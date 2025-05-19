Налоги для блогеров в 2025 году: как не попасть на штрафы

Даже если вы ведёте небольшой блог и зарабатываете на нём несколько тысяч рублей в месяц, по закону вы должны заплатить налог с этого дохода. Тех, кто пренебрегает этой обязанностью, государство наказывает: за неуплату налогов к ответственности уже привлекли Елену Блиновскую и Анастасию Ивлееву. Рассмотрим, какие именно виды доходов подлежат обязательному декларированию и какие налоговые режимы являются оптимальными для ведения блогерской деятельности.

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Что считается доходом блогера

Первое, что приходит в голову при упоминании блогерских доходов, — это платежи за рекламу. Сегодня её продают многие известные медиаперсоны. Но интеграции условного «Авиасейлс» — не единственный источник заработка владельца блога.

Доходами признаются все поступления от активности в соцсетях и на онлайн-платформах:

Любая реклама (включая бартер — например, бесплатный телефон за обзор).

Платные подписки на контент.

Продажа товаров, курсов, консультаций.

Доходы от монетизации платформ (например, отчисления за то, что аудитории блога показывают рекламу).

Участие в партнёрских и реферальных программах.

Некоторые виды пожертвований (донатов).

Налогообложение донатов имеет свои нюансы. Так, платить в бюджет не нужно, если это безвозмездный дар одного физлица другому.

Если донаты в виде денег получены от подписчиков-физлиц и при этом за донат они не получают от блогера что-то взамен, то такой доход является денежным подарком. По мнению контролирующих органов, в этой ситуации применима льгота, предусмотренная п. 18.1 ст. 217 НК РФ, даже если даритель не является членом семьи или близким родственником. Альбина Островская ведущий налоговый консультант юридической компании Taxology

Налоги с пожертвований подписчиков придётся платить индивидуальным предпринимателям и организациям. Для них донаты не могут считаться подарками, поэтому должны отражаться в отчётности. Некоторые платформы для сбора пожертвований оговаривают в пользовательских соглашениях, что полученные через них деньги не являются даром.

Если деньги поступают систематически, а блогер оказывает какие-либо услуги, это уже считается предпринимательской деятельностью. Значит, федеральная налоговая служба (ФНС) вправе поинтересоваться источником дохода и наказать блогера, если он не платит налоги.

Обязательно ли открывать бизнес

Ведение блога не требует обязательной регистрации. Делиться своими мыслями и творчеством можно и просто так, даже если блог приносит доход. Уплатить налоги блогер может и как физлицо, по ставке 13%. Для этого он должен подать в конце года декларацию 3-НДФЛ.

Но если доходы регулярны и значительны, налоговая может признать деятельность предпринимательской и оштрафовать блогера, доначислить ему платежи и потребовать регистрации.

Ставка 13% невыгодна, если речь идёт о серьёзных стабильных заработках, а не разовых поступлениях. Регистрация деятельности может дать блогерам трёхкратную экономию на налогах по сравнению с физлицами.

Некоторые блогеры ещё недавно выбирали вариант «совсем ничего не платить». Но в последние годы количество налоговых проверок в отношении блогеров и громких уголовных дел значительно выросло. В 2023 году «Ведомости» со ссылкой сразу на несколько источников сообщили, что ФНС прицельно работает по блогерам-миллионникам и в целом стремится ввести эту деятельность в правовое поле.

В неуплате налогов подозревают Александру Митрошину, блогеров и бывших супругов Валерию и Артёма Чекалиных, Гусейна Гасанова. Наказание уже понесла Елена Блиновская — 5 лет колонии и штраф в миллион рублей, а также Анастасия Ивлеева, которая погасила задолженность по налогам в размере 11,3 миллиона рублей.

Уголовное преследование публичных персон является лишь видимой частью масштабных изменений. Меры государства направлены на усложнение ведения блогерской деятельности вне правового поля и стимулирование официальной регистрации доходов.

Какие меры принимает государство

Законодательное регулирование рекламы

С 1 сентября 2022 года вся реклама в соцсетях и блогах должна быть промаркирована специальной пометкой и занесена в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Нарушителям грозят штрафы:

До 500 тысяч рублей для юрлиц.

До 100 тысяч рублей для физлиц и ИП.

Это правило не только усложняет скрытое продвижение, но и позволяет налоговой отслеживать коммерческую активность блогеров.

