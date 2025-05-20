Как разделить счета за ЖКУ и платить только за себя

Когда в квартире несколько владельцев, каждый из них должен оплачивать коммунальные услуги пропорционально своей доле. В случае неуплаты одним из совладельцев задолженность и риск отключения ЖКУ распределяются между всеми собственниками. Избежать этого позволяет разделение лицевых счетов. «Рамблер» вместе с юристом выяснил, как правильно их разделить, какие документы понадобятся и возможна ли такая процедура в муниципальном жилье.

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Что такое лицевой счёт квартиры

Лицевой счёт — это уникальный номер, присваиваемый управляющей компанией (УК) или ресурсоснабжающей организацией (РСО) каждой квартире. Он используется для учёта потребления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и выставления платежей.

По умолчанию лицевой счёт у квартиры один независимо от количества собственников. Поэтому, если один из совладельцев не оплачивает свою часть расходов, взыскать долги могут с любого из них.

Разделение лицевого счёта позволяет собственникам получать отдельные квитанции и не отвечать за чужие долги. А также исключает риск отключения услуг по вине одного человека.

Это особенно актуально, если:

один из владельцев не живёт в квартире и не пользуется коммунальными услугами;

у кого-то из жильцов хромает платёжная дисциплина;

между собственниками произошел конфликт из-за оплаты.

Разделение счетов не регламентируется жилищным законодательством, но и не противоречит ему. Поэтому на практике владельцы недвижимости могут оформить отдельные счета на каждого. А вот у жильцов, не имеющих права собственности, инициировать эту процедуру не получится.

Разделение счетов происходит в несколько этапов, и у каждого из них есть свои нюансы. Без их учёта велик риск, что процедура завершится отказом.

Как делятся платежи

После разделения счетов платежи за ЖКУ распределяются согласно долям в праве собственности или в соответствии с числом проживающих собственников.

В первом случае суммы в квитанциях зависят от того, какой площадью владеет каждый из жильцов.

Например, если у одного владельца 1/3 доли, а у другого — 2/3, то при общем счёте за отопление в 9 тысяч рублей первый заплатит 3 тысячи рублей, а второй — 6 тысяч рублей. При этом учитывается именно доля в праве собственности, а не фактическая площадь, занимаемая каждым собственником.

По числу собственников делят платежи за услуги, стоимость которых рассчитывается, исходя из количества зарегистрированных людей. При отсутствии счётчиков на воду, электричество или газ оплата за эти ресурсы распределяется именно так — с использованием нормативов потребления.

Представим, что в квартире живёт пять человек: муж, жена, их ребёнок и родители жены. Собственниками по документам являются двое — дедушка и мама ребёнка. Счета старшее и среднее поколения оплачивают раздельно. В таком случае, например, за вывоз мусора старшие будут платить 2/5, а «дети» — 3/5 стоимости.

На практике оба этих метода обычно применяются вместе: за услуги по счётчикам жильцы платят пропорционально долям, а за «нормативные» услуги и за содержание общедомового имущества — по количеству проживающих.

Как разделить счета: пошаговая инструкция

Существует два способа разделения лицевых счетов: добровольный и судебный.

Добровольное разделение:

Собственники заключают письменное соглашение о том, какую часть ЖКУ берёт на себя каждый из них. Документ не нужно заверять у нотариуса и можно составить в свободной форме. Соглашение вместе с заявлением о разделе счёта подаётся в управляющую компанию, товарищество собственников жилья или РСО. К заявлению нужно приложить копии паспортов всех собственников, выписку из ЕГРН и кадастровый паспорт. Управляющая компания рассматривает заявление в течение месяца и при отсутствии возражений оформит для каждого собственника отдельные договоры и лицевые счета.

Разделить оплату получится, если в праве собственности на квартиру выделены доли. Если режим владения совместный, то сперва нужно разделить жильё между владельцами. Для этого владельцы жилья заключают соглашение и заверяют его у нотариуса и регистрируют в Росреестре.

Если один из собственников возражает против разделения лицевых счетов, то единственно возможным способом сделать это становится обращение в суд.

Это можно сделать, например, на основании ст. 249 ГК РФ, по которой каждый собственник обязан оплачивать проживание соразмерно своей доле.

К заявлению необходимо приложить:

копию паспорта истца;

копии правоустанавливающих документов на жильё;

документы, подтверждающие попытки урегулировать вопрос в добровольном порядке (например, уведомление о вручении письма с соглашением о разделе счёта);

доказательства, что жильцы пользуются коммунальными услугами раздельно;

подтверждение того, что ответчики получили копию иска и всех приложенных к нему бумаг;

квитанцию об уплате госпошлины (для физлиц — 3 тысячи рублей).

Суд рассмотрит дело и вынесет решение. Его нужно предоставить в управляющую компанию для исполнения. Точно так же, через подачу иска, можно действовать, если делить счета отказываются не собственники, а управляющая компания. Чаще всего УК отказывают собственникам из-за долгов, отсутствия регистрации по месту жительства или если считают, что разделение невозможно по техническим причинам.

Разделение счетов в муниципальном жилье

В муниципальной квартире разделить единый счёт можно только между жильцами, которые подписали договоры социального найма. Чаще всего так бывает в коммунальных квартирах, где у каждой комнаты свой наниматель. Препятствием может стать только несогласие кого-то из жильцов или отсутствие технической возможности вести раздельный учёт ресурсов.

