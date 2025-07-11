Льготы для тех, кому скоро на пенсию: что положено предпенсионерам

Понятие «предпенсионер» появилось в 2019 году в связи с проведением пенсионной реформы. Оно относится к людям, которые по старым нормам уже могли бы уйти на заслуженный отдых, но теперь вынуждены работать дольше. Чтобы повысить уровень социальной защиты таких граждан, власти ввели специальные меры поддержки. Рассказываем, какие льготы положены предпенсионерам.

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Кто считается предпенсионером

Предпенсионером можно стать по разным основаниям.

Это зависит от категории льготы:

В сфере занятости предпенсионерами считаются люди, которым до выхода на пенсию с учётом переходного этапа осталось 5 и менее лет (п. 4 ст. 2 закона № 565-ФЗ). Например, в 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет. Соответственно, получить статус предпенсионера они могли уже в 54 года.

(п. 4 ст. 2 закона № 565-ФЗ). Например, в 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет. Соответственно, получить статус предпенсионера они могли уже в 54 года. При получении налоговых преференций предпенсионеры — это те, кто мог выйти на пенсию по старым правилам, то есть женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет (п. 10.1 ст. 407 НК РФ).

Если вы имеете право досрочно выйти на пенсию, вы станете предпенсионером раньше. Например, те, кто трудится в тяжёлых условиях и может стать пенсионером в 50 лет, получают право на предпенсионные льготы уже в 45 лет. Но при условии выработки необходимого стажа.

Если же вы приобретаете право на пенсию не по возрасту, а по стажу, например работаете педагогом или медиком, вы становитесь предпенсионером одновременно с выработкой нужного стажа.

Налоговые льготы

При достижении предпенсионного возраста разрешается не уплачивать налог на имущество физлиц. Мера поддержки действует на один объект каждого вида:

дом;

квартира;

гараж или место для машины;

помещение для профессиональной творческой деятельности;

хозпостройка до 50 квадратных метров.

Если у человека есть два объекта одной разновидности, уплачивать налог не нужно за тот, по которому налоговый сбор больше.

Кроме этого, будущие пенсионеры могут не платить земельный налог на участок в 6 соток. Если вы владеете землёй большей площади, налог будет рассчитан на величину превышения. То есть, если у вас 10 соток, налог возьмут с четырёх.

Чтобы получить освобождение от уплаты налогов, нужно подать заявление в налоговую службу (ФНС). Сделать это можно, обратившись в отделение ведомства или через личный кабинет на сайте ФНС.

Увеличенная выплата по безработице

Для предпенсионеров, потерявших работу, предусмотрено повышенное пособие от центра занятости:

первые 3 месяца — 75% от среднего дохода ;

; 4 последующих месяца — 60% от среднего дохода ;

; далее — 45% от среднего дохода.

Такие выплаты полагаются только в том случае, если до увольнения сотрудник проработал на прежнем месте не менее 26 недель. При невыполнении этого условия пособие выплачивается в минимальном размере.

Стандартный срок выплаты пособия — 1 год. Однако для лиц со стажем от 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин он может быть продлён — на 2 недели за каждый год стажа сверх минимально необходимого. Максимальный период продления — ещё на 1 год.

Защита от трудовой дискриминации

Работодатель не имеет права увольнять сотрудника, переводить его на срочный договор или отказывать в трудоустройстве только из-за того, что он достиг предпенсионного возраста. За такие поступки руководству грозит ответственность вплоть до уголовной.

Досрочный выход на пенсию

Люди предпенсионного возраста, безрезультатно стоящие на бирже труда, которым до оформления пенсии осталось не более двух лет, могут досрочно выйти на отдых.

Для этого нужно:

иметь стаж от 25 лет для мужчин и от 20 для женщин;

иметь необходимое количество пенсионных баллов;

потерять работу в связи с ликвидацией компании, сокращением.

