Эксперты объяснили, почему нельзя отказываться от чеков в магазинах

Чек — это не просто лист бумаги, который большинство покупателей выбрасывают сразу же после покупки товара. Этот документ официально подтверждает покупку, и его утрата способна привести к сложностям при возврате продукции, обращении за гарантийным ремонтом и в других ситуациях. Зачем нужны чеки и как их можно получить, разберём вместе с главой московской коллегии адвокатов «Григориадис Групп» Дмитрием Григориади.

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Зачем может пригодиться чек

Не стоит отказываться от чека в магазине — он не просто подтверждает оплату, но и является важным инструментом для защиты ваших прав, рассказывает Григориади. Чек может пригодиться в следующих ситуациях:

если товар нужно вернуть или заменить;

при гарантийных случаях;

для учёта расходов;

при обращении в суд или государственные органы.

В некоторых ситуациях чек необходимо предоставить для оформления налоговых вычетов, например, если вы возвращаете НДФЛ за покупку лекарств.

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Выдача чека — обязанность кассира (п. 2, ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). Однако выдавать его разрешается как в бумажном, так в электронном виде, по желанию покупателя.

Фискальный чек — бумажный или электронный — обладает одинаковой юридической силой. Закон не делает разницы между ними: и тот и другой подтверждают оплату, и оба подходят для возврата, налоговых вычетов или рекламаций. Дмитрий Григориади Глава московской коллегии адвокатов «Григориадис Групп»

Если информационная система продавца предусматривает идентификацию личных кабинетов пользователей, электронные чеки могут направляться туда. Это происходит при предъявлении карты покупателя.

Например, чтобы найти чек за покупку в магазине «Пятёрочка», нужно зайти в приложение торгового предприятия, открыть «Профиль» — «История покупок», выбрать нужную покупку и нажать «Электронный чек».

© Приложение Пятёрочка

Однако это не освобождает продавца от необходимости направить фискальный документ на телефон или почту покупателя. Если покупатель не сообщил соответствующие сведения до оплаты, ему должны выдать бумажный чек. Поэтому вопросы кассиров, нужен ли вам чек, являются некорректными. Такая информация приводится на сайте ФНС.

Чек — это ваша гарантия и защита, подчёркивает Григориади. Электронный чек так же надёжен, как и бумажный, а порой даже превосходит по удобству хранения. Для получения чека в электронном виде сообщите кассиру свои контактные данные до оплаты. Это несложно, но может спасти вас при возврате, гарантийном ремонте или налоговой проверке, заключает эксперт.

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