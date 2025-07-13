Что такое паритет покупательной способности, или Почему «Биг Мак» в США и России стоит по-разному

Одни и те же продукты в разных странах продаются по разной цене, и это зависит не только от курса валют. Чтобы оценить реальную стоимость денег в конкретной стране, экономисты используют паритет покупательной способности. Разбираемся, что это такое, как он рассчитывается и для чего применяется.

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Что такое паритет покупательной способности

Паритет (равенство) покупательной способности (ППС) — это экономический показатель, который позволяет рассчитать, сколько единиц национальной валюты нужно в разных странах, чтобы купить один и тот же набор товаров и услуг.

Например, согласно данным аналитического ресурса Numbeo, на уровень жизни, который в Москве доступен за 360 тысяч рублей в месяц, в Нью-Йорке вам придётся потратить уже около 900 тысяч рублей ($11 500).

Самым наглядным примером расчёта ППС является индекс «Биг Мака», который рассчитывается журналом The Economist еще с 1986 года. Он показывает, сколько стоит бургер «Биг Мак» из Макдоналдса в разных странах, и позволяет примерно оценить реальный курс валют.

Так, «Биг Мак» в США в 2025 году стоит 5,69 доллара, в Швейцарии — 8,07 доллара, в Китае — 3,53 доллара. Из России Макдоналдс ушёл, но аналог «Биг Мака» всё равно остался: бургер «Биг Хит» во «Вкусно — и точка» стоит 186 рублей, или 2,36 доллара по текущему курсу.

Таким образом, курс рубля к доллару по ППС составляет: (186 / 5,69) — около 32 рублей за доллар, что в 2,4 раза ниже рыночного курса. С учётом этого можно говорить, что российская валюта в данном случае недооценена.

Также эти расчёты показывают, что сравнивать цены и доходы в разных странах в одной валюте некорректно из-за разной стоимости жизни.

Как рассчитывают ППС

Упрощённый расчёт паритета покупательной способности мы уже рассмотрели на примере индекса «Биг Мака». В реальности этот показатель рассчитывают крупные международные ведомства вроде Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вместе с национальными статистическими агентствами.

Для достижения максимальной объективности используется не один продукт, а целая корзина. Например, в 2021 году при расчёте ППС в странах СНГ использовалась корзина из трёх тысяч товаров и услуг. Большая часть из них пришлась на потребительские товары и услуги, а остальное — на технику, оборудование и строительные материалы.

Для каждой страны определяется стоимость этой корзины в местной валюте. Затем рассчитывается соотношение стоимости корзины в одной валюте к другой. Например, если корзина в Китае стоит 1000 юаней, а в России — 10 000 рублей, то ППС = 10000 / 1000 = 10 рублей за юань.

Иногда ППС измеряют в международных долларах. Это условная валютная единица, используемая для сравнения экономических показателей разных стран. Рассчитывается она делением единицы национальной валюты страны на показатель покупательной способности доллара внутри США в оговорённое время. Эталоном чаще всего выступают 1990-е или 2000-е годы.

Где ещё используется ППС

ППС в основном используется для сравнения экономик разных стран. Для этого применяется показатель под названием ВВП по ППС. Он отражает, сколько товаров и услуг страна произвела в денежном выражении, скорректированном на покупательную способность местной валюты.

Например, ВВП России в 2025 году в номинальном выражении, то есть без корректировок, составляет около 2 триллионов долларов, что делает нашу экономику 11-й по величине в мире. При этом ВВП по ППС России в 2024 году составлял уже 6,9 триллиона долларов, что ставит отечественную экономику на четвёртое место — выше Германии, Великобритании и Японии.

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Однако знание о ППС может быть полезно и обычным людям. Например, оно позволяет точнее рассчитать бюджет путешествия за границу. Если ППС в стране, которую вы хотите посетить, ниже, чем на вашей родине, то в поездке на те же деньги вы сможете позволить себе больше покупок.

Критика концепции ППС

Основным преимуществом паритета покупательной способности является то, что эта концепция позволяет сравнивать реальную покупательную способность разных валют. Тем не менее у такой практики есть множество критиков.

Их основные аргументы сводятся к следующему:

Корзины товаров в разных странах будут отличаться. Полностью идентичные наборы товаров собрать невозможно — многие из них будут отличаться по качеству или по составу. Это, по мнению критиков, делает сравнение некорректным. При расчёте не учитываются факторы формирования цен. Стоимость товаров зависит не только от фактических затрат на их производство, но и от государственного регулирования, субсидий, таможенных пошлин, акцизов и так далее. При расчёте ППС эти факторы не учитываются, поэтому показатель может искажать представление об экономике. Расчёт показателя запаздывает. Курсы валют меняются ежедневно, а ППС рассчитывается в среднем раз в год.

Коротко

Паритет покупательной способности — это индикатор, который позволяет рассчитать, сколько единиц национальной валюты нужно в разных странах, чтобы купить один и тот же набор товаров и услуг.

С помощью ППС аналитики могут сравнивать экономики разных стран в плоскости реального доступа населения к товарам и услугам. Его рассчитывают крупные международные структуры вроде МВФ.

У концепции ППС есть критики, которые считают, что это не самый корректный способ расчёта показателей для сравнения. Тем не менее сегодня этот показатель используется повсеместно.

В быту паритет покупательной способности можно использовать при планировании путешествий. Если ППС в стране назначения ниже, чем на родине, то в поездке вы сможете позволить себе намного больше покупок, чем при обратной ситуации.

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