Как получить налоговый вычет за благотворительность

Если вы занимаетесь благотворительностью, то можете получить за это налоговый вычет — государство вернёт вам 13–22% от суммы пожертвований. Но есть тонкости: лимиты, документальное оформление и нюансы, связанные с видами благотворительных организаций. Разбираемся, в каких случаях можно и нельзя получить вычет и какие документы надо собрать.

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Что такое вычет на благотворительность

Вычет, который россияне могут получить за поддержку благотворительных организаций, относится к числу социальных. В эту же категорию входят вычеты на лечение и обучение, занятия спортом и добровольные пенсионные накопления.

С точки зрения государства пожертвования благотворительным фондам, некоммерческим и религиозным организациям — это социально значимый поступок, поэтому тех, кто его совершил, поощряют возвратом части уплаченных налогов — 13–22% от налога на доходы физлиц (НДФЛ).

Вычет можно получить за три последних календарных года, то есть в 2025-м — за 2022, 2023 и 2024 годы. Для этого нужно заполнить и направить в налоговую декларацию 3-НДФЛ, а также документы, подтверждающие благотворительные расходы.

Кто имеет право вернуть налог

Так как налоговый возврат при оформлении любого вычета связан с перерасчётом НДФЛ, право на это имеют только те россияне, которые платят подоходный налог. Среди них: наёмные сотрудники, индивидуальные предприниматели, инвесторы и так далее. А вот самозанятые или неработающие пенсионеры плательщиками НДФЛ не являются и вычет оформить не могут.

При этом вернуть часть налога можно только за те пожертвования, которые сделаны:

благотворительным организациям;

некоммерческим организациям (НКО) социальной направленности;

НКО из сфер просвещения, культуры, образования, науки, физкультуры и непрофессионального спорта, здравоохранения;

НКО, занимающимся правозащитной деятельностью, социальной и юридической поддержкой граждан, защитой людей от чрезвычайных ситуаций, охраной окружающей среды и зоозащитой;

религиозным организациям на деятельность в рамках устава;

НКО на формирование или пополнение целевого капитала.

Пример. Допустим, что в 2024 году вы пожертвовали 10 тысяч рублей фонду по борьбе с онкологическими заболеваниями. Тогда в 2025 году вы сможете заявить вычет и вернуть 13–22% от этой суммы — в зависимости от того, по какой ставке платите НДФЛ.

Второе обязательное для получения вычета условие — заявитель должен быть налоговым резидентом России в году, за который подаётся декларация. То есть он должен провести в стране не менее 183 дней за 12 идущих подряд месяцев. Утратившие резидентство граждане теряют право на получение вычетов.

Пример. Представим, что в январе 2022 года вы сделали пожертвование, а в марте уехали из России и вернулись только через год. В таком случае вычет оформить не получится. А если вы уехали в декабре (или вернулись, например, в июне) 2022 года, вы сохраняете право на возврат части НДФЛ.

Наконец, вычет положен только за пожертвования, переданные по договору и / или акту приёма-передачи. Такие документы предоставляют любые работающие официально благотворительные организации.

Что считается пожертвованием

Чаще всего благотворительная деятельность связана с пожертвованием денег через их перевод на счета некоммерческих организаций. Однако это не единственный предусмотренный законом вариант. Жертвовать можно не только финансы, но также вещи, ценные бумаги, права и даже услуги.

Налоговый вычет можно получить во всех этих случаях, но, помимо декларации, нужно приложить документы о цене имущества или услуги.

Кроме того, факт передачи имущества / оказания услуг и их стоимость должны быть указаны в договоре между вами и благотворительной организацией. В случае с вещами также понадобится акт их приёма-передачи.

Пример. Допустим, вы купили и передали центру развития детского спорта комплект гимнастических матов для работающей при нём секции. Вы получите вычет, если приложите к декларации чек из спортивного магазина и акт приёма-передачи инвентаря.

Какие документы нужны для оформления вычета

Обратиться за вычетом на благотворительность можно по окончании года, в котором вы сделали пожертвование.

Для этого вам понадобятся:

Заполненная декларация 3-НДФЛ.

Заявление о предоставлении вычета.

Паспорт. Его обычно запрашивают при очном обращении в налоговую. При подаче декларации онлайн данные берутся из базы ведомства.

Справка о доходах от работодателя за год, в котором было совершено пожертвование.

Копии банковских выписок или других подтверждающих оплату документов.

Копия договора с организацией.

Акт приёма-передачи, если речь идёт об имуществе.

Копии учредительных документов организации, лицензии на работу или других бумаг, подтверждающих её статус.

Сроки и суммы возврата

Вы можете вернуть 13–22% от суммы пожертвований в зависимости от вашей ставки НДФЛ, но не более 25% своего годового дохода. То есть максимальный возврат составит 13–22% от четверти вашего дохода за год.

