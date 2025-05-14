Какие возможности получат участники ПДС: регистрация через Госуслуги и повторное вступление без потери льгот

Ирина Агальцова
Сергей Беляковэксперт

Госдума приняла законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах». Согласно поправкам с 1 октября россияне смогут зарегистрироваться в программе долгосрочных сбережений (ПДС) через портал «Госуслуги». Разбираемся, что изменится для вкладчиков в связи с нововведениями.

Какие возможности получат участники ПДС: регистрация через Госуслуги и повторное вступление без потери льгот
© Dilok Klaisataporn/iStock.com, Рамблер

Что изменится для участников программы

Законопроект, принятый нижней палатой парламента РФ, вносит следующие изменения в ПДС:

1. С 1 октября 2025 года граждане смогут оформить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через портал «Госуслуги». Форму договора для подачи заявки на участие в программе через портал должны разработать до 1 июля.

Нововведение сделает процедуру заключения договора и перевода пенсионных накоплений предельно простой и доступной гораздо большему количеству граждан. ПДС благодаря этой инициативе станет ещё более близкой и понятной россиянам.

Сергей Беляков
Сергей БеляковПрезидент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

2. Если вкладчик расторгнет договор с фондом до 1 апреля года, который следует за годом первого размещения средств, то госфинансирование по этому договору предоставляться не будет. Исключение — перевод денег в другой фонд. В этом случае у участника ПДС сохраняются все права, которые он имел при размещении средств в первом фонде.

3. При расторжении договора в сроки, указанные в предыдущем пункте, за человеком будет сохраняться право на господдержку по другим договорам ПДС.

Изменения, перечисленные во втором и третьем пунктах, начнут действовать через 10 дней после публикации закона.

По текущим правилам, если гражданин вступил в программу, но передумал и решил выйти из неё, то в следующий раз он уже не сможет претендовать на государственное софинансирование. Теперь этот момент учтён и люди получат шанс вступить в ПДС второй раз.

Сергей Беляков
Сергей БеляковПрезидент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Что такое ПДС и в чём её особенности

ПДС — программа накоплений, которую софинансирует государство. Спомощью неё можно создать личный денежный резерв за счёт:

  • Добровольных вложений. Ваших личных или от вашего работодателя.
  • Пенсионных накоплений. При их наличии и переводе в ПДС.
  • Государственного финансирования. Из бюджета можно дополнительно получать ежегодно до 36 тысяч рублей на протяжении 10 лет.
  • Дохода от инвестирования. Доход, который обеспечивает негосударственный пенсионный фонд (НПФ), вкладывая деньги в активы.

Одно из главных преимуществ программы — это возможность перечислить в неё свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения (ОПС). Процедура позволяет сменить статус этих средств, переведя из госуправления в личное, и даёт человеку больше возможностей распоряжаться этими деньгами.

Сергей Беляков
Сергей БеляковПрезидент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Снять накопленную сумму вы сможете:

  • через 15 лет участия в программе;
  • при наступлении установленного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
  • в сложных жизненных ситуациях — в случае необходимости дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

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