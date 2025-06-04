Как воспользоваться новым сервисом ЦБ для жалоб россиян: инструкция
Банк России начал принимать жалобы россиян через новый онлайн-сервис. Теперь любой желающий оперативно может сообщить о нарушении прав при предоставлении финансовых услуг. Через форму на сайте ЦБ можно пожаловаться на банк, микрофинансовую компанию или других участников рынка.
Как работает сервис ЦБ
На сайте Центробанка появилась специальная форма для направления жалоб в ведомство. С её помощью можно пожаловаться на действия участников финансового рынка, среди которых:
- банки;
- микрофинансовые организации;
- страховые организации;
- игроки рынка ценных бумаг;
- инвестиционные советники.
Вы можете подать жалобу на предоставление неполной информации о договоре, навязывании ненужных сервисов, гарантирование доходности от вложений, отказ в заключении страхового полиса и другие нарушения. Особенность сервиса: подать жалобу можно, даже если ущемлены не ваши права, а права ваших знакомых или близких.
По факту обращения Центробанк проведёт расследование, а при необходимости организует «контрольную закупку». В случае выявления нарушений регулятор примет соответствующие надзорные меры, а итог расследования опубликует на своём официальном сайте.
Как пользоваться сервисом
1. Откройте форму для подачи обращения и авторизуйтесь через портал «Госуслуги».
2. Выберите тип организации, на которую вы хотите пожаловаться.
3. Выберите продукт, при предоставлении которого нарушили ваши или чужие права.
4. Выберите тему обращения.
5. Укажите наименование организации, её адрес, дату происшествия. Кратко опишите ситуацию.
6. Отправьте вашу жалобу.
Регулятор предупреждает, что будет разбирать все обращения. Но ответы на них направляться не будут. Если вы хотите получить ответ, следует пользоваться интернет-приёмной ЦБ.
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