Если человек прекратил работу по своему желанию либо был уволен за провинность, претендовать на досрочное пенсионное содержание он не может.

Региональные льготы

Каждый субъект РФ самостоятельно решает, какие дополнительные льготы предоставлять предпенсионерам. Чаще всего им полагается скидка на транспорт, оплату услуг ЖКХ и медицинских услуг.

Так, в Москве людям предпенсионного возраста бесплатно предоставляют:

проезд в метро, наземных видах транспорта, электричках;

обеспечение зубными протезами;

санаторно-курортное лечение.

Однако с 2025 года московское региональное законодательство изменило условия присвоения статуса предпенсионера. Теперь он положен лишь тем, кому 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) исполнилось до конца 2024 года. Таким образом, новых предпенсионеров в столице уже не появится, но для успевших получить этот статус все льготы сохранятся.

Чтобы узнать, какие меры поддержки есть в вашем регионе и каковы условия их получения, обращайтесь в местные органы соцзащиты или многофункциональные центры (МФЦ).

Прочие преференции

Помимо перечисленных льгот, граждане, в скором времени выходящие на пенсию, имеют следующие права:

На выплату накопительной пенсии . Обратиться за ней можно в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

. Обратиться за ней можно в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. На оплачиваемые отгулы в связи с диспансеризацией. Можно взять на работе 2 дня на медицинское обследование.

в связи с диспансеризацией. Можно взять на работе 2 дня на медицинское обследование. На переобучение . Предпенсионеры могут получить новую профессию или пройти переподготовку по имеющейся специальности в рамках проекта «Содействие занятости».

. Предпенсионеры могут получить новую профессию или пройти переподготовку по имеющейся специальности в рамках проекта «Содействие занятости». На долю в наследстве . Даже если предпенсионер не указан в завещании, он автоматически претендует на обязательную часть в наследстве. Её размер — минимум половина от того, что причиталось бы человеку, не будь завещательного документа.

. Даже если предпенсионер не указан в завещании, он автоматически претендует на обязательную часть в наследстве. Её размер — минимум половина от того, что причиталось бы человеку, не будь завещательного документа. На алименты. Если предпенсионер является нуждающимся в помощи, он имеет право получать алименты от детей, внуков, пасынков, супруга (супруги). Если родственник отказывает в помощи, алименты назначает суд.

Как получить справку о статусе предпенсионера

Чтобы получить статус предпенсионера, ничего предпринимать не нужно — это происходит автоматически при выполнении условий по возрасту или стажу.

Но для оформления предпенсионных льгот может понадобиться подтверждающая справка о предпенсионном статусе. Оформить её можно на Госуслугах, в отделении Социального фонда России (СФР) или офисе МФЦ. И электронный, и бумажный вариант бумаги имеют одинаковую силу.

Чтобы оформить документ через сайт государственных услуг:

авторизуйтесь на портале;

выберите услугу «Заказать справку о статусе предпенсионера»;

выберите, для кого предназначается справка (налоговая, центр занятости, работодатель);

отправьте запрос.

Документ формируется автоматически и будет направлен в ваш личный кабинет в течение суток.

Коротко

Предпенсионеры — люди, которым до пенсии осталось 5 и менее лет, либо достигшие возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Такой категории граждан положен ряд льгот.

Предпенсионеры могут получать повышенное пособие по безработице, освобождаются от уплаты налога на имущество и землю, могут досрочно выйти на пенсию, обладают трудовыми гарантиями. Также они имеют право на выплату накопительной пенсии, переобучение, долю в наследстве и алименты.

Льготы, установленные на федеральном уровне, действуют для всех предпенсионеров. Региональные власти разрабатывают для них свои программы поддержки, которые распространяются только на жителей конкретных субъектов РФ.

Сведения о доступных преференциях можно узнать в МФЦ или в органах соцзащиты.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подтвердить свой статус с помощью справки. Оформить ее можно на Госуслугах, в отделении СФР или МФЦ.

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