Россиянам рассказали о новом мошенничестве и напомнили правила безопасности

Кибермошенники изобретают всё более изощрённые схемы кражи денег и личных данных у граждан. Представители Wildberries предупредили о новом способе обмана, связанном с подработкой на маркетплейсе. А сотрудники госструктур рассказали россиянам, в каком случае могут действительно им позвонить.

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Обман через подработку на Wildberries

Представители компании Wildberries & Russ поделились с РИА Новости информацией о новой мошеннической схеме, которая распространяется в соцсетях. Мошенники предлагают россиянам лёгкий способ заработать на маркетплейсе. Для этого они создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты и часто используют образы медийных персон.

Отличительной чертой таких схем являются крайне выгодные условия «заработка»: частичная занятость, простые задачи, высокие выплаты. В процессе «трудоустройства» злоумышленники могут прислать ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты, с помощью которых они будут пытаться украсть деньги или личные данные жертвы.

Представители команды безопасности Wildberries & Russ предупреждают: любой «дополнительный заработок», предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах, — это риск мошенничества.

Кто из представителей власти может позвонить на сотовый

Телефонные звонки — основной способ обмана у мошенников. Они представляются сотрудниками государственных органов и требуют произвести определённые манипуляции. Генпрокуратура и МВД совместно с порталом «Объясняем.рф» рассказали, в каких случаях представители госструктур действительно могут звонить гражданам.

Центральный банк никогда не звонит гражданам, не приглашает на личный приём и не требует совершить какие-либо операции со своим банковским счётом.

Сотрудники Госуслуг и Минцифры также не звонят россиянам, не запрашивают никаких кодов и не просят перейти по ссылкам.

Полиция может позвонить только в одном случае — чтобы пригласить в отделение. Сотрудники МВД не будут запрашивать никаких данных, кодов и прочего. Кроме того, работник МВД никогда не будет предупреждать по телефону о готовящейся схеме мошенничества, не станет угрожать или просить перевести деньги на «безопасный счёт».

Операторы связи. Мошенники представляются операторами связи и сообщают об истечении срока договора. Чтобы продлить договор, конечно же, нужно продиктовать код из СМС. Роскомнадзор предупреждает, что операторы могут звонить вам в двух случаях: по вашей просьбе или для уточнения времени и адреса выезда для установки/ремонта оборудования.

ФНС. Федеральная налоговая служба не звонит, чтобы напомнить о задолженности, пригласить в отделение или уточнить личную информацию. Все приглашения в инспекцию направляются через почту. Если вам звонят якобы представители ФНС — это точно мошенники.

Социальный фонд. Сотрудники социального фонда могут позвонить вам по телефону, но никогда не будут уточнять паспортные данные или данные банковской карты, не будут присылать коды, просить перейти по ссылке или оформить какие-либо льготы. Если вам позвонил сотрудник соцфонда, уточните, в каком отделении он работает, и проверьте эту информацию, позвонив самостоятельно на горячую линию по номеру 8 800 10-000-01.

Чтобы не попасться на мошеннические схемы, с подозрением относитесь к любым звонкам с незнакомых номеров, не сообщайте по телефону свои личные данные или СМС-коды, не скачивайте никаких приложений и не переходите по ссылкам по просьбе третьих лиц.

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