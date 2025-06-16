С 1 сентября средний заработок для выходного пособия и отпускных будет считаться по новой схеме: средний дневной заработок — умножаться на среднее число рабочих дней в году, рассказали «Рамблеру» эксперты.

В России вступает в силу новый порядок расчёта среднего заработка для выходного пособия и отпускных. Об этом говорится в постановлении правительства. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.

Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль и кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян назвали «Рамблеру» два ключевых изменения:

Для стандартного графика пособие будет рассчитываться, исходя из среднего числа рабочих дней в одном месяце, а не фактического количества рабочих дней в месяце. В 2025 году согласно производственному календарю — 247 рабочих дней. Получается, что в одном месяце примерно 20,6 дня (247/12).

Из расчёта среднего заработка полностью исключаются дни, когда сотрудник не работал, — больничные, декрет, простои, забастовки.

Обновлённая формула расчёта среднего заработка:

СЗ = СДЗ х СЧРД

СЗ — средний заработок.

СДЗ — средний дневной заработок.

СЧРД — среднее число рабочих дней в году.

Что входит в расчёт по новым правилам:

Оклад, тарифная ставка.

Надбавки за стаж, квалификацию, вредные условия труда.

Премии, если они предусмотрены системой оплаты труда и начислены за трудовые достижения.

Годовые / квартальные премии пропорционально отработанному времени.

Что НЕ входит в расчёт по новым правилам:

Социальные выплаты: материальная помощь, компенсации стоимости питания, проезда, мобильной связи сверх установленных норм, оплата отдыха, путёвок, спортивных абонементов.

материальная помощь, компенсации стоимости питания, проезда, мобильной связи сверх установленных норм, оплата отдыха, путёвок, спортивных абонементов. Государственные пособия: больничные, декретные выплаты, пособия по уходу за ребёнком.

больничные, декретные выплаты, пособия по уходу за ребёнком. Компенсационные выплаты: возмещение расходов на использование личного транспорта в рабочих целях, суточные сверх установленных норм. Это 700 рублей в день для России и 2,5 тысячи рублей в день для заграничных командировок.

возмещение расходов на использование личного транспорта в рабочих целях, суточные сверх установленных норм. Это 700 рублей в день для России и 2,5 тысячи рублей в день для заграничных командировок. Разовые выплаты, не связанные с трудовой деятельностью: премии к юбилеям, профессиональным праздникам, денежные подарки, стипендии работникам.

С одной стороны, новые правила делают расчёт более прозрачным и унифицированным, а с другой — не учитывают реалии нестандартной занятости, считает Довгаль. По данным Росстата, около 15% работников в 2024 году имели нестандартные графики: гибкие, сменные, вахтовые.

Пример 1. Расчёт отпускных за 14 дней.

Предположим, ваш оклад составляет 75 тысяч рублей в месяц. За последние 12 месяцев он не менялся. В расчётном периоде вы получали ежемесячную премию в размере 10 тысяч рублей за объём работы. Также за это время вы брали больничный на 7 дней.

Учитываемые выплаты:

Зарплата: 75 х 12 = 900 тысяч рублей.

Премии: 10 х 12 = 120 тысяч рублей.

Итого: 1,02 миллиона рублей.

Средний дневной заработок за 358 календарных дней (365 — 7 дней больничного) составит:

1 020 000 / 358 ≈ 2 849,16 рубля.

За 14 дней отпуска сотрудник получит:

2 849,16 × 14 = 39 888,24 рубля.

Расчёт отпускных формально останется без изменений, но расчётный период станет жёстче. Формула прежняя, но из-за исключения «нестраховых» выплат у некоторых работников — особенно часто болеющих или находящихся в декрете — средний дневной заработок может снизиться. Сергей Довгаль Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза «Новый Труд»

Пример 2. Расчёт выходного пособия.

Допустим, вы получаете 3 тысячи рублей в день и принимаете решение уволиться в октябре, где 23 рабочих дня, то есть длинный месяц. Короткие из-за праздников — май, июнь, январь.

По старым правилам выходное пособие составило бы:

3 000 х 23 = 69 тысяч рублей.

По новым правилам:

3 000 х 20,6 = 61,8 тысячи рублей.

То есть на 7,2 тысячи рублей меньше.

Получается, по новым правилам при увольнении в длинный рабочий месяц сумма выплат будет меньше, чем раньше. А при увольнении в короткий по количеству рабочих дней месяц, наоборот, немного больше. Михаил Хачатурян Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ

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