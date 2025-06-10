Финансовый маркетплейс: как получить все услуги в одном месте

Хотите найти самый выгодный вклад, низкую ставку по кредиту или поблизости нет нужного банка? В таких случаях можно воспользоваться финансовым маркетплейсом. Здесь можно подобрать и оформить подходящий финансовый продукт, не выходя из дома. Рассказываем об особенностях работы таких площадок и оцениваем степень их надёжности.

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Как устроен финансовый маркетплейс

Маркетплейс — онлайн-площадка, объединяющая предложения разных продавцов. Соответственно, на финансовых маркетплейсах размещаются продукты участников финансового рынка: банков, страховщиков, микрофинансовых организаций, брокеров.

Пользователи сайта могут сравнить условия разных компаний, выбрать наиболее подходящие и получить услуги онлайн.

Платформы финансовых услуг могут пригодиться в следующих случаях:

В вашем населённом пункте нет офиса нужной компании . Маркетплейс позволяет получить обслуживание дистанционно.

. Маркетплейс позволяет получить обслуживание дистанционно. Вы хотите сравнить условия разных организаций и выбрать более выгодные . На финансовых платформах собраны предложения разных компаний. Вам не придётся вручную искать их программы в интернете.

. На финансовых платформах собраны предложения разных компаний. Вам не придётся вручную искать их программы в интернете. Вы хотите подобрать продукт по определённым параметрам. На маркетплейсах вы можете отфильтровать предложения по ставке, сумме, размеру комиссии, ежемесячному платежу и другим критериям.

Деятельность финансовых электронных площадок контролирует Банк России. Он ведёт специальный реестр, в котором содержится перечень всех аккредитованных маркетплейсов. На 4 июня 2025 года в него включено 11 компаний, среди них:

Московская биржа (платформа «Финуслуги»);

Финансовый маркетплейс «Сравни.ру»;

Маркетплейс «Банки.ру»;

«Авито Финанс».

Каждая платформа отправляет данные по заключённым через неё договорам регистратору финансовых транзакций (РФТ). Информация о таких операциях хранится в реестре РФТ и не потеряется, даже если на маркетплейсе произойдёт сбой.

Пользователи онлайн-платформ могут получить выписку по своим операциям на маркетплейсе. Этот документ подтверждает финансовую сделку. Заказать его можно на портале «Госуслуги».

Какие услуги можно получить через маркетплейс

Каждый маркетплейс предоставляет пользователям разный объём услуг. Обычно электронные площадки предлагают:

оформить кредит, дебетовую или кредитную карту;

открыть вклад;

получить микрозаём;

открыть брокерский счёт;

оформить страховку.

На электронных платформах вы можете воспользоваться кредитным и депозитным калькулятором, ознакомиться с рейтингами финансовых организаций, почитать отзывы пользователей услуг.

Чтобы воспользоваться услугами, нужно зарегистрироваться на маркетплейсе. Обычно для этого используют данные с Госуслуг. После этого платформы проводят собственную идентификацию: с помощью банковских ID либо на личной встрече с представителем электронной площадки. Процедура проводится один раз, в дальнейшем для доступа к онлайн-продуктам достаточно ввести логин и пароль от личного кабинета.

Для оформления финансовых услуг:

авторизуйтесь в личном кабинете;

выберите подходящий продукт;

нажмите на кнопку «Оформить» или «Получить»;

укажите параметры сделки;

подтвердите сделку.

Алгоритм может немного отличаться в зависимости от площадки и разновидности получаемой услуги. Все расчёты обычно проводятся через кошелёк на маркетплейсе: на него поступают оформленные вами кредиты, с него вы можете разместить деньги на вкладе или оплатить страховку.

Нужно ли платить комиссию

Как правило, финансовые онлайн-площадки не берут с пользователей никаких комиссий. Пользование сервисом, пополнение кошелька и вывод средств осуществляются бесплатно.

Однако кредитные организации могут взимать комиссию за отдельные операции. Например, они могут брать деньги за перечисление средств на ваш счёт внутри платформы. Этот момент нужно заранее уточнить в службе поддержки маркетплейса.

Риски использования финансовых сервисов

Финансовые площадки, входящие в перечень ЦБ РФ, соответствуют требованиям регулятора и обязаны соблюдать правила, касающиеся безопасности передачи данных и проведения транзакций.

Вклады, оформляемые через маркетплейс, страхуются в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), как и депозиты, открываемые в банках. Размер страхового покрытия — 1,4 миллиона рублей в одной кредитной организации.

По этим причинам использование маркетплейсов безопасно так же, как и использование личных кабинетов банков, страховщиков, брокеров и других организаций.

Основная угроза пользователям маркетплейсов исходит от мошенников, стремящихся завладеть личными данными. Чтобы уберечь персональную информацию, соблюдайте осторожность: не разглашайте личные сведения посторонним, проверяйте подлинность веб-сайтов, на которых вводите информацию, игнорируйте подозрительные ссылки из незнакомых источников.

Коротко

Финансовый маркетплейс — сайт, на котором собраны предложения финансовых услуг от разных компаний.

Пользуясь площадкой, вы можете выбрать наиболее выгодные условия и заключить договор с поставщиком услуг дистанционно.

Через маркетплейс можно открыть вклад, взять кредит, оформить страховку и получить другие услуги. Для этого нужно зарегистрироваться на площадке и пройти идентификацию.

Как открыть вклад без посещения банка