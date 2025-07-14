Как прожить на маленькую пенсию: способы экономии и советы эксперта

Прожить на пенсию — задача не из лёгких. Часто пенсионных выплат едва хватает на самое необходимое. Но при правильном подходе и на них можно обеспечить себе нормальную жизнь. Как пенсионерам планировать бюджет и на чём экономить, чтобы прожить на маленькую пенсию, разобрались вместе с экспертом проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Марией Иваткиной.

© Irene Puzankova/iStock.com

Как правильно планировать бюджет

Часто проблема нехватки средств связана не только с небольшими доходами, но и с неэффективными тратами. Многие даже не замечают, как на мелкие, зачастую ненужные расходы уходит значительная часть денег.

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо начать вести бюджет — учитывать все поступления и траты.

Возьмите тетрадь, блокнот или используйте простую программу учёта, например Excel. Каждый день на протяжении месяца-двух записывайте доходы (пенсия, доплаты, подработка) и расходы (даже на хлеб или проезд). Задача — понять, куда уходят деньги. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Затем разделите затраты на обязательные, необязательные и непредвиденные, продолжает эксперт.

К первым относятся траты, без которых не обойтись:

квартплата;

покупка лекарств;

покупка продуктов;

покупка бытовых товаров.

Необязательными являются затраты, которые можно на какое-то время отложить или вовсе от них отказаться: покупка одежды, бытовой техники, билетов в кино и так далее. К непредвиденным, соответственно, относятся непрогнозируемые расходы: неожиданный ремонт, внеплановый визит к врачу и подобные события.

Подсчитайте, сколько денег у вас уходит на обязательные расходы. Всё, что остаётся, можно тратить на необязательные и откладывать на непредвиденные. Если пенсии не хватает даже обязательные траты, используйте способы экономии, о которых мы расскажем дальше, и ищите дополнительные источники дохода.

Сократите расходы на ЖКУ

Несколько распространённых эффективных способов экономии на коммунальных платежах:

1. Если у вас нет счётчиков на воду, установите их. На оплату по нормативам чаще всего уходит намного больше денег, чем по счётчикам. Разница может достигать 200–300%. Кроме того, при наличии счётчиков легче контролировать расход воды.

2. Используйте перерасчёт, если отсутствовали дома более 5 дней. Если вы находились на даче или лежали в больнице, вы можете воспользоваться перерасчётом стоимости услуг ЖКХ:

Уменьшить платёж за воду и газ можно, только если у вас не стоят счётчики и нет технической возможности их установить. Помимо этого, можно пересчитать стоимость затрат на вывоз мусора.

Основанием для перерасчета являются документы, подтверждающие отсутствие: справка из медицинской организации, билеты или справка из администрации по месту пребывания.

3. Проверьте сантехнику и систему водоснабжения. Из капающего крана вытекает около 24 литров воды в сутки, или 720 литров в месяц. При текущем бачке унитаза вы теряете около 2 тысяч литров воды в сутки. В итоге такой расход выливается в круглую сумму в платёжке.

4. Пользуйтесь энергосберегающими лампочками. Они потребляют существенно меньше энергии и позволяют сократить затраты на освещение на 75%.

5. Отключайте приборы, которыми не пользуетесь, от сети. Даже в режиме ожидания электроприборы расходуют энергию. Это касается и зарядных устройств, оставленных в розетках.

6. Откажитесь от ненужных услуг. Подумайте, от каких услуг в платёжке вы можете отказаться. Возможно, вы редко пользуетесь домашним телефоном или вам не нужна телевизионная антенна, поскольку вы смотрите цифровое ТВ.

Экономьте на покупке лекарств

Здоровье — это то, на чём не стоит экономить. Однако есть несколько способов, как можно покупать медикаменты дешевле без ущерба качеству:

1. Сравнивайте цены в разных аптеках. Стоимость одного и того же препарата в разных аптеках может значительно отличаться. Чтобы узнать, где можно купить нужное лекарство дешевле, используйте онлайн-агрегаторы, например Мегааптека. С их помощью можно найти самые выгодные цены на медикаменты и забронировать нужный препарат.

Например, мы сравнили цены в разных аптеках на Мирамистин: его предлагают по цене от 568 до 727 рублей. Разница — почти 28%. При этом результаты поиска лучше уточнять по телефону: бывает, что информация в сети обновляется не вовремя и в реальности цена уже изменилась. Также учитывайте затраты на дорогу до аптеки и обратно, если она расположена далеко от вашего дома.

© megapteka.ru

2. Пользуйтесь аналогами. У многих дорогих лекарств есть более дешёвые аналоги — препараты с тем же действующим веществом, а иногда и полностью аналогичным составом, но от другого производителя. Узнать о них можно в интернете или у фармацевта. Но имейте в виду, что у аналога может быть другой состав вспомогательных элементов, поэтому перед его покупкой следует проконсультироваться с врачом.

3. Получайте лекарства бесплатно, если у вас есть такое право. Отдельные группы пенсионеров, например инвалиды, имеют право на получение бесплатных лекарств. Все категории льготников перечислены в приложении к профильному постановлению Правительства РФ. Отпуск бесплатных препаратов производят по рецепту, выданному в поликлинике.

Пересмотрите расходы на покупки

Покупайте по списку

Планируйте примерное меню на неделю, советует Мария Иваткина. Основываясь на нём, составьте список необходимых продуктов с указанием их примерного количества или веса. Сортируйте их по отделам магазина: молочный, бакалея, мясной, овощи и фрукты. Ходите в магазин только со списком — это уменьшит риск импульсивных покупок.