Для разделения счетов в «коммуналке» необходимо:

Составить письменное соглашение о разделении платежей. Подать его в УК с заявлением о разделении счетов. Предоставить необходимые документы: копии паспортов, договоры социального найма, справку о составе семьи.

УК рассмотрит обращение и при отсутствии препятствий оформит отдельные лицевые счета для каждого нанимателя.

Если наниматель в квартире один, разделение счетов может быть невозможно — в законодательстве нет необходимых для этого механизмов. По условиям соцнайма все близкие арендатора должны оплачивать «коммуналку» солидарно, а не по отдельности. Исключение составляют лишь ситуации, когда на одной площади живут бывшие супруги в разводе. В таком случае каждый из них имеет право платить только за себя.

Можно попробовать решить вопрос о разделении счетов в частном порядке. Для этого нужно обратиться в орган власти, который предоставил жильё. Чаще всего этим занимаются администрации районов или городов. Однако в этом случае понадобится изменить условия договора соцнайма, поэтому нет гарантий, что действия принесут желаемый результат.

В муниципальном жилье разделение лицевого счёта возможно исключительно с согласия наймодателя — органа местного самоуправления. Основанием для этого служит договор социального найма и выполнение всех его условий. Для инициирования процедуры потребуется согласие всех зарегистрированных жильцов, обращение в муниципалитет с заявлением и одобрение от него. Далее заявление вместе с документами подаётся в УК или ТСЖ. Сергей Сергеев руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнёры»

Если муниципалитет не согласен, можно попробовать разделить счета через суд, но судебная практика по этому вопросу носит противоречивый характер. Некоторые судебные инстанции принимают решения о разделе счетов даже при наличии единого договора социального найма, тогда как другие, напротив, отклоняют подобные требования.

Иск нужно подать в районный суд по месту нахождения объекта. К участию в деле в обязательном порядке привлекается его собственник, то есть муниципалитет. Если суд удовлетворит исковые требования, то он своим решением определит порядок оплаты. Обычно платежи делят пропорционально количеству проживающих. Судебное решение будет основанием для обращения в Единый расчётный центр, который в этом случае обязан его исполнить и разделить счета. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Если собственники не хотят тратить время и деньги на процедуру с неочевидным исходом, то им проще заключить соглашение о разделе оплаты без подачи заявления в УК и платить свою часть, сохраняя чеки.

Возможные проблемы

Даже при согласии всех собственников процедуру раздела лицевых счетов порой осуществить невозможно или крайне затруднительно. Ряд препятствий удаётся преодолеть, другие же требуют принятия сложившейся ситуации.

Юридические препятствия

Обременения на жилье. Если квартира или доля находится под арестом (например, из-за долгов владельца), разделить счета невозможно до снятия ограничений.

Если квартира или доля находится под арестом (например, из-за долгов владельца), разделить счета невозможно до снятия ограничений. Служебный статус квартиры. Разделение счетов между нанимателями служебного жилья невозможно в принципе.

Финансовый аспект

Процедура может потребовать затрат на услуги юриста, нотариуса, выделение долей, уплату госпошлины при обращении в суд и так далее. Важно заранее договориться, кто и как покрывает эти расходы.

Проблемы из-за долгов. Сама по себе задолженность за коммунальные услуги не мешает разделу счетов, но УК и ТСЖ часто отказываются делать это до погашения долга.

Поэтому перед разделением лучше выполнить финансовые обязательства или распределить долги между всеми владельцами по соглашению. Доказать, что виноват конкретный человек, можно только в суде. До этого момента УК рассматривает всех собственников как солидарных должников.

Большое значение имеет структура долга. Когда задолженность есть у всех собственников, им могут отказать в разделении счёта до её полного погашения. Если же проблемы только у одного из жильцов, разделение счёта возможно, а долг останется за тем, кто его накопил. Если УК отказывает, можно обратиться в суд с требованием разделить счета и обязать должника погасить задолженность. Ярослав Земсков адвокат, Адвокатское бюро «БВМП»

Объективные преграды

Разделению счетов могут препятствовать особенности планировки и технического оснащения квартиры. Например, если жильё однокомнатное или имеет неизолированные комнаты, у коммунальщиков не будет технической возможности установить отдельные счётчики для владельца каждой доли.

Это значит, что разделить потребление воды, газа или электроэнергии будет невозможно. В такой ситуации нельзя справедливо распределить плату за пользование ресурсами на общей площади квартиры.

Коротко

Разделение лицевых счетов — эффективный способ избежать ответственности за долги других собственников и отключения услуг тем, кто за них платит. Процедура возможна как в добровольном порядке — при согласии всех собственников, так и через суд.

В муниципальном жилье без проблем разделить счета могут только наниматели с отдельными договорами соцнайма. Если договор один, сделать это получится только в судебном порядке, причём без гарантий успеха. Исключение — бывшие супруги, иск которых с большой вероятностью удовлетворят.

При долевой собственности разделение проходит проще, особенно если все владельцы согласны. Для этого достаточно составить соглашение о разделении платежей и подать его в УК вместе с заявлением о разделении счетов.

Разделению счетов могут препятствовать технические ограничения (например, неизолированные комнаты), служебный статус жилья, долги за коммунальные услуги и наложенные на объект обременения.

Если разделение невозможно, стоит заключить письменное соглашение о порядке оплаты и сохранять чеки — это поможет избежать конфликтов и доказать свою добросовестность при попытке взыскать долги одного собственника с остальных.

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