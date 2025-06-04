Повышение пенсий в июне 2025 года: кто и сколько получит

В июне 2025 года несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии. В первую очередь речь идёт о тех, кому исполнилось 80 лет и кто оформил инвалидность первой группы. Рассказываем, у кого и насколько повысится пенсия в июне, кто сможет получить её досрочно и когда произойдёт ближайший массовый перерасчёт пенсионных выплат.

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Кому в июне начислят прибавку к пенсии

В июне 2025 года надбавки к пенсии получат пенсионеры, у которых в мае произошли следующие события:

исполнилось 80 лет;

получил первую группу инвалидности;

появился на иждивении нетрудоспособный член семьи.

У двух первых категорий граждан пенсия увеличится на сумму, состоящую из фиксированной пенсионной выплаты в размере 8 907,7 рубля плюс доплаты за уход в размере 1314 рублей, то есть всего на 10 221,7 рубля.

При появлении иждивенцев прибавка составит 2 969,23 рубля за человека, выплата начисляется максимум на трёх иждивенцев.

Прибавка по возрасту и инвалидности предоставляется автоматически, в беззаявительном порядке. Чтобы получить выплату на иждивенца, необходимо оформить заявление на портале Госуслуги или обратиться в Социальный фонд России (СФР) или многофункциональный центр (МФЦ).

Кто в июне получит пенсию досрочно

Пенсионерам, которым пенсионные выплаты приходят с 12-го по 15-е число, в июне пенсию выплатят раньше обычного. Это связано с длинными выходными, выпадающими на указанные даты. Новость опубликовали в Telegram-канале СФР.

В ведомстве уточнили, что досрочная выплата коснётся всех видов пенсий, а также других платежей, которые поступают от Социального фонда вместе с пенсионным обеспечением. Однако точные сроки доставки зависят от порядка работы банков и почты.

Когда состоится массовое повышение пенсий

Ближайший массовый перерасчёт пенсионных начислений состоится в августе 2025 года. Он затронет работающих пенсионеров и будет связан с пенсионными баллами, заработанными в 2024 году.

С учётом индексации за 2025 год каждый балл составит 145,69 рубля. Максимальный размер прибавки ограничен тремя баллами, то есть пенсии увеличатся максимум на 437,07 рубля.

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