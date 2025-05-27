Как я оформлял вычет на образование и почему можно было справиться лучше

Оформление налогового вычета — задача со множеством нюансов, от которых зависит, сколько времени вы на это потратите и примут ли вашу декларацию. Даже если вы уже делали это в прошлом, вас всё равно может ждать сюрприз. Автор «Рамблера» убедился в этом на собственном примере и рассказал о своих ошибках в этой статье.

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Мой опыт оформления вычетов

Несмотря на то что в финансовой журналистике я сравнительно недавно, я считаю себя достаточно финансово грамотным. Я веду бюджет, контролирую расходы, сформировал подушку безопасности и занимаюсь инвестированием.

Впервые налоговый вычет я оформил в 2018 году: это был имущественный возврат после покупки квартиры. Тогда я получил около 200 тысяч рублей. За помощью к налоговому консультанту я не обращался — предпочёл разобраться во всём сам. Это потребовало времени, но зато я получил полезный опыт. Затем я оформлял вычеты практически ежегодно: за проценты по ипотеке, обучение и лечение.

С 2021 года я занимаюсь в музыкальной школе для взрослых и ежегодно заявляю налоговый вычет за образование. В 2024 году я также потратил крупную сумму на медицинское обслуживание, поэтому по окончании года решил оформить возвраты как за обучение, так и лечение.

Полагаясь на опыт, я не стал перечитывать правила возврата налога на доходы физлиц (НДФЛ) и просто повторил привычные действия. Это была моя первая, но, увы, не единственная ошибка. Далее расскажу, почему я потратил на эту процедуру намного больше времени, чем требовалось.

Почему правила всё же стоило перечитать

Так как оформлением вычета я занимался всего раз в год, к началу 2025-го я помнил, что именно нужно сделать, но успел забыть конкретную последовательность шагов. Поэтому я начал с самой трудоёмкой части — сбора документов.

Главное — внимательность

Для оформления вычета за образование мне, как я думал по аналогии с 2023 годом, требовались:

справка о пройденном обучении в музыкальной школе;

чеки об оплате;

лицензия школы;

копия договора на оказание услуг.

В пакет документов на вычет за лечение входили:

справка об оказании услуги и её стоимости;

медицинская лицензия;

копия договора о лечении;

чек об оплате.

Чеки и договоры я уже давно готовлю заранее — собираю их в отдельную папку по мере поступления. Поэтому всё, что мне нужно было сделать, — это заказать две справки об услугах.

Я проходил лечение в одной из крупных государственных клиник своего города с федеральным статусом. Чтобы получить справку, я пришел в бухгалтерию и написал заявление. Однако спустя 2 недели на мою электронную почту пришёл ответ, что никаких услуг в прошлом году мне не оказывали.

Внимательно перечитав договор, я выяснил, что лечили меня в одном из самостоятельных филиалов этого федерального центра и обращаться нужно было туда. Пришлось снова поехать в бухгалтерию (в соседний корпус) и написать новое заявление. Ответа я ждал ещё 2 недели.

Сначала считаем, потом действуем

С музыкальной школой всё получилось быстрее — справку мне выдали уже через два дня после обращения. И тут меня ждал первый «сюрприз»: я совсем забыл, что обучение и лечение относятся к одной категории вычетов — социальных.

В эту категорию также входят вычеты по расходам на:

благотворительность;

пенсионные взносы в негосударственные фонды;

взносы по пенсионному страхованию и добровольному страхованию жизни;

накопительную часть пенсии;

фитнес.

По каждому виду вычетов существует лимит. Так, социальный вычет ограничен 150 тысячами рублей. Это совокупный предел по затратам на обучение, лечение и другие виды социальных расходов, за исключением обучения детей и дорогостоящего лечения. Вернуть налоги с большей суммы нельзя.

На лечение в прошлом году я потратил 30 тысяч рублей, на обучение — 155 тысяч рублей. Получилось, что лимит полностью расходуется на вычет за обучение. Поэтому справку из медучреждения можно было не заказывать. Тут я в первый, но не в последний раз пожалел, что не перечитал порядок оформления вычетов. Иначе сначала бы сопоставил свои расходы с лимитами.

Порядки иногда меняются, или Почему опыт может подвести

У того, что я не повторил правила, было и ещё одно неприятное последствие: мне пришлось перезаказать справку об оплате образовательных услуг. Оказалось, что в 2024 году налоговая утвердила новую форму этого документа. Мне оформили старую его версию, причём по моей собственной инициативе. С прошлого года у меня дома хранился шаблон такой справки, поэтому для ускорения процесса я договорился, что заполню её сам и просто отдам на подписание.