Если сумма пожертвований окажется больше, остаток сгорит — перенести его на следующий год нельзя. При этом регионы вправе увеличить максимальный размер возврата до 30% годового дохода.

Это возможно, если пожертвования адресованы:

Культурным госучреждениям (театры, музеи, библиотеки).

Некоммерческим фондам для поддержки таких учреждений.

После подачи декларации и документов налоговая проведёт проверку, которая может занять до 3 месяцев. Если решение будет положительным, деньги на ваш счёт перечислят в течение 30 дней.

Как оформить вычет: инструкция

Вычет можно получить двумя способами: через налоговую или через работодателя.

Оформление через налоговую

Для оформления вычета вам нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Важно использовать правильный бланк: за 2022 год — форму 2022 года, за 2023-й — форму 2023 года и так далее.

Подать декларацию можно:

в личном кабинете на сайте налоговой;

с помощью программы «Декларация» за соответствующий год;

вручную: скачайте бланк на сайте налоговой и передайте заполненную декларацию и подтверждающие документы в отделение, к которому вы прикреплены.

3-НДФЛ, заполненную от руки или с помощью программы «Декларация», также можно подать через МФЦ или сайт госуслуг.

Оформление через работодателя

Плюс этого способа в том, что для получения вычета вам не нужно будет дожидаться окончания года, в котором вы совершили пожертвование. В этом случае речь будет идти не о возврате уже уплаченного налога, а о прекращении его уплаты. Работодатель просто не будет перечислять за вас НДФЛ до тех пор, пока вы не исчерпаете положенный лимит.

Подавать декларацию вам также не потребуется. Вместо неё в налоговую нужно направить заявление о подтверждении права на вычет и документы о ваших пожертвованиях. В течение 30 дней налоговая уведомит вас о своём решении — через личный кабинет или заказным письмом.

Поле этого на работе вам нужно будет написать заявление в произвольной форме о предоставлении вычета. Одновременно налоговая направит работодателю уведомление о том, что вы имеете право на вычет. Как только компания получит его, она прекратит уплачивать НДФЛ за вас, пока это позволяет лимит вычета.

Минус этого способа заключается в том, что через работодателя вы можете получить вычет только за расходы в текущем году, но не за прошлые годы.

В каких случаях вычет не положен

Получить вычет на благотворительность нельзя, если благотворительная организация не соответствует требованиям, содержащимся в Налоговом кодексе. Их мы перечислили выше, когда рассказывали, кому положен вычет.

Вернуть часть НДФЛ также не получится, если:

организация входит в перечень «одобренных», но пожертвование сделано не напрямую ей, а в адрес созданного ею фонда;

в ответ на своё пожертвование гражданин получил какую-либо выгоду (имущество, услуги, рекламу);

помощь оказана напрямую другому физлицу;

в этом налоговом периоде гражданин не платил НДФЛ или утратил налоговое резидентство.

Пример. Допустим, вы сделали пожертвование в адрес городского театра, а на Новый год служащие там актёры бесплатно поздравили вашего ребёнка на дому как Дед Мороз и Снегурочка. Если налоговая узнает об этой услуге, вычет вам не одобрят.

Есть и ещё один нюанс. Право на вычет возникает, только если благотворительная организация примет и использует ваше пожертвование. Бывает, что этого не происходит. Например, если фонд прекращает работу, он возвращает средства благотворителям.

Отказ также возможен, когда пожертвование не соответствует целям работы организации. Например, если она поддерживает пожилых людей, а пожертвование сделано для строительства детского сада.

Если вам вернули пожертвование, по которому вы уже получили назад часть НДФЛ, вычет тоже придётся вернуть.

Для этого следует:

Подать уточненную декларацию 3-НДФЛ, включив сумму вычета в доходы.

Уплатить 13% от этой суммы, то есть вернуть государству полученные ранее деньги.

Коротко

Получить вычет на благотворительность можно за помощь организациям, виды деятельности которых определены законом. Это широкий список, включающий практически все возможные направления благотворительности.

Возврат налога возможен за три предыдущих календарных года. Для этого нужно подать декларацию в налоговую инспекцию либо оформить возврат через работодателя. Право на возврат имеют плательщики НДФЛ — резиденты России.

Вернуть НДФЛ можно не только с денежных пожертвований, но и с имущества, услуг и передачи прав. Факт пожертвования должен быть подтвержден документально — чеками и договором и / или актом приёма-передачи помощи.

Размер вычета не может быть больше 13–22% от четверти годового дохода заявителя (в зависимости от его ставки НДФЛ). Перенести неиспользованный остаток на следующий год нельзя.

Оформить вычет не получится, если вы сделали пожертвование не напрямую в благотворительную организацию, а в учреждённый ею фонд или если организация не соответствует требованиям Налогового кодекса. Также возврат невозможен, если помощь оказалась небезвозмездной или поступила напрямую от одного физлица другому.

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