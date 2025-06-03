Что такое мисселинг и как от него защититься

Россияне нередко оказываются в ситуациях, когда финансовые организации пытаются продать им ненужные финансовые продукты, прибегая к недобросовестным практикам и дезинформации. Разбираемся, как распознать подобные приёмы и защитить себя от необдуманных решений.

Что такое мисселинг

В широком смысле под мисселингом понимают продажу финансовых продуктов путём неверного или неполного предоставления информации, искажения фактов и введения потребителя в заблуждение. Это приводит к неправильному пониманию рисков, особенностей и условий предлагаемого продукта. Банк России объединяет все эти практики в одно общее понятие misconduct — «ненадлежащее поведение».

В узком смысле мисселинг — это предложение одного продукта под видом другого. Например, продажа структурных инвестиционных продуктов вместо банковских вкладов.

Россияне регулярно жалуются в ЦБ на мисселинг со стороны финансовых организаций. После того как в 2023 году у регулятора появились новые полномочия по борьбе с подобными нарушениями, количество таких заявлений сократилось. В 2024 году количество жалоб на мисселинг снизилось более чем в два раза.

Где можно встретить мисселинг

С мисселингом чаще всего встречаются клиенты кредитных, микрофинансовых, страховых и инвестиционных компаний, однако подобная проблема актуальна и в других областях. Рассмотрим распространённые случаи, когда вы можете столкнуться с мисселингом.

При оформлении потребительского кредита. Банк может предложить оформить страховку, чтобы улучшить условия по кредиту. Оформляя потребительский кредит, в отличие от ипотечного займа, вы вправе самостоятельно решать, нужна ли вам страховка. Покупка дополнительного страхования носит добровольный характер, и вы можете свободно отказаться от этой опции.

Банк может предложить оформить страховку, чтобы улучшить условия по кредиту. Оформляя потребительский кредит, в отличие от ипотечного займа, вы вправе самостоятельно решать, нужна ли вам страховка. Покупка дополнительного страхования носит добровольный характер, и вы можете свободно отказаться от этой опции. При оформлении банковского вклада. Когда вы оформляете вклад в банке, менеджер может предложить вам другие продукты «с повышенной доходностью». Чаще всего это — структурные продукты, паевые инвестиционные фонды, инвестиционное страхование жизни или вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Такие продукты действительно способны принести больший доход, чем банковские вклады, однако сопряжены с повышенными рисками. Инвестиции, в отличие от банковских депозитов, не гарантируют прибыль, а вложенные средства не подлежат страхованию.

Когда вы оформляете вклад в банке, менеджер может предложить вам другие продукты «с повышенной доходностью». Чаще всего это — структурные продукты, паевые инвестиционные фонды, инвестиционное страхование жизни или вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Такие продукты действительно способны принести больший доход, чем банковские вклады, однако сопряжены с повышенными рисками. Инвестиции, в отличие от банковских депозитов, не гарантируют прибыль, а вложенные средства не подлежат страхованию. При открытии брокерского счёта. Если захотите открыть счёт в брокерской компании, вам могут предложить вложить деньги в доверительное управление или присоединиться к стратегии автоследования. Если вы планируете инвестировать самостоятельно, от таких услуг нужно отказаться.

Если захотите открыть счёт в брокерской компании, вам могут предложить вложить деньги в доверительное управление или присоединиться к стратегии автоследования. Если вы планируете инвестировать самостоятельно, от таких услуг нужно отказаться. При покупке туристической путёвки или авиабилета. Когда вы покупаете билет или путёвку на сайте компании, в стоимость часто включаются услуги страхования. Если от них не отказаться, цена за услугу будет выше.

Это лишь несколько самых распространённых ситуаций, когда вы можете попасться на мисселинг. В реальности их больше. Такая практика встречается даже в магазинах электроники, где при покупке смартфона вам настойчиво предложат приобрести защитное стекло, чехол или сим-карту.

Как не попасться на мисселинг

Закон напрямую не запрещает мисселинг. Основной защитой от него являются внимательность и знание своих прав.

Закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца предоставлять полную информацию о товаре или услуге. Если информация предоставлена не в полном объёме, то потребитель имеет право отказаться от товара или услуги и получить возмещение убытков.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в этот закон, запрещающие продавцам навязывать дополнительные товары или услуги. Под запрет подпадает любое автоматическое включение товаров и услуг. Они могут быть предоставлены только при наличии письменного согласия. Покупатель имеет право требовать возврат денег за услуги, которые были включены автоматически.

Гражданский кодекс тоже защищает права граждан в таких случаях. Согласно ст. 178, если сделка была совершена в результате введения в заблуждение, она считается недействительной.

Если вы столкнулись с мисселингом и уверены, что получили недостоверную или неполную информацию, направьте письменную претензию банку или другой организации, оказавшей услугу. Если организация не удовлетворяет ваши требования, то вы имеете право обратиться в суд общей юрисдикции.

Но лучше всего не попадаться на уловки недобросовестных компаний. Для этого достаточно соблюдать ряд рекомендаций:

Внимательно читайте договор на оказание финансовых услуг. Если документ объёмный, попросите предоставить вам его копию для ознакомления дома в спокойной обстановке. Не соглашайтесь и не подписывайте ничего до тех пор, пока каждый пункт договора вам не станет понятен.

Если документ объёмный, попросите предоставить вам его копию для ознакомления дома в спокойной обстановке. Не соглашайтесь и не подписывайте ничего до тех пор, пока каждый пункт договора вам не станет понятен. Не стесняйтесь задавать вопросы. Расспрашивайте менеджера обо всех деталях, которые вам непонятны. Чем больше информации он вам предоставит, тем меньше шансы попасться на мисселинг.

Расспрашивайте менеджера обо всех деталях, которые вам непонятны. Чем больше информации он вам предоставит, тем меньше шансы попасться на мисселинг. Уточняйте условия расторжения договора. Проверяйте наличие санкций и штрафов, которые могут применяться при расторжении договора. Это нужно на тот случай, если вы всё-таки оформите ненужную для вас услугу.

Коротко

Мисселинг — это продажа чаще всего финансовых продуктов путём неверного или неполного предоставления информации и других недобросовестных практик.

С мисселингом чаще всего встречаются клиенты кредитных, микрофинансовых, страховых и инвестиционных компаний, но такие случаи распространены и в других сферах.

Чтобы не попасться на мисселинг, внимательно читайте договор и уточняйте условия его расторжения. Не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру.

Убедитесь, что вам всё предельно понятно касательно продаваемых вам товаров и услуг.

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