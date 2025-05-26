Опубликован полный список льгот для пенсионеров

По данным Социального фонда России на 1 января 2025 года, средний размер пенсии по возрасту в России составляет около 25 тысяч рублей. В отдельных регионах этот показатель не дотягивал до 20 тысяч рублей. Однако пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, при помощи которых можно повысить уровень жизни. Рассказываем, какие льготы положены пенсионерам в 2025 году.

© Павел Лисицын/РИА Новости; Рамблер

Скидки на ЖКУ

Федеральные льготы отдельным категориям

В соответствии с законом № 5-ФЗ скидки на услуги ЖКХ полагаются ветеранам:

инвалид войны — 50%;

участник Великой Отечественной войны (ВОВ) — 50%;

блокадник, житель осаждённого Севастополя или Сталинграда — 50%.

Граждане, имеющие особые заслуги перед страной, например, Герои России освобождаются от оплаты за услуги ЖКХ (законы № 5-ФЗ, № 4301-1).

Компенсация за капремонт

Согласно ч. 2.1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) пенсионеры могут получать возмещение затрат на капремонт:

если пенсионеру исполняется 70 лет, возмещение составляет 50%;

при достижении 80 лет затраты компенсируются полностью.

Для использования преференций недвижимость должна быть в собственности пенсионера, он должен жить в ней и оплачивать взносы, быть одиноким и неработающим или проживать совместно с другими родственниками пенсионного возраста либо имеющими инвалидность I или II группы.

Сумму возмещения рассчитывают, исходя из норм жилищной площади на человека и регионального минимального взноса на капитальный ремонт.

Пример:

Одинокий мужчина в возрасте 72 лет живёт в Москве, в квартире размером 62 кв. м. Ему начисляют взнос в сумме 1838,92 рубля ежемесячно.

Норма площади на одного человека в столице в 2025 году — 33 кв. м.

Минимальный размер взноса — 29,66 рубля.

Взнос за 33 кв. м — 978,78 рубля (33*29,66).

К возврату — 489,39 рубля (50% от 978,78).

Оставшиеся 1349,53 рубля (1838,92 – 489,39) компенсации не подлежат.

Льгота по капитальному ремонту устанавливается региональным законом и может действовать в одних регионах, но отсутствовать в других. Жилищный кодекс определяет порядок снижения платежей для пенсионеров, а решение о введении такой меры поддержки остаётся за муниципальными властями.

Субсидия на ЖКУ

В случае, когда расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) превышают определённую в законе долю дохода, можно оформить возмещение за квартплату. Право на него имеют все, кто прописан в квартире. При этом учитывается совместный доход всех проживающих.

Каждый субъект РФ самостоятельно определяет свой порог, при котором положена льгота: так, в Москве это 10% от дохода, в Петербурге — 14%, а в Казани — 21%. Размер компенсации также зависит от субъекта РФ. Сумма к возмещению рассчитывается не из фактической площади квартиры, а из нормативов площади на каждого проживающего.

Субсидии предоставляются на срок до шести месяцев. По истечении этого времени представители соцзащиты принимают решение о продлении либо прекращении действия льготы.

Прочие региональные компенсации

Региональные власти предоставляют людям на пенсии местные преференции. Так, пенсионеры, которые проработали в Санкт-Петербурге не меньше 20 лет и обладают стажем от 45 лет (40 лет для женщин), могут возмещать 50% затрат на квартплату (ст. 63 Социального кодекса СПб от 9.11.2011 года).

А в соответствии с п. 1.5 приложения к постановлению Правительства Москвы № 850-ПП от 7.12.2004 одиноких московских пенсионеров освобождают от платы за обращение с коммунальными отходами.

Информацию о мерах поддержки, действующих в вашем городе, уточняйте в местной администрации, через МФЦ или на региональном портале государственных услуг.

Скидки на газификацию

В РФ работает программа подключения домов к газовым сетям. Некоторые регионы предоставляют своим жителям скидки на газификацию. Обычно они действуют на услуги по монтажу оборудования.

Так, власти Подмосковья полностью покрывают затраты пенсионеров с доходом, не превышающим полутора прожиточных минимумов, на монтаж и возвращают до 80 тысяч рублей за само оборудование.

Транспортные льготы

Федеральных транспортных льгот, предназначенных специально для людей на пенсии, нет. Однако отдельные категории заявителей могут бесплатно пользоваться внутригородским транспортом и электричками. Мера поддержки действует для:

лиц с инвалидностью;

ветеранов;

имеющих особые заслуги перед РФ.