Реестр блогеров и требования Роскомнадзора

С ноября 2024 года в России действует реестр популярных блогеров, куда попадают аккаунты с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. По достижении этой планки блогер обязан зарегистрироваться в Роскомнадзоре.

После этого он обязан:

Соблюдать те же правила, что и СМИ, — проверять информацию, маркировать рекламу.

Не репостить коллег, нарушающих правила регистрации.

Не распространять запрещённую в России информацию.

Соцсети маркируют зарегистрированные в Роскомнадзоре страницы. Несоблюдение требований может привести к блокировке аккаунта. Также блогеры, уклоняющиеся от внесения в реестр, не имеют права размещать на своих страницах рекламу.

Идентификация через платформы

Российские соцсети и видеохостинги (Rutube, VK, Яндекс.Дзен) ужесточили доступ к монетизации.

Для подключения рекламных инструментов блогеру нужно:

Указать паспортные данные и ИНН.

Выбрать статус: самозанятый, ИП или физлицо.

Некоторые платформы при этом стали налоговыми агентами, то есть самостоятельно платят налоги за пользователей. Но даже те, кто не делает этого, всё равно передают данные в ФНС.

Этический кодекс блогера

Документ с таким названием в апреле 2025 года презентовали депутаты Госдумы. Он представляет собой свод рекомендаций по ведению контента.

Кодекс призывает:

соблюдать законы;

вовремя платить налоги;

освещать социально значимые темы;

этично обращаться с аудиторией.

Документ носит рекомендательный характер, но его поддержали в Ассоциации блогеров, что усиливает давление на инфлюенсеров и подтверждает курс на «обеление» отрасли.

Новые ОКВЭДы

С 1 мая 2025 года блогеры, регистрирующие ИП, обязаны выбирать один из двух кодов ОКВЭД:

73.11.1 — «Распространение рекламы пользователем социальной сети».

70.21.1 — «Распространение информации пользователем социальной сети».

Ранее для регистрации использовались близкие по смыслу, но всё же не профильные для блогинга коды. После появления новых ОКВЭДов ведение блога официально является профессией, и ФНС будет проще вести налоговый учёт в этой сфере.

Ограничение рекламных площадок

С сентября 2025 года начинает действовать запрет на размещение рекламы:

На заблокированных Роскомнадзором сайтах.

В аккаунтах, связанных с нежелательными организациями.

Нарушителям грозят штраф до 1 миллиона рублей и блокировка канала.

Скрывать доходы при таком пристальном внимании государства становится всё сложнее. Блогерам, которые хотят избежать проблем, остаётся два пути: либо минимизировать обороты, либо легализовать деятельность.

Какой налоговый режим выбрать

Самозанятость

Подходящий для того или иного блога налоговый режим зависит от масштабов его деятельности. Если блогер зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год, не собирается нанимать сотрудников по трудовому договору или заниматься перепродажей товаров, выгоднее всего оформить самозанятость.

Этот простой и удобный режим подходит и физлицам, и ИП. Никакой отчётности в налоговую предоставлять не придётся. Нужно будет только оформлять чеки в приложении «Мой налог» и своевременно платить в бюджет.

Ставки на НПД:

4% по доходам от физлиц;

6% по доходам от ИП и юрлиц.

После регистрации все самозанятые получают бонус — 10 тысяч рублей налогового вычета.

Ограничения для ИП на НДП точно такие же, как и для физлиц. Однако они рискуют столкнуться с доначислением налогов, если пытаются использовать самозанятость не по назначению.

Когда предприниматели платят налоги как ИП только по достижении лимита по самозанятости, есть риск доначисления налогов, если они нарушают ограничения, предусмотренные для этого режима. Например, если у такого ИП-самозанятого есть работники или он осуществляет деятельность, которую самозанятые осуществлять не могут. Алексей Некрасов советник юридической фирмы «Легикон-Право»

Упрощённая система

Чаще всего представители этой сферы выбирают упрощённую систему налогообложения (УСН). Отчётности здесь не много, а лимит по доходам очень высокий — 450 миллионов рублей.

Существует два варианта УСН:

Налог 6% на все доходы.

Налог 15% на доходы за минусом расходов.

Второй вариант хорош для блогов, требующих серьёзных затрат: регулярной аренды помещений, техники, выплат сотрудникам и так далее.

Регионы имеют право снижать базовые ставки по УСН, но они могут и повышаться. Так, с 2024 года блогеры с доходом от 199,35 до 265,8 миллиона рублей должны платить повышенные налоги. На УСН «Доходы» это 8%, а при варианте «Доходы минус расходы» — 20%.

