За какие коммунальные услуги не платят пенсионеры в 2025 году

С выходом на пенсию доходы граждан обычно падают. Но стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не становится меньше, а только растёт. Очередное повышение тарифов намечено на 1 июля 2025 года. Снизить нагрузку на бюджет помогают льготы, предусмотренные для менее защищённых слоёв населения. Рассказываем, какими льготами по оплате ЖКУ могут воспользоваться пенсионеры.

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Субсидия на оплату ЖКУ

Субсидией могут воспользоваться граждане, траты на ЖКУ которых превышают определённую долю от дохода. Возможность оформить льготу не зависит от возраста. Однако пенсионеры в числе первых, кому эта мера адресована, поскольку их доходы ниже, чем зарплата трудоспособного населения.

Субсидия — это возврат части средств, израсходованных на оплату ЖКУ. По федеральному законодательству она положена тем, кто тратит на коммуналку более 22% доходов. Но в регионах этот показатель может быть меньше. Нормы для некоторых субъектов РФ:

Москва — 10%;

Санкт-Петербург — 14%;

Казань — 21%;

Кемерово — 17%.

При одобрении субсидии учитывают доход всех зарегистрированных в квартире членов семьи, а также супругов, несовершеннолетних детей, родителей несовершеннолетних вне зависимости от их адреса регистрации. Подробнее о порядке определения дохода читайте в постановлении правительства № 761.

Рассмотрим пример. Одинокая пенсионерка, проживающая в Санкт-Петербурге, получает пенсию в размере 24 300 рублей. Квартплата за её квартиру составляет 5100 рублей в месяц. Таким образом, на оплату ЖКУ у неё уходит 20,99% дохода (5100 / 24300 * 100%). По нормативам города пенсионерка может оформить субсидию, поскольку тратит на ЖКУ более 14% дохода. Но если бы она жила в Казани, то не смогла бы получить льготу.

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально. Возврат предоставляют с учётом региональных нормативов площади. Если вы живёте в одиночку в квартире площадью 65 кв. м, а норма составляет 33 кв. м на человека, субсидия будет предоставлена, только исходя из нормативного показателя.

Льгота действует на протяжении полугода. По окончании данного периода органы социальной защиты либо продлевают её действие, либо отказывают в дальнейшем предоставлении субсидии.

Компенсация взносов на капремонт

Пенсионеры в возрасте от 70 лет могут компенсировать половину суммы взносов на капремонт, а при достижении 80 лет такие расходы можно возмещать целиком. Компенсацию выплачивают, если пожилой человек:

владелец жилья;

уплачивает взнос на капремонт в полном размере;

живёт в квартире и платит квартплату;

не имеет официального места работы и проживает один либо с близкими, которые также являются безработными по возрасту или инвалидности.

Норма действует не везде, она вводится на усмотрение региональных властей. Размер возмещения зависит от действующих в субъекте РФ стандартов площади и минимального взноса на капремонт.

К примеру, в городе действуют нормативы:

13 рублей — минимальный взнос на капремонт;

33 кв. м — норматив площади на одинокого человека.

Если пенсионер проживает в жилье площадью 50 кв. м, он платит взнос 650 рублей. Но компенсацию будут рассчитывать, исходя из норматива 33 кв. м, в пересчёте на деньги — 429 рублей. То есть пенсионеру компенсируют 50 или 100% этой суммы.

Льготы для отдельных категорий пенсионеров

Согласно федеральному законодательству отдельные категории пожилых людей имеют право на дополнительные льготы. Так, скидка на услуги ЖКХ в размере 50% полагается ветеранам.

Пенсионеры, которые имеют отдельные заслуги перед Отечеством, например Герои России, полностью освобождаются от оплаты ЖКУ. Кто может воспользоваться льготой, указано в законах № 5-ФЗ и № 4301-1.

Региональные льготы

Во многих субъектах РФ на лиц старшего возраста распространяются свои льготы по оплате ЖКУ. Некоторые примеры таких льгот:

В Москве женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, живущие в одиночку, а также пожилые люди в возрасте от 80 лет вне зависимости от состава семьи могут не платить сбор за вывоз мусора .

. В Московской области для пенсионеров действует скидка от 30 до 100% на стоимость вывоза мусора .

. Жителям Калужской области в возрасте от 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, работавшим в сельской местности, полагается ежемесячная выплата в качестве меры поддержки по оплате ЖКУ.

Чтобы получить сведения о льготах, которые действуют в вашем регионе, обратитесь в многофункциональный центр, соцзащиту или воспользуйтесь Единой информационной системой соцобеспечения ЕГИССО.

Коротко

Пенсионеры могут воспользоваться субсидией на оплату ЖКУ и получить компенсацию взносов на капремонт. В каждом регионе утверждены свои правила предоставления указанных льгот.

Федеральное законодательство предусматривает льготы по оплате ЖКУ для ветеранов и тех, кто имеет особые заслуги перед Россией.

Во многих субъектах РФ для пенсионеров введены дополнительные льготы. Их перечень нужно уточнять на местах.

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