Некоторые категории россиян имеют возможность бесплатно ездить на поездах (один или два раза в год). Их список опубликован на сайте РЖД. Для жителей Севера, Дальнего Востока действует компенсация проезда на отдых раз в два года. Александр Андропов руководитель налоговой практики, адвокатское бюро «БВМП»

Транспортные льготы при достижении пенсионного возраста устанавливаются на региональном уровне. Поэтому в разных субъектах РФ различаются условия их предоставления. В некоторых они отсутствуют вовсе.

Так, москвичи имеют право бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, пенсионеры из Северной столицы могут купить льготный проездной, в Волгоградской области бесплатный проезд предусмотрен для малоимущих с доходом до 1,7 прожиточного минимума.

В зависимости от региона отличаются условия и виды транспорта, на которые распространяются транспортные льготы. В каких-то регионах пенсионерам предоставляют билеты на общественный транспорт по льготной цене, где-то проезд полностью бесплатный. Узнать состав льгот для конкретного региона можно на Госуслугах или в госсистеме социального обеспечения ЕГИССО. Виктория Канишевская Руководитель налоговой практики K&P.Group

Помимо этого, льготы на транспортные услуги пенсионерам предоставляют перевозчики в рамках субсидированных государством и собственных программ. Скидки и акции можно найти на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, портале РЖД.

Льготы на услуги здравоохранения

Получателей набора соцуслуг обеспечивают медикаментами, предоставляют им путёвки в санатории, оплачивают билеты к месту лечения и обратно. Такие меры предназначены, например, для чернобыльцев, ветеранов.

Пенсионеры, получающие пенсию в минимальной сумме, имеют право на 50%-ную скидку на лекарственные средства, выписанные врачом. Скидку предоставляют не во всех аптеках, а только в тех, что утверждены региональными департаментами здравоохранения.

В некоторых российских регионах действуют свои медицинские льготы для лиц пенсионного возраста. Так, пенсионеры Хабаровского края имеют право на бесплатное зубное протезирование.

Налоговые льготы

Налог на имущество

Налоговый кодекс России (НК РФ) даёт право пенсионерам не оплачивать имущественный налог в отношении квартир, домов, гаражей. Полный перечень таких объектов приведён в п. 4 ст. 407 НК РФ.

Льгота распространяется на один объект недвижимости каждого вида. Если у пенсионера в собственности имеются дом, квартира и гараж, то мера будет действовать на все объекты. А если у пенсионера две квартиры и гараж, то преференция будет предоставляться по гаражу и одной квартире, которая определяется по выбору плательщика налога. О своём выборе нужно уведомить налоговую. Виктория Канишевская Руководитель налоговой практики K&P.Group

Если пенсионер не направит в налоговый орган уведомление о выборе объекта, налоговики выберут его самостоятельно, уточняет эксперт. ФНС будет исходить из суммы налогового обременения — освобождению подлежит недвижимость с самым большим налогом.

Для получения льготы пенсионер может не предоставлять в налоговый орган никаких заявлений, так как соответствующие сведения должны направляться в автоматическом режиме из Социального фонда, отмечает Канишевская.

Но лучше всё-таки проверить в инспекции или в своём личном кабинете на сайте налоговой, учтена ли льгота при определении суммы налогового сбора. Если она по какой-то причине не предоставляется, нужно оформить обращение в налоговую службу.

Аналогичная мера поддержки предоставляется гражданам предпенсионного возраста. Это лица, которые имели право на выход на пенсию до повышения пенсионного возраста, то есть женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Следует отметить, что льгота не действует на офисные и торговые площади (подп. 2 п. 2 ст. 406, ст. 378.2 НК РФ), а также на недвижимость, кадастровая стоимость которых выше 300 миллионов рублей (п. 5 ст. 407 НК РФ). Иван Никифоров Старший юрист адвокатского бюро BGMP

Земельный налог

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога за землю площадью до шести соток (подп. 8 п. 5 ст. 391 НК РФ). Такой участок может быть как в собственности, так и в постоянном или пожизненном владении, отмечает Никифоров. Льгота распространяется на всех пенсионеров и предпенсионеров.

Если в собственности несколько земельных наделов, то освободить от налога можно только один по выбору плательщика налога, говорит Канишевская. Если не отправить уведомление о выборе, то льгота будет действовать в отношении земли с максимальной налоговой суммой.

