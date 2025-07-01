Не только ЖКУ: что изменилось в сфере финансов с 1 июля

Повышение платы за коммуналку и лимита выплат по европротоколу, ужесточение наказания за дроппинг и контроля за цифровым рублём, а также другие нововведения. Рассказываем, какие нормы начнут действовать в ближайшие недели и как они повлияют на личные финансы россиян.

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Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги

С 1 июля в России в очередной раз индексируется плата за коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительство приняло в ноябре прошлого года.

В зависимости от региона стоимость ЖКУ вырастет на 8,6%–21,1%. Например, в Москве рост установлен на уровне 15%, в Подмосковье — 13,3%, в Санкт-Петербурге — 14,6%. Минимальное увеличение предусмотрено для Амурской области (8,6%), а максимальное — для Пермского края (21,1%).

Окончательное решение по уровню индексации принимает руководство конкретного региона. Местные власти могут утверждать свои предельные значения для муниципалитетов, но они не должны превышать федеральный лимит более чем на допустимую величину отклонения. Исключения возможны только в случае утверждения или пересмотра инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Так, в Подмосковье региональные власти воспользовались правом увеличить предел на 5% сверх базового индекса. В результате с 1 июля плата за ЖКУ вырастет на 18,3% в большинстве муниципалитетов области, а в таких округах, как Серпухов, Клин, Солнечногорск и Сергиево-Посадский рост составит 18,7%.

В Санкт-Петербурге тарифы в среднем увеличатся на 14,6%, в Екатеринбурге — в среднем на 13,2%, в Новосибирске — в среднем на 11,9%.

В России появились социальные счета и вклады

С 1 июля заработали новые банковские продукты — социальные счета и вклады. Они предназначены для граждан, которые получают соцподдержку и включены в единый цифровой реестр таких мер. Каждый льготник может завести один социальный счёт и один социальный вклад в одном и том же или в разных банках.

Открыть такие счета и вклады можно только в электронном виде — через портал госуслуг с использованием электронной подписи. Размер социального вклада ограничен 50 тысячами рублей, а срок размещения — одним годом с возможностью продления. Проценты по нему будут начисляться ежемесячно по самой высокой ставке, которую банк предлагает для вкладов физлиц сроком от одного месяца до года.

И вклад, и счёт можно открыть только в рублях. Проценты на остаток по социальному счёту будут начисляться ежедневно:

на суммы до 50 тысяч рублей — по ставке не менее 1/2 действующей ключевой ставки ЦБ;

на суммы свыше 50 тысяч рублей — по ставке, прописанной в договоре на открытие счёта.

Операции на сумму до 20 тысяч рублей в месяц будут бесплатными для клиентов — так же, как и его обслуживание.

С 1 июля такие продукты доступны только в системно значимых банках. Остальные банки, входящие в систему страхования вкладов, начнут предлагать их с 1 января 2027 года.

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Меняются правила расчёта доходов заёмщиков

С 1 июля 2025 года банки и МФО больше не могут использовать данные бюро кредитных историй (БКИ) для оценки доходов заёмщика при расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН). Такое решение принято Банком России по поручению президента и направлено на повышение точности при выдаче кредитов.

Причина — частые ошибки и устаревшие сведения в кредитных историях. Например, БКИ часто отображают погашенные долги как действующие, что искажает оценку финансового положения заёмщика. Это приводит к отказам в кредитовании или завышению ставок.

Теперь оценка платёжеспособности будет основываться на данных «Госуслуг» и Федеральной налоговой службы. Эти источники считаются более достоверными, так как основаны на официальной отчётности.

Нововведение требует от банков технической доработки — интеграции с государственными системами и пересмотра внутренних методик оценки заёмщиков. Также предстоит решить, как учитывать доход тех, кто работает неофициально или чьи данные отсутствуют в базах ФНС.

Антиотмывочное законодательство распространили на цифровой рубль

Операции с цифровым рублем с 1 июля начали подпадать под правила антиотмывочного контроля. Отслеживать транзакции будут и коммерческие банки, и Банк России — в качестве оператора платформы цифрового рубля.

Порядок контроля будет зависеть от того, кто передаёт распоряжение об операции — пользователь через банк или напрямую на платформу. В случае подозрений регулятор сможет блокировать средства и переводы.

Банки при этом сохраняют свои текущие обязанности: проводить идентификацию клиентов при открытии счетов, выявлять тех, кому нужно ограничить доступ к платформе, а также принимать другие меры против отмывания доходов.

Кроме того, с 1 июля Росфинмониторинг получил право приостанавливать отправку распоряжений или заявлений на платформу цифрового рубля, если возникнут соответствующие основания.

На данный момент цифровой рубль не введён в массовый оборот, однако платформа уже работает в экспериментальном режиме. По данным ЦБ, за два года эксперимента физические и юридические лица открыли около 2,5 тысяч цифровых кошельков и провели около 100 тысяч операций с новой формой валюты.

Вводится уголовная ответственность за дроппинг

С 5 июля вступят в силу поправки в Уголовный кодекс, касающиеся неправомерного использования электронных средств платежа — банковских карт, электронных кошельков и других подобных инструментов. Изменения в статью 187 УК РФ 24 июня утвердил президент Владимир Путин.

Теперь уголовную ответственность будет нести не только тот, кто сам совершает подозрительные операции, но и те, кто передаёт свои электронные платёжные средства (ЭСП) третьим лицам с корыстной целью. Санкции предусмотрены как за сам факт передачи, так и за операции, совершённые по указанию другого человека или в его интересах.

В зависимости от степени участия, виновному может грозить:

штраф от 100 до 300 тысяч рублей;

до 480 часов обязательных работ;

исправительные работы или ограничение свободы на срок до 2 лет;

принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Более суровые наказания — вплоть до шести лет лишения свободы и штрафа до миллиона рублей — предусмотрены для организаторов таких схем.

Впервые совершившие подобное преступление люди могут избежать наказания, если добровольно расскажут о преступлении и помогут следствию установить других участников схемы.

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Лимит выплаты по европротоколу при наличии разногласий удвоится

С 5 июля вступят в силу изменения, увеличивающие лимит страховой выплаты по европротоколу при наличии разногласий между участниками ДТП. Максимальная сумма компенсации в таких случаях возрастёт со 100 до 200 тысяч рублей. Главное условие — фиксация повреждений с помощью специального мобильного приложения или устройств с ГЛОНАСС.

Если участники аварии полностью согласны в оценке обстоятельств ДТП, порядок выплат останется прежним: до 400 тысяч рублей при наличии фотофиксации и до 100 тысяч — при её отсутствии.

Расширение лимита должно стимулировать оформление аварий без вызова сотрудников ГИБДД. По данным ЦБ, в 2024 году более 40% ДТП в рамках ОСАГО были оформлены по европротоколу. При этом в большинстве случаев размер компенсации не превышал 100 тысяч рублей.

Истекает срок уплаты подоходного налога за 2024 год

Физлица, которые подавали декларацию 3-НДФЛ за 2024 год, не позднее 15 июля 2025 года должны перечислить необходимую сумму на Единый налоговый счёт.

НДФЛ обязаны уплачивать те, кто получили доход от продажи недвижимости и транспорта, сдачи имущества в аренду, реализации ценных бумаг, уступки прав требования, выигрышей, дарения, а также иными способами.

Проще всего оплатить налог через онлайн-сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС или через личный кабинет налогоплательщика. После авторизации нужная сумма отобразится автоматически.

Если налог не поступит в срок, с 16 июля начнут начисляться пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

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