Учитывайте, что обычно большая упаковка выгоднее, подчёркивает Иваткина. Это касается, например, моющего средства — покупка большой тары даст экономию, при этом средство может простоять долго и не испортится.

Помимо этого, обращайте внимание на нижние полки в магазинах. Там обычно стоят недорогие товары — более дешёвые аналоги известных брендов, рекомендует эксперт.

Пользуйтесь акциями и скидками

Многие продукты питания и другие товары можно купить с хорошей скидкой по акции. Узнать о выгодных ценах помогают специальные сайты и приложения, например Едадил. Чтобы найти там акционные предложения, достаточно ввести наименование товара в поисковую строку.

© edadeal.ru

Пользуйтесь акциями, но покупайте по ним только то, что вам нужно, и то, что вы съедите до истечения срока годности. Не поддавайтесь на предложения “2 по цене 1” или “Бесплатно при покупке…”, если этого товара не было в списке покупок. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Кроме того, многие магазины предоставляют пенсионерам дополнительную скидку. Например, в 2025 году покупатели пенсионного возраста могут воспользоваться такими предложениями популярных сетей:

«Пятёрочка»: скидка 10% каждый день до 15:00, действует на ценники «Выгодно».

«Лента»: скидка 10% в магазинах «Гипер Лента», действует с 09:00 до 12:00, в «Супер Ленте» — с 09:00 до 13:00.

«Перекрёсток»: скидка 10% предоставляется в будние дни с 09:00 до 13:00.

«Ашан»: кешбэк 7% по будням до 12:00.

Делайте покупки на рынках

На крупных рынках можно по очень хорошим ценам купить овощи, фрукты, мясо. Особенно если посещать такие места ближе к закрытию, когда торговцы стремятся распродать остатки продуктов и готовы предлагать скидки.

Пользуйтесь льготами от государства

Пенсионеры могут пользоваться мерами государственной поддержки. В каждом регионе действуют свои льготы.

Чаще всего «соцпакет» включает:

Скидку на оплату капитального ремонта . Для пенсионеров старше 70 лет — в размере 50%, а от 80 лет — 100%.

. Для пенсионеров старше 70 лет — в размере 50%, а от 80 лет — 100%. Субсидию на оплату услуг ЖКХ . Предоставляется тем, у кого расходы на ЖКУ превышают определённую долю от дохода. В каждом городе установлен свой показатель. Например, в Москве — 10% от доходов, в Петербурге — 14%, в Казани — 21%.

. Предоставляется тем, у кого расходы на ЖКУ превышают определённую долю от дохода. В каждом городе установлен свой показатель. Например, в Москве — 10% от доходов, в Петербурге — 14%, в Казани — 21%. Скидки или бесплатный проезд в общественном транспорте.

в общественном транспорте. Бесплатные билеты к месту отдыха, путёвки в санатории по назначению врача.

Узнать, какие меры поддержки действуют в вашем регионе, можно очно, в многофункциональном центре (МФЦ) или отделении соцподдержки, а также онлайн — на Госуслугах или через госсистему соцобеспечения ЕГИССО.

Вступайте в программы активного долголетия

Во многих субъектах РФ действуют специальные программы, помогающие людям пенсионного возраста вести активную и насыщенную жизнь. С их помощью можно посещать бесплатные занятия, курсы, экскурсии, ходить в музеи и на выставки.

Примеры таких программ:

Откажитесь от кредитов и микрозаймов

Если вам не хватает денег, использование кредитов и микрозаймов может лишь усугубить ситуацию. При их оформлении ваш доход не становится больше, а расходы растут: к текущим обязательствам добавляется выплата процентов. Невозможность рассчитаться по долгам часто подталкивает оформлять всё новые и новые займы, затягивая в долговую яму.

Поэтому при нехватке денег нужно не наращивать долги, а учиться правильно планировать свой бюджет: сокращать расходы, экономить, по возможности — искать источники дополнительного заработка.

Чтобы чувствовать себя уверенно, нужно формировать подушку безопасности — понемногу откладывать деньги.

Старайтесь откладывать хотя бы небольшую сумму на отдельный счёт. Это будет финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств — например, если сломалась бытовая техника, срочно надо купить лекарства. Это убережёт вас от микрозаймов. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Коротко

Чтобы комфортно жить на небольшую пенсию, нужно научиться правильно вести бюджет: контролировать расходы и экономить.

Сократить затраты на ЖКУ помогают установка счётчиков, отказ от ненужных услуг, грамотный расход электричества и воды. Кроме того, при отсутствии дома более 5 дней можно оформить перерасчёт квартплаты.

Чтобы сэкономить на покупке лекарств, сравнивайте цены в разных аптеках, пользуйтесь аналогами и получайте препараты бесплатно, если у вас есть такое право.

Сэкономить на покупках можно, если ходить в магазин со списком, пользоваться акциями и посещать рынки.

Не забывайте о том, что для пенсионеров предусмотрены льготы от государства. Узнайте о них, обратившись в МФЦ, органы соцзащиты или онлайн — на Госуслугах и сайте ЕГИССО.

Организовывать досуг можно при помощи региональных программ активного долголетия. Они позволяют бесплатно посещать разные занятия, курсы, экскурсии и музеи.

Старайтесь не пользоваться кредитами и микрозаймами. Формируйте подушку безопасности, понемногу откладывая деньги.

За какие коммунальные услуги не платят пенсионеры в 2025 году