C 2025 года ИП на УСН с доходами свыше 60 миллионов рублей должны платить НДС (20%).

Автоматизированная «упрощёнка»

Также блогеры могут выбрать автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) — специальный режим, доступный более чем в 50 регионах России. АУСН напоминает обычную «упрощёнку», но формальностей на ней меньше, а налог рассчитывается автоматически. Проверить возможность подключения можно на сайте ФНС.

Особенности АУСН:

Лимит доходов — до 60 миллионов рублей в год.

Не нужно платить фиксированные взносы за себя как ИП.

Освобождение от расчёта НДФЛ и страховых взносов за сотрудников.

Минимальная отчётность.

Повышенные налоговые ставки: 8% на режиме «Доходы» и 20% на «Доходах за минусом расходов».

Отсутствие льгот.

Этот режим подходит блогерам, которые хотят минимизировать отчётность, но готовы платить повышенный налог.

Патентная система

Патентная система налогообложения (ПСН) доступна индивидуальным предпринимателям с годовым доходом до 60 миллионов рублей. Патент удобен тем, что имеет фиксированную стоимость, которую определяют местные власти. Владелец патента освобождается от других налогов и сложной отчётности.

Важные особенности:

1. Гибкость применения. Патент можно совмещать с другими системами налогообложения. Многие предприниматели изначально регистрируются на УСН, затем приобретают патент и работают по нему, продолжая сдавать нулевые декларации по «упрощёнке». Если патент становится невыгодным или заканчивается лимит по доходам, они возвращаются на УСН.

2. Ограничения по видам деятельности. Не все направления блогерской деятельности подходят для патента. Чем именно разрешено заниматься на ПСН, каждый российский регион по большей части определяет самостоятельно. В федеральном законе прописано лишь 80 обязательных для всей страны «патентуемых» видов деятельности.

Например, патент доступен для:

Ведения тематических блогов (фотография, образование).

Создания и продажи обучающих курсов.

Проведения мастер-классов и тренингов.

Вести розничную торговлю товарами на интернет-площадках ПСН не позволяет. Неудобна она и растущему бизнесу: лимит в 60 миллионов рублей в год для блогосферы не так уж велик. Кроме того, на патенте нельзя нанимать более 15 сотрудников.

Общая система налогообложения (ОСН)

ОСН — самый универсальный, но и самый сложный налоговый режим, доступный как предпринимателям, так и обществам с ограниченной ответственностью (ООО). В отличие от специальных режимов, он не имеет ограничений по деятельности, доходам и числу сотрудников, но требует сложной бухгалтерии.

ИП на ОСН должны платить:

1. НДФЛ по прогрессивной шкале. С 2025 года ставка привязана к уровню доходов предпринимателя:

До 2,4 миллиона — 13%.

2,4–5 миллионов — 15%.

5–20 миллионов — 18%.

20–50 миллионов — 20%.

50+ миллионов — 22%.

2. НДС от 0 до 20% в зависимости от вида услуг или товаров.

Организации на ОСН должны платить:

Налог на прибыль — 25%.

НДС от 0 до 20%.

Так как ОСН позволяет работать с НДС, он подходит для ведения крупного бизнеса с доходами сверх льготных лимитов. Взносы в бюджет здесь больше, чем на «упрощёнке», а бухгалтерия намного сложнее. Но зато нет ограничений по развитию бизнеса до уровня полноценной медиакомпании.

Важный нюанс для блогеров, которые живут за границей. Если индивидуальный предприниматель на ОСН проводит вне России более 183 дней в течение календарного года (непрерывно), его налоговый статус меняется.

В этом случае:

Он теряет налоговое резидентство РФ. Ставка НДФЛ увеличивается с 13 до 30% для всех доходов, полученных в России после этого.

Когда выгодно открывать организацию

Теоретически блогер может открыть общество с ограниченной ответственностью, но на практике такое случается редко. Налоговая отчётность у ООО намного сложнее, чем у индивидуальных предпринимателей. Как пишет ФНС, это имеет смысл, если блог ведёт несколько человек, которые хотят выделить доли в бизнесе.

Также открытие общества может быть выгодно для среднего и крупного медиабизнеса с высокими доходами, но и большими расходами. На УСН «Доходы минус расходы» из налоговой базы можно будет вычесть затраты на аренду, покупки, рекламу и зарплаты.

