посмотреть в приложении к инструкции от СФР. Нажмите «Подать заявление». Готово. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но иногда он может увеличиться на 20 рабочих дней. Статус заявки можно посмотреть в разделе «Заявления».

Для получения определённых видов помощи подача заявления не требуется. Например, если вам нужна медицинская помощь, то вы можете обратиться в ближайшее государственное медучреждение и предоставить свой полис ОМС.

Коротко

Социальная защита в России финансируется из нескольких источников: налоги, сборы, страховые выплаты, бюджетные ассигнования и др.

Бюджетные фонды делятся на государственные и территориальные.

Ключевыми внебюджетными фондами в России являются Социальный фонд России (СФР), а также Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Ежемесячная выплата из маткапитала: что это, кому положена, как получить