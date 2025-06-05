Как платить налоги на удалённой работе за границей

Если вы гражданин России, но живёте за рубежом и работаете удалённо, важно правильно платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2025 году правила его расчёта для работающих из-за границы сотрудников изменились. Разбираемся, кто, сколько и где должен платить, а также как всё это зависит от налогового резидентства и «гражданства» работодателя.

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От чего зависит размер и порядок уплаты НДФЛ

Размер налога на доходы физических лиц на «зарубежной удалёнке» зависит от трёх основных факторов:

налогового статуса — резидент или нерезидент России;

статуса компании — российская или иностранная;

характера работы — дистанционная или офисная.

От налогового резидентства работника зависит ставка НДФЛ, а также то, придётся ли ему платить налог самостоятельно или это возьмёт на себя работодатель. Статус резидента / нерезидента не связан с гражданством человека или наличием вида на жительство в другой стране — это просто признак его «налогового присутствия» в России.

Кто такие резиденты и нерезиденты

По закону физлицо считается резидентом, если проводит в России более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Отсчёт этого срока может начинаться с любого дня. При этом можно выезжать за рубеж и возвращаться, главное — набрать необходимый «стаж».

Нерезидентом будет считаться человек, который пробыл более 183 дней за границей. В обозначенный срок не включается время, проведённое за рубежом с целью обучения, лечения или выполнения рабочих обязанностей, но не более 6 месяцев.

Разница между резидентами и нерезидентами при расчёте НДФЛ

Ставка, по которой рассчитывается НДФЛ, и перечень облагаемых налогом доходов у резидентов и нерезидентов отличаются. Резиденты должны платить от 13 до 22% со всех доходов, полученных в любой точке мира. Конкретная ставка зависит от заработанной суммы.

Нерезиденты уплачивают НДФЛ только со своих российских доходов. Чаще всего ставка для них — 30%, но из этого правила есть исключения.

То, по какой ставке придётся платить, зависит от налогового статуса по итогам календарного года. Даже если первоначально вы являлись нерезидентом, но в течение календарного года находились в России более 183 дней, налоговая квалифицирует вас как резидента. И наоборот: будучи резидентом при проживании за границей 183+ дня, в декабре вас признают нерезидентом.

Если удалёнщик работает на российскую компанию

Налог с зарплаты

С прошлого года доходы от удалённой работы на российские компании считаются полученными в России вне зависимости от фактического местонахождения сотрудника. В их отношении действуют те же правила, что и при офисной работе внутри страны: налог за сотрудника платит работодатель.

Неважно, работает сотрудник по трудовому договору или по гражданско-правовому. Главное — чтобы в документе был прописан дистанционный характер работы. Уплата НДФЛ в таком случае происходит без участия работника независимо от места его проживания.

Это правило одинаково касается и резидентов, и нерезидентов. Для обеих категорий действует одна и та же прогрессивная шкала налогообложения: от 13 до 22% в зависимости от размера доходов.

Нерезидентам также стоит убедиться, что работодатель уведомил Социальный фонд России о дистанционном характере работы. Для этого в форме «Сведения о трудовой деятельности» нужно поставить отметку «Дист.». Это послужит гарантией, что государство не начислит налогоплательщику НДФЛ по ставке 30%.

Как декларировать другие доходы

Для резидентов и нерезидентов сохраняется разница в том, нужно ли декларировать доходы, помимо заработной платы. По закону резиденты обязаны информировать налоговиков обо всех своих заработках. Поэтому при наличии незадекларированных работодателем доходов, в том числе зарубежных, они должны подать декларацию самостоятельно.

Нерезиденты о доходах, полученных вне России, отчитываться не обязаны. Более того, они могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в России.

Это возможно, если:

сотрудник — иностранный резидент и платит налоги за рубежом;

Россия и страна сотрудника подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

Такие соглашения Россия заключила более чем со 100 странами мира. Однако в 2023 году российский президент своим указом частично приостановил действие 38 из них.

Исключающие двойное налогообложение резидентов правовые нормы продолжают действовать. Поэтому россияне, уплатившие подоходный налог за границей, могут вычесть его размер из российского НДФЛ, если между странами подписано соглашение об этом. Полный список можно посмотреть здесь.

Если удалёнщик-резидент работает на зарубежную компанию за границей

Работник, получающий доход от зарубежной компании, но сохранивший статус налогового резидента России, обязан самостоятельно задекларировать свой заработок и уплатить подоходный налог.

Рассчитываться НДФЛ будет по той же шкале — от 13 до 22%. Если работник уже уплатил налоги за границей, он может избежать двойного налогообложения. Для этого нужно убедиться, что между странами действует соответствующее соглашение.

Если удалёнщик-нерезидент работает на компанию за рубежом

Если россиянин-нерезидент получает доход от иностранного работодателя на зарубежный счёт, он не обязан платить НДФЛ в России. Но только при отсутствии других источников дохода на родине.

Если он сдаёт квартиру в родном городе, получает доход от российских инвестиций или совершает сделки с имуществом в России, то ему придётся уплатить НДФЛ как нерезиденту по ставке 30%.

Что будет, если не платить

По возвращении в Россию к неплательщикам НДФЛ могут применить различные санкции:

Штраф за несвоевременную подачу декларации — 5–30% от суммы налога (ст. 119 НК РФ).

Штраф за неуплату или недоплату налога — 20–40% от суммы долга плюс пени 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки (ст. 122 НК РФ).

Уголовное наказание — при неуплате более 2,7 миллиона рублей за три года подряд (ст. 198 УК РФ).

Неприятные последствия могут наступить и в случае, если налогоплательщик решит скрыть от налоговой инспекции свой статус. Россияне не обязаны уведомлять власти о том, что утратили или приобрели резидентство.

Этот факт достаточно легко выяснить — как минимум из отчётности работодателей. Поэтому если нерезидент решит не платить 30% или воспользуется налоговым вычетом, который ему не положен, то с него взыщут недоимку и штрафы.

Коротко

Переезд за границу не освобождает россиян от налоговых обязательств. Размер НДФЛ зависит от того, как долго вы живёте за пределами страны, откуда получаете доход и какой характер носит ваша работа.

Для правильного расчёта платежей значение имеет налоговый статус. Резиденты платят НДФЛ от 13 до 22%. Конкретная ставка зависит от размера доходов. Нерезиденты в общем случае платят по ставке 30%. Но с 2025 года при удалённой работе на фирму из России ставки для них приравняли к таковым для резидентов.

Все доходы от удалённой работы в отечественных компаниях теперь считаются полученными в России. Главное — чтобы условие о дистанционной работе было прописано в договоре с работодателем.

Декларацию за всех сотрудников-резидентов, а также удалёнщиков-нерезидентов обязан подавать работодатель. Если вы работаете на зарубежную компанию и остались российским налоговым резидентом, необходимо задекларировать доход самостоятельно.

Та же норма распространяется на нерезидентов, имеющих доходы в России, помимо зарплаты: они обязаны подавать декларацию и уплачивать налог по ставке 30%.

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