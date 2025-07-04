Опасно ли использовать кассы самообслуживания в магазинах

Кассы самообслуживания в супермаркетах появились не так давно, но быстро полюбились покупателям. С их помощью можно избежать очередей и быстрее оформить покупку. Однако использование таких устройств может стать причиной финансовых потерь. Разобрались вместе с экспертом, какие риски связаны с оплатой покупок на кассе самообслуживания.

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С какими проблемами может столкнуться покупатель

Проблемы на кассе самообслуживания носят преимущественно бытовой характер, рассказывает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Среди них — неправильное сканирование товара и его взвешивание, когда на весах размещается сторонний товар. В этих случаях существует риск переплаты из-за невнимательности или неверных действий покупателя, отмечает эксперт.

Кроме того, при оплате на кассе самообслуживания можно столкнуться со следующими неприятностями:

Технический сбой. Касса, как и другая техника, может зависнуть. В этом случае покупателям приходится вызывать сотрудника или заново сканировать товары на другой кассе.

Касса, как и другая техника, может зависнуть. В этом случае покупателям приходится вызывать сотрудника или заново сканировать товары на другой кассе. Задвоение покупки. Сканеры на терминалах самообслуживания чувствительные. Поэтому нередко покупатели случайно пробивают один и тот же товар дважды.

Сканеры на терминалах самообслуживания чувствительные. Поэтому нередко покупатели случайно пробивают один и тот же товар дважды. Оплата чужих товаров. Если один покупатель оставит на кассе то, что передумал брать, другой человек может может случайно добавить этот товар в свой чек.

Если один покупатель оставит на кассе то, что передумал брать, другой человек может может случайно добавить этот товар в свой чек. Утечка данных банковской карты. Расстояние между кассами самообслуживания обычно небольшое. В таких условиях злоумышленники могут подсмотреть реквизиты карты покупателя.

Что касается мошеннических схем, то в теории на терминалы оплаты могут быть установлены скиммеры (устройства для считывания данных с карт при использовании банкоматов или терминалов) или какое-то вредоносное ПО. Однако, учитывая повышенный контроль за кассовыми зонами, это крайне затруднительно в реализации. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Как избежать проблем

Чтобы избежать проблем, связанных с использованием касс самообслуживания, нужно:

перед тем, как начать пробивать товары, убедиться, что касса работает и на экране нет позиций, оставшихся от других покупателей;

после сканирования своих покупок проверить весь список на экране, убедится в отсутствии задвоений;

при оплате банковской картой держать её таким образом, чтобы не было видно конфиденциальных данных.

Кузьменко подчеркивает, что кассовая зона в магазине — это зона повышенного контроля со стороны администрации и видеофиксации в торговом зале. Поэтому при правильном использовании терминала и достаточной внимательности риски столкнуться с проблемами минимальны.

Коротко

Риски использования терминалов самообслуживания в магазинах носят преимущественно бытовой характер: покупатели неправильно сканируют покупки или взвешивают товары.

Чтобы избежать таких проблем, всегда внимательно пробивайте покупки и проверяйте список отсканированных товаров перед оплатой.

При использовании касс самообслуживания есть опасность утечки данных банковской карты. Поэтому во время оплаты держите её так, чтобы никто не увидел написанную на ней информацию.

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