Закон о цифровом рубле заработает с 2026 года: в чём суть

Государственная дума приняла закон, который устанавливает сроки поэтапного внедрения цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Первыми предоставить возможность пользоваться виртуальной валютой должны крупнейшие банки. К 2028 году все банки будут обязаны работать с цифровым рублём.

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Внедрение цифрового рубля пройдёт в три этапа:

С 1 сентября 2026 года операции с виртуальной валютой станут доступны в крупнейших банках. Их клиенты смогут открывать счета в цифровых рублях, делать переводы, оплачивать товары и услуги. Торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей, которые являются клиентами этих банков, также должны будут обеспечить возможность оплачивать товары и услуги цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года работать с цифровым рублём начнут банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