Кроме того, в статусе ООО блогерам проще работать с крупными брендами и международными компаниями, которые предпочитают сотрудничать с юридическими лицами.

Что будет, если не платить налоги

Если налоговая зафиксирует поступления от рекламы или партнёрских программ у человека, который не имеет статуса самозанятого, ИП или не отражает их в декларации 3-НДФЛ, его привлекут к ответственности.

Возможные меры:

Штрафы: 20–40% от суммы долга и пени.

Блокировка счетов.

Уголовное преследование, если скрыто более 2,7 миллиона рублей за 3 следующих подряд года.

Физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, несут уголовную ответственность по статье 198 Уголовного кодекса в случае уклонения от уплаты налогов на сумму более 2,7 миллиона рублей. Сумма неуплаченных налогов определяется за три года подряд. Ответственность наступает при непредставлении налоговой декларации или иных обязательных документов, а также при намеренном включении в них заведомо ложных данных. Алексей Некрасов советник юридической фирмы «Легикон-Право»

Один из опасных способов налоговой оптимизации — дробление бизнеса на несколько формально независимых компаний. Это позволяет сохранять упрощённую систему налогообложения и не платить НДС. Когда доход превышает установленный лимит, бизнесмен открывает новую компанию или ИП, зарегистрированную на другого человека — часто родственника или близкого друга. Как раз в этом налоговики заподозрили Елену Блиновскую.

ФНС активно выявляет подобные случаи через анализ связанных транзакций, совпадение адресов регистрации, платёжных реквизитов и реальных бенефициаров. За дробление бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по статьям об уклонении от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) и попытке легализации незаконных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Дополнительно ФНС может пересчитать все налоги по максимальной ставке и заблокировать счета.

Не стоит путать дробление бизнеса с применением двух налоговых режимов. Такая практика может быть вполне законной. Будучи ИП на УСН, можно, например, купить патент. А будучи самозанятым, перейти на упрощённую систему.

ИП не вправе совмещать режим самозанятости и иные спецрежимы, например УСН. Поэтому, если блогер сначала был самозанятым физлицом, а затем зарегистрировался как ИП, это не повлечёт утрату самозанятости, если не исчерпан лимит. Но если при регистрации ИП блогер переходит на УСН, он перестаёт соответствовать условиям применения НПД. Работа сначала в режиме самозанятости, а затем в статусе ИП на УСН не является дроблением бизнеса, поскольку для этого нужно как минимум два отдельных лица, а в данном случае блогер будет всё делать сам. Альбина Островская ведущий налоговый консультант юридической компании Taxology

Коротко

Даже если блог для вас — просто хобби, которое приносит дополнительный доход, налоги платить обязательно. Государство всё активнее отслеживает такие поступления через платёжные системы и соцсети, а уклонение грозит крупными штрафами, блокировкой счетов и даже уголовным преследованием.

Доходом признаются финансовые поступления: от рекламы (включая бартер), донатов, платных подписок, монетизации контента, партнёрских программ, продажи товаров.

Легализовать деятельность можно с помощью разных налоговых режимов. Выбор между ними зависит от доходов и планов по развитию блога. Самозанятость подходит для доходов до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка: 4–6%, нет отчётности.

ИП на УСН стоит открывать при стабильных заработках. При этом блогер может выбрать между вариантами «Доходы» (6%) и «Доходы минус расходы» (15%). Лимит дохода здесь — до 265,8 миллиона в год.

Превышение лимитов на спецрежимах автоматически переводит блогера на общую систему налогообложения с НДС и повышенными ставками.

АУСН — удобный режим для блогеров с доходом до 60 миллионов рублей в год: он освобождает от страховых взносов за себя и упрощает отчётность, но требует готовности платить повышенную ставку налога (8–20%).

Патентная система подходит для узких направлений, таких как проведение тренингов или создание курсов, но имеет ограничение в 60 миллионов рублей годового дохода. Крупным проектам или тем, кто сотрудничает с юридическими лицами, стоит рассмотреть регистрацию ООО — это позволяет оптимизировать налоги через учёт расходов, но требует сложной отчётности.

Среди ключевых налоговых рисков — попытки дробления доходов через подставные ИП или родственников. Налоговая легко выявляет такие схемы, анализируя транзакции и связи между счетами. Ещё одна опасность — скрытая реклама без маркировки, за которую грозят штрафы.

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