Транспортный налог

Федеральное законодательство не предусматривает никаких преференций по транспортному налогу для налогоплательщиков пенсионного возраста. Но подобные льготы могут действовать на уровне регионов.

Субъекты РФ могут вводить льготы по транспортному налогу самостоятельно (ст. 356 НК РФ). Однако они могут быть адресными, например действовать только для инвалидов, ветеранов или Героев РФ (ст. 4 Закона города Москвы от 09.07.2008 № 33 “О транспортном налоге”). Иван Никифоров Старший юрист адвокатского бюро BGMP

Канишевская приводит ещё один пример: в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга льгота по транспортному налогу предоставляется пенсионерам и предпенсионерам в отношении одного автомобиля российского производства с мощностью мотора до 150 л. с.

Обо всех льготах по имущественным налогам можно узнать на сайте ФНС по ссылке.

Льготы для работающих пенсионеров

Отпуск за свой счёт. Право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в год (60 дней для инвалидов). Работодатель обязан его предоставить независимо от основного отпуска.

Дни на диспансеризацию. Ежегодная возможность пройти диспансеризацию с сохранением рабочего места и заработной платы. Работодатель обязан предоставить два оплачиваемых дня для прохождения медицинского обследования.

Увольнение без отработки. При увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию пенсионер освобождается от обязательной двухнедельной отработки.

Социальная помощь

Государственная поддержка граждан может предоставляться не только в денежной форме или в виде скидок, но и в натуральной форме. К таким формам помощи относятся предоставление продуктовых наборов, юридическая помощь, услуги социального работника.

Перечень мер соцподдержки и условия их предоставления в каждом субъекте РФ свои. Чтобы узнать, что доступно именно вам, обратитесь в органы соцзащиты или в МФЦ.

Доплаты и надбавки к пенсии

До уровня прожиточного минимума. Если пенсия неработающего гражданина ниже установленного минимума, то производится дополнительная выплата. В 2025 году федеральный прожиточный минимум для людей пенсионного возраста — 15 250 рублей. Если в регионе действует более высокий уровень, доплату делают до него.

Надбавка за иждивенцев. Выплачивается при наличии лиц на содержании. Максимальная доплата составляет 100% от фиксированной части пенсии 8728,73 рубля. Она выплачивается при наличии трёх иждивенцев. За одного доплачивают 2 909,57 рубля.

Возрастная надбавка. Полагается при достижении 80 лет: фиксированная часть пенсии удваивается, то есть в 2025 году составляет 17 457,46 рубля вместо 8 728,73 рубля.

За северный стаж. Получают пенсионеры, имеющие необходимый стаж работы в северных регионах. 15 лет такого стажа дают прибавку к фиксированной части в размере 50%. 30% прибавки получают те, кто проработал не менее 20 лет в регионах, приравненных к северным.

Для сельских жителей. При наличии стажа работы в сельской местности не менее 30 лет предусмотрена доплата в размере 25% от фиксированной части пенсии.

За особые заслуги. Отдельные категории граждан, имеющие особые заслуги перед страной, получают повышенную пенсию. Кто к ним относится и какой размер доплаты, можно посмотреть на сайте Соцфонда.

Как оформить льготу

Каждая льгота оформляется по-разному. Многие из них назначают автоматически. В таком режиме начисляют доплаты и надбавки к пенсии, предоставляют налоговые льготы.

В некоторых случаях, например, чтобы получить субсидию по ЖКУ, необходимо оформлять заявление. Это можно сделать в отделении соцзащиты или на портале государственных услуг.

Узнать, какие льготы полагаются именно вам, можно через Госуслуги или сайт ЕГИССО. На ЕГИССО есть удобный калькулятор, который подбирает все меры соцподдержки, доступные пользователю.

© egisso.ru

Чтобы получить информацию, в калькулятор нужно ввести регион вашего проживания, наименование муниципального образования и выбрать событие: наступление пенсионного возраста.

Коротко

Люди пенсионного возраста могут пользоваться многочисленными льготами: скидками на услуги ЖКХ, транспортными льготами, налоговыми послаблениями. Некоторым категориям пенсионеров доступны доплаты к пенсии.

Большинство льгот являются региональными. Каждый субъект определяет правила и условия их предоставления.

Чтобы узнать все меры поддержки, доступные вам, обратитесь в органы соцзащиты или воспользуйтесь сайтами Госуслуги и ЕГИССО.

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