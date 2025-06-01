Россиянам напомнили о важных изменениях в личных финансах с 1 июня

Заморозка подозрительных переводов, повышение детских выплат и запрет на мессенджеры для чиновников. Рассказываем об изменениях в законах, которые начнут действовать с 1 июня и могут повлиять на кошельки россиян.

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Росфинмониторинг будет блокировать подозрительные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получает право приостанавливать платежи клиентов банков, если заподозрит их в отмывании денег или финансировании экстремизма.

Переводы могут быть заморожены, если:

есть подозрения на отмывание преступных доходов, например участие в дропперских цепочках;

требуется проверка на поддержку экстремистской деятельности.

Эта практика в первую очередь направлена против руководителей преступных организаций, а не рядовых дропперов, поэтому не является массовой, отметил в интервью РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Заморозить подозрительный перевод Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней.

Снять самозапрет на кредит можно только с УКЭП

С 1 июня отменить ранее установленный самозапрет на оформление кредитов на портале «Госуслуги» граждане смогут только при подписании заявления усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Теперь снять ограничение с помощью стандартной авторизации (введение логина и пароля) невозможно.

Для оформления УКЭП теперь нужно использовать приложение «Госключ», обратиться в банк, МФЦ или специализированный удостоверяющий центр. Изменение также направлено на борьбу с мошенничеством — ранее при взломе аккаунта пользователя Госуслуг злоумышленники могли снять запрет самостоятельно.

Повышение детских выплат

С начала лета часть российских семей, испытывающих финансовые трудности, начнёт получать увеличенные выплаты на детей. Это связано с ежегодным плановым перерасчётом единого пособия, на которое имеют право:

Родители и опекуны детей до 17 лет.

Беременные женщины, вставшие на учёт на сроке от 6 недель.

Регулирующее выплату постановление правительства предусматривает, что если доходы семьи перестали достигать прожиточного минимума, несмотря на поддержку, то пособие могут увеличить. При этом автоматического повышения не будет: чтобы пособие пересчитали, нужно подать в социальную защиту обновлённые данные о доходах.

Банкам, сотовым операторам и чиновникам запретили звонки и переписку в мессенджерах

С 1 июня представители кредитных и прочих финансовых организаций, телефонных компаний и органов власти лишаются права общаться с гражданами в западных мессенджерах. Такая норма содержится в законе, который в минувшем апреле подписал президент. Запрет также распространяется на сотрудников крупных агрегаторов и других сайтов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в день.

Цель нововведения — борьба с телефонным мошенничеством. Теперь при получении подозрительного звонка или сообщения в мессенджере граждане могут быть уверены, что с ними точно общается не официальное лицо, а мошенник.

При звонках от организаций на экране телефона также будет отображаться их официальное название, а СМС-сообщения с кодами банки смогут присылать только после окончания телефонного разговора.

Для микрофинансовых организаций новый закон устанавливает обязательное подтверждение личности клиентов через единую биометрическую систему, если заём оформляется онлайн. Однако для других цифровых сервисов, таких как доставка или онлайн-банкинг, биометрия пока остаётся добровольной.

Кроме того, теперь россияне смогут:

запретить массовые обзвоны — через мобильного оператора;

запретить удалённое оформление сим-карт на своё имя — через Госуслуги.

В Москве подорожали проезд в транспорте и эвакуация авто

С 1 июня в столице вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения затронут и разовые поездки, и абонементы.

Новые тарифы:

«Тройка»: 67 рублей вместо 63 рублей за поездку.

Билет «Единый»: 80 рублей вместо 75 рублей.

Месячный абонемент «с диаметрами»: 3160 рублей для центральных зон и 3940 рублей — с возможностью выезда в пригород.

Стоимость проезда с оплатой по биометрии останется прежней — 63 рубля за поездку. Также сохранится возможность бесплатной пересадки с одного наземного или рельсового маршрута на другой.

Также с 1 июня в Москве повышается стоимость эвакуации и хранения личного транспорта на штрафстоянках. Изменения затронут владельцев большинства легковых машин и мотоциклов, тогда как тарифы для мощных авто и грузовиков останутся прежними.

Новые расценки:

Мотоциклы и авто до 80 л. с.: 7,6 тысячи рублей.

Автомобили 80–250 л. с.: 11,4 тысячи рублей.

Подорожало и хранение техники на штрафной стоянке. Теперь после первых бесплатных 24 часов за это придётся заплатить 1210–2893 рубля в сутки, в зависимости от категории транспортного средства. При оперативной оплате по-прежнему действует скидка 25%.

Новые правила получения пенсий для военных и силовиков

С 3 июня военные пенсионеры и отставные сотрудники силовых структур смогут самостоятельно выбирать банк для зачисления пенсионных выплат. Раньше пенсии им перечислялись только через Сбербанк и другие банки из утверждённого правительством списка.

Теперь его дополнили возможностью получения выплат через Федеральное казначейство. Это позволит пенсионерам-силовикам выбрать любой российский банк — так же, как это делают гражданские пенсионеры.

Завершается мораторий на штрафы для строительных компаний

30 июня заканчивается установленный правительством период, в течение которого застройщиков нельзя было наказывать за нарушение закона о долевом строительстве. Если мораторий не продлят, граждане, у которых есть претензии к срокам или качеству возведения объектов, смогут в судебном порядке требовать от застройщиков компенсацию.

Льготы пенсионерам в 2025 году