Эксперты объяснили, как изменится расчёт при увольнении с 1 сентября
С 1 сентября средний заработок для выходного пособия и отпускных будет считаться по новой схеме: средний дневной заработок — умножаться на среднее число рабочих дней в году, рассказали «Рамблеру» эксперты.
В России вступает в силу новый порядок расчёта среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Об этом говорится в постановлении правительства. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.
Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль и кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян назвали «Рамблеру» два ключевых изменения:
Для стандартного графика пособие будет рассчитываться, исходя из среднего числа рабочих дней в одном месяце, а не фактического количества рабочих дней в месяце. В 2025 году согласно производственному календарю — 247 рабочих дней. Получается, что в одном месяце примерно 20,6 дня (247/12).
Из расчёта среднего заработка полностью исключаются дни, когда сотрудник не работал, — больничные, декрет, простои, забастовки.
Обновлённая формула расчёта среднего заработка:
СЗ = СДЗ х СЧРД
СЗ — средний заработок.
СДЗ — средний дневной заработок.
СЧРД — среднее число рабочих дней в году.
Что входит в расчёт по новым правилам:
- Оклад, тарифная ставка.
- Надбавки за стаж, квалификацию, вредные условия труда.
- Премии, если они предусмотрены системой оплаты труда и начислены за трудовые достижения.
- Годовые / квартальные премии пропорционально отработанному времени.
Что НЕ входит в расчёт по новым правилам:
- Социальные выплаты: материальная помощь, компенсации стоимости питания, проезда, мобильной связи сверх установленных норм, оплата отдыха, путёвок, спортивных абонементов.
- Государственные пособия: больничные, декретные выплаты, пособия по уходу за ребёнком.
- Компенсационные выплаты: возмещение расходов на использование личного транспорта в рабочих целях, суточные сверх установленных норм. Это 700 рублей в день для России и 2,5 тысячи рублей в день для заграничных командировок.
- Разовые выплаты, не связанные с трудовой деятельностью: премии к юбилеям, профессиональным праздникам, денежные подарки, стипендии работникам.
С одной стороны, новые правила делают расчёт более прозрачным и унифицированным, а с другой — не учитывают реалии нестандартной занятости, считает Довгаль. По данным Росстата, около 15% работников в 2024 году имели нестандартные графики: гибкие, сменные, вахтовые.
Пример 1. Расчёт отпускных за 14 дней.
Предположим, ваш оклад составляет 75 тысяч рублей в месяц. За последние 12 месяцев он не менялся. В расчётном периоде вы получали ежемесячную премию в размере 10 тысяч рублей за объём работы. Также за это время вы брали больничный на 7 дней.
Учитываемые выплаты:
Зарплата: 75 х 12 = 900 тысяч рублей.
Премии: 10 х 12 = 120 тысяч рублей.
Итого: 1,02 миллиона рублей.
Средний дневной заработок за 358 календарных дней (365 — 7 дней больничного) составит:
1 020 000 / 358 ≈ 2 849,16 рубля.
За 14 дней отпуска сотрудник получит:
2 849,16 × 14 = 39 888,24 рубля.
Расчёт отпускных формально останется без изменений, но расчётный период станет жёстче. Формула прежняя, но из-за исключения «нестраховых» выплат у некоторых работников — особенно часто болеющих или находящихся в декрете — средний дневной заработок может снизиться.Сергей ДовгальРуководитель юридического отдела Независимого Профсоюза «Новый Труд»
Пример 2. Расчёт выходного пособия.
Допустим, вы получаете 3 тысячи рублей в день и принимаете решение уволиться в октябре, где 23 рабочих дня, то есть длинный месяц. Короткие из-за праздников — май, июнь, январь.
По старым правилам выходное пособие составило бы:
3 000 х 23 = 69 тысяч рублей.
По новым правилам:
3 000 х 20,6 = 61,8 тысячи рублей.
То есть на 7,2 тысячи рублей меньше.
Получается, по новым правилам при увольнении в длинный рабочий месяц сумма выплат будет меньше, чем раньше. А при увольнении в короткий по количеству рабочих дней месяц, наоборот, немного больше.Михаил ХачатурянДоцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