Справки нового (слева) и старого (справа) образца:

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Проблемы начались, когда я не смог загрузить справку старого образца в личный кабинет налогоплательщика. В этом году я решил не подавать стандартную декларацию 3-НДФЛ, а воспользоваться упрощённой формой её заполнения. Сайт налоговой даёт такую возможность тем, кто хочет получить только один вид вычета, например социальный.

В таком случае необязательно заполнять всю декларацию — достаточно подтвердить расходы, с которых вы хотите получить возврат. Итогом станет та же декларация 3-НДФЛ, большая часть которой будет сформирована автоматически самой системой.

Когда я приступил к загрузке документов, то выяснил, что просто прикрепить файл недостаточно. Нужно ещё указать номер справки, которого у моего документа не было.

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Пять минут поисков в интернете прояснили ситуацию, и я снова обратился в своё образовательное учреждение, где мне не сказали, что выдают справки нового образца только по запросу. Это связано с тем, что налоговая всё ещё принимает старую версию документа, но лишь при заполнении стандартной декларации.

Вероятность успеха при этом — 50%. Некоторые ученики до меня уже просили новые справки, потому что по старым получили отказ. Я решил не рисковать и тоже попросил оформить новую справку. И во второй раз пожалел, что не освежил свои знания о вычетах.

Проблемы из-за электронной подписи

Спустя ещё пару дней справка была готова, и я наконец смог заполнить форму в личном кабинете на сайте налоговой. При этом мне не понадобились ни чеки об оплате, ни лицензия, ни договор. Всё это заменила справка нового образца.

Однако отправить декларацию на проверку в тот же день у меня не получилось. Очередной преградой стало отсутствие электронной цифровой подписи (ЭЦП). Данная подпись используется для подтверждения декларации 3-НДФЛ, формируется в личном кабинете налогоплательщика и сохраняет юридическую силу в течение 15 месяцев.

С момента подачи моей предыдущей декларации прошло немного больше времени, поэтому электронную подпись пришлось формировать заново. Обычно процедура занимает от 15 минут до суток, но может и 5 дней, если в налоговой отсутствуют какие-либо сведения о вас. Для меня ЭЦП была готова на следующий день.

В результате вся процедура оформления вычета заняла у меня более месяца вместо пары часов с учётом всех названных мною критериев: наличия нужной справки, электронной подписи и предварительного учёта лимита. Радует лишь быстрое получение выплат — деньги пришли уже через две недели — намного быстрее, чем в предыдущие разы.

До 2020 года включительно проверка поданных деклараций занимала у налоговой до 3 месяцев и ещё 30 дней отводилось на перечисление денег. В 2021-м для тех, кто оформляет вычеты, срок проверки сократили до месяца. А в 2022-м налоговая заявила, что будет проверять декларации за 15 дней, но с учётом ожидания выплаты процедура всё равно занимала около месяца. Возможно, в этом году сроки в очередной раз сократили. Но я думаю, что мне просто хоть в чём-то повезло.

Коротко

Главное, что я вынес из этой ситуации: не стоит полагаться на прежний опыт. Особенно если он не такой уж и большой, а изменения в налоговом законодательстве происходят ежегодно.

Для себя я вывел несколько правил быстрого оформления вычета.

Делюсь ими с читателями:

Перед тем как собирать документы, посчитайте, не превышают ли расходы установленных лимитов по вычету. Возможно, какие-то справки вообще не нужно будет оформлять. Даже если процедура вам уже знакома, проверьте, не изменилась ли она за последний год. Возможно, вам понадобятся дополнительные документы или изменилась форма прежних. Составьте список необходимых документов и собирайте бумаги по нему. Приступайте к оформлению вычета, только когда все документы готовы. Заранее проверьте и при необходимости перевыпустите электронную подпись для заверения декларации. Если хотите получить один вид вычета, воспользуйтесь упрощённым способом заполнения декларации. При оформлении нескольких разных вычетов налоговая рекомендует подавать полноценную декларацию. Но запрета на оформление нескольких упрощённых также нет. Если вы не хотите заполнять раздел с данными о своих доходах вручную и при этом не торопитесь получить деньги, лучше оформить вычет в конце марта. После 20-го числа данные о ваших доходах будут подгружаться автоматически. К этому времени ФНС обработает налоговую отчётность вашего работодателя, которую компании обязаны сдать до 25 февраля.

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