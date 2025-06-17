Юрист рассказал о новых мерах наказания за дроппинг

Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности для дропперов. Какие меры наказания грозят гражданам за продажу личных банковских карт третьим лицам, рассказал «Рамблеру» юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Дропперами называют людей, которые за деньги передают третьим лицам зарегистрированные на себя электронные средства платежа. Обычно вместе с банковской картой дроппер также предоставляет злоумышленникам доступ к личному кабинету мобильного банка, позволяющий осуществлять приём и переводы денежных средств в любой адрес, отметил Хаминский.

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Новый закон устанавливает ответственность за дроппинг, а также вводит термины и определения, поясняющие, что является электронными средствами платежей. К числу последних относятся не только банковские карты, но и всевозможные электронные платёжные и криптокошельки, уточнил юрист.

Возможные меры наказания за передачу личных электронных средств платежа:

Штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода дроппера за 3–12 месяцев.

или в размере дохода дроппера за 3–12 месяцев. Обязательные работы до 480 часов

Исправительные работы на срок до 2 лет.

Ограничение свободы на срок до 2 лет.

Принудительные работы на срок до 3 лет.

Лишение свободы на срок до 3 лет.

Возможные меры наказания за передачу чужих электронных средств платежа:

Штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере дохода дроппера за 1–3 года.

или в размере дохода дроппера за 1–3 года. Принудительные работы на срок до 4 лет.

Лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за 1–2 года.

Сама по себе передача третьему лицу доступа к карте или платежному средству уже будет означать, что гражданин не проявил должную осмотрительность и отдает отчет в противоправности своих действий. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области

Важно. Банковская карта считается собственностью выпустившего её банка, подчеркнул юрист. В каждом договоре также прописывается правило, что пользоваться картой может только её владелец — человек, имя и подпись которого указаны на карте. В правилах всегда прописывается запрет на передачу банковской карты и данных о ней любым третьим лицам, а также указывается, что карта выпускается для использования её в личных целях.

Дропперы также рискуют стать соучастниками более тяжких преступлений, предупредил Хаминский. Сама по себе передача банковских карт третьим лицам может повлечь за собой как минимум привлечение к уголовной ответственности за соучастие в преступлении, предусмотренном статьёй 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств».

Гражданин, передающий за вознаграждение свою банковскую карту в пользование третьих лиц, обязан отдавать себе отчет, что его карта может использоваться не только для отмывания денежных средств и операций по обналичиванию, но и для финансирования экстремистской деятельности и терроризма. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области

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