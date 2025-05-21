Чек-лист финансовой грамотности: оцените, умеете ли вы распоряжаться деньгами

Чтобы уверенно смотреть в будущее и обеспечить себе достойный уровень жизни, одного лишь высокого заработка недостаточно — важно грамотно распоряжаться деньгами. Составили чек-лист, позволяющий проверить свою финансовую грамотность и определить перспективы для роста.

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Веду учёт доходов и расходов

Ведение бюджета позволяет наглядно увидеть, куда уходят ваши деньги, и определить, какие расходы можно сократить, а от каких отказаться.

Отслеживаю все денежные поступления и траты при помощи таблицы или мобильного приложения.

Группирую расходы по категориям, выделяю обязательные и необязательные.

Оптимизирую обязательные траты — сравниваю цены на тарифы, подписки, услуги.

на тарифы, подписки, услуги. Анализирую результаты ежемесячно.

Мои доходы превышают затраты

Если вы не укладываетесь в бюджет и живёте от зарплаты до зарплаты, нужно что-то менять: увеличивать заработок, более детально планировать расходы, отказываться от ненужных трат.

Откладываю часть своих доходов

Накопления необходимы на случай непредвиденных жизненных ситуаций — болезни, травмы, потери работы. Они позволяют чувствовать себя увереннее и защищённее.

После поступления доходов сначала откладываю, а потом трачу.

Откладываю минимум 10% своего дохода каждый месяц.

У меня есть финансовая подушка в размере не менее трёх месячных доходов.

Не делаю спонтанных покупок

Спонтанные покупки делают под влиянием эмоций. Чаще всего так приобретают ненужные вещи, от которых можно было отказаться.

Покупаю продукты и вещи по списку.

Покупаю столько, сколько мне нужно, чтобы ничего не выбрасывать.

Перед незапланированной покупкой беру тайм-аут и обдумываю своё решение.

и обдумываю своё решение. Ориентируюсь на средний уровень цен.

Могу отличить настоящую акцию от маркетинговой уловки магазина.

Смотрю на качество товара, а не на торговую марку.

Мои сбережения работают

Деньги, которые лежат без дела, постепенно теряют свою ценность из-за инфляции: цены на товары и услуги растут, а покупательная способность снижается. Поэтому свободные средства лучше инвестировать в надёжные активы, способные приносить стабильный доход.

Не храню сбережения «под матрасом».

Для хранения и приумножения накоплений пользуюсь сберегательными и инвестиционными инструментами (вклады, ценные бумаги).

Пользуюсь банковскими сервисами

С помощью банковских сервисов вы можете экономить на покупках и получать дополнительный доход.

Пользуюсь кешбэком , сравниваю условия по разным дебетовым картам.

, сравниваю условия по разным дебетовым картам. Пользуюсь скидками и акциями от компаний-партнёров моего банка.

Получаю проценты по накопительным счетам.

Не пользуюсь кредитами без необходимости

Частое использование кредитов, особенно микрозаймов, обычно говорит о том, что человек не умеет планировать свои расходы или он подвержен спонтанным покупкам. Всё это — свидетельство низкого уровня финансовой грамотности.

Но в некоторых случаях использование кредитов оправданно. Ипотека, автокредиты, кредитные карты — полезные инструменты, с помощью которых можно улучшить жилищные условия, обзавестись машиной, пользоваться выгодой. Признаки грамотного использования кредитов:

Сравниваю условия разных банков и выбираю лучшие.

Расходы на обслуживание кредита не превышают 30% моих доходов .

. Всегда оплачиваю ежемесячные платежи вовремя.

Закрываю долг по кредитной карте до окончания беспроцентного периода.

Не пользуюсь микрозаймами.

Пользуюсь бонусами, скидками и кешбэком по кредитной карте.

Разбираюсь в финансовых инструментах

Чтобы накопить деньги, сохранить и приумножить сбережения, нужно знать, какие инструменты для этого подходят.

Понимаю, в чём разница между сберегательными, инвестиционными и страховыми продуктами.

Слежу за актуальными финансовыми инструментами, сравниваю их условия.

Пользуюсь страховыми услугами

Страхование — способ защитить себя и личные финансы от неприятностей. С его помощью вы можете сохранить благополучие, даже столкнувшись с трудностями. Основные разновидности страхования:

Жизни и здоровья . Позволяет получить финансовую поддержку в случае потери работоспособности, заболевания, травмы, накопить деньги на пенсию.

. Позволяет получить финансовую поддержку в случае потери работоспособности, заболевания, травмы, накопить деньги на пенсию. Имущества . Защищает жильё от многих рисков: затопления, пожара, природных катаклизмов.

. Защищает жильё от многих рисков: затопления, пожара, природных катаклизмов. Автострахование. Помимо обязательной автостраховки ОСАГО, защищающей от расходов на возмещение вреда потерпевшим, существует добровольное страхование каско, позволяющее компенсировать ущерб, нанесённый вашему автомобилю.

Ставлю и пересматриваю финансовые цели

Финансовые цели — ориентир, который мотивирует соблюдать финансовую дисциплину. Он играет важную роль в планировании бюджета. Если вы хотите за три года накопить на обучение ребёнка 500 тысяч рублей, то в месяц надо откладывать по 14 тысяч рублей, а если ваша цель за тот же срок собрать первоначальный взнос на ипотеку в размере 1 миллиона рублей — по 28 тысяч рублей.

Финансовые цели должны быть измеримыми и достижимыми. Вы должны чётко понимать, к чему стремитесь. И при определении целей исходить из реальных возможностей.

Знаю и использую правила финансовой безопасности

Знание мер финансовой безопасности позволяет защитить ваши сбережения: распознать мошенников, сохранить персональные данные, избежать краж и сомнительных вложений.

Использую разные пароли на разных ресурсах.

Проверяю надёжность сайта перед покупкой, созданием личного кабинета.

Использую отдельную карту для покупок в интернете.

для покупок в интернете. Настроил(а) параметры онлайн-банкинга: установил(а) лимиты на операции, подключил(а) СМС-оповещение.

Настроил(а) двойную аутентификацию в приложениях, где доступна такая функция.

Пользуюсь антивирусом.

Отслеживаю новые схемы, которыми пользуются мошенники.

Не передаю посторонним персональную информацию.

Знаю свои права как потребителя

Знание прав напрямую связано с финансами. Финансово грамотный человек знает, как вернуть некачественный товар, возместить понесённые убытки, куда обратиться за защитой своих интересов.

Возвращаю некачественные товары, продукты с истёкшим сроком годности.

Сравниваю цены у разных продавцов и не переплачиваю за товар.

Знаю, как написать претензию продавцу и куда обратиться, если тот отказывает в удовлетворении требования.

Пользуюсь льготами и налоговыми вычетами

Налоговые вычеты позволяют возместить из бюджета уплаченный вами подоходный налог. С их помощью вы можете компенсировать затраты на обучение (своё и детей), занятия спортом, лечение, покупку жилья.

Отдельные категории граждан имеют право на льготы: субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты налогов, материнский капитал, федеральные и региональные выплаты. Информацию о них можно получить через Госуслуги или органы соцзащиты.

Коротко

Финансовая грамотность — основа финансовой независимости и стабильности. Освоив её, вы научитесь ставить и достигать целей, копить, защищать и приумножать сбережения.

Если на все пункты чек-листа вы ответили положительно, то вы обладаете высокой степенью финансовой грамотности. Если есть отрицательные ответы, подумайте об уровне её повышения.

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Что такое финансовая грамотность и зачем она нужна