Как вернуть деньги за покупку

Если приобретённый вами товар оказался неудобным, неподходящим по размеру, цвету или качеству, закон позволяет вернуть его в магазин и получить назад уплаченную за товар сумму. Мы расскажем обо всех нюансах возврата как некачественных товаров, так и тех, которые просто не подошли вам по личным предпочтениям. Также в тексте вы найдёте подробную инструкцию, как вернуть неподходящий товар.

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Можно ли вернуть деньги за качественный товар

Закон позволяет возвращать товар, даже если у него нет недостатков. Но здесь есть ряд нюансов. Вы можете обменять товар на аналогичный или вернуть за него деньги, если:

Вы им не пользовались.

Он сохранил товарный вид и надлежащее качество.

Бирки, этикетки и ярлыки остались на месте.

Есть подтверждение факта покупки (чек, гарантийный талон).

Он не входит в перечень товаров, не подлежащих возврату.

Вернуть товар в магазин можно в течение 14 дней с момента покупки. На возврат денежных средств закон даёт продавцу три дня.

Можно ли вернуть деньги за некачественный товар

Если товар некачественный, то срок, в который вы можете вернуть деньги за товар, увеличивается. В этом случае он составит два года (если нет гарантии) или будет равен сроку по гарантии.

Помимо возврата средств, покупатель имеет право требовать:

Устранения недостатков товара. Предоставления скидки на товар. Обмен на аналогичную модель. Обмен на другую модель с перерасчётом цены.

Возврат денег, обмен товара или устранение недостатков осуществляется в течение 10 дней. Если товар можно заменить, то продавец должен сделать это в течение 7, 20 или 30 дней. Срок будет зависеть от того, нужно ли проводить проверку качества и есть ли аналог в наличии.

Если товар относится к категории технически сложных (гаджеты, оборудование, электроника), то к нему применяется иной порядок возврата. При обнаружении недостатков деньги за такие товары можно вернуть в течение 15 дней. Если прошло больше этого срока, то деньги вам вернут только в следующих случаях:

Если у товара есть существенный недостаток, критерии которого определены законом.

Если товар нельзя починить быстрее чем за 45 дней.

Если поломки повторяются, а на их устранение уходит больше 30 дней в году.

Можно ли вернуть деньги за онлайн-покупки

Возврат товаров, купленных в онлайн-магазинах, в соцсетях и на маркетплейсах, отличается от возврата товаров из обычных магазинов. Во-первых, срок возврата снижается с 14 до 7 дней. Во-вторых, перечень товаров, не подлежащих возврату, для онлайн-покупок неактуален. То есть вы можете вернуть даже предметы гигиены или косметику. Но здесь есть исключение: товары, которыми может пользоваться только конкретный покупатель. Например, если вы заказали костюм, который был сшит по вашим меркам, вернуть его и получить деньги обратно не получится.

Товары, купленные онлайн, также можно обменять на аналогичные или попросить скидку в том случае, когда обнаружены недостатки.

Когда деньги за товар не вернут

Вам могут отказать в возврате, если:

Вещь потеряла товарный вид.

Вы удалили ярлыки или бирки.

Товар не подлежит возврату.

Товар был сделан под заказ.

Прошло больше времени, чем указано в законе.

При этом отсутствие чека не является причиной для отказа. Вы можете подтвердить факт покупки и другими способами. Например, предоставить подтверждение от банка, если оплата совершалась по карте, или попросить магазин проверить в своих базах данных, если покупка была оплачена наличными. Подойдут и другие доказательства вплоть до записи с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей.

Если продавец отказывается вернуть деньги за товар, а вы уверены, что имеете право на это, вы можете обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.

Процесс оформления возврата

Если вы покупали товар в обычном магазине, то для оформления возврата вам нужно:

Прийти в магазин, где совершалась покупка, с товаром, подтверждением факта покупки и паспортом. Попросить представителя магазина оформить возврат. Заполнить заявление по предоставленной форме. В заявлении нужно будет указать свои данные, данные о товаре и причину возврата.

Продавец проверит товар на сохранность товарного вида и всех ярлыков. Если всё в порядке, то вам вернут деньги или обменяют на аналогичную модель.

Если вы совершали покупку онлайн, то процесс возврата будет выглядеть иначе:

Обратитесь в компанию любым удобным способом и сообщите о своём намерении вернуть товар. Это может быть или письмо на почту, или обращение в техническую поддержку, если она есть. Представитель компании должен будет уточнить детали возврата, запросить необходимые данные (чек, фото товара, описание неисправностей, ваши личные данные) и направить информацию о способе возврата товара. Например, М.Видео присылает курьера для того, чтобы он забрал у вас товар. Другие компании могут предоставить адрес для отправки по почте. Заполните заявление о возврате или предоставьте необходимые данные продавцу. Дождитесь курьера или передайте товар продавцу другим способом. Подождите, пока товар вернётся к продавцу и он отправит денежные средства на ваш счёт.

Если вы покупали товар через маркетплейс, то вернуть его будет ещё проще. Рассмотрим на примере Wildberries. Wildberries позволяет вернуть товар без брака в течение 14 дней. Для этого перейдите в личный кабинет → «Покупки» → Три точки → Возврат товара → Не подошёл.

© wildberries.ru

Если прошло более 14 дней, то вернуть товар можно будет только при наличии недостатков. Для этого выберите другую причину и заполните заявку на возврат. В ней вас попросят прикрепить фото или видео товара и описать проблему.

© wildberries.ru

После этого продавец рассмотрит вашу заявку и в течение 10 дней примет решение. Если решение будет положительным, вам сообщат, как и когда можно будет вернуть товар. В большинстве случаев это можно будет сделать через пункт выдачи заказов. Деньги за покупку вернутся на ваш счёт в личном кабинете, откуда их можно будет вывести на карту.

Коротко

Товары можно вернуть в срок до 14 дней в зависимости от способа покупки.

Деньги могут не вернуть, если товаром уже пользовались, отсутствуют этикетки или он входит в специальный перечень.

Если продавец отказывается вернуть деньги, вы можете обратиться в Роспотребнадзор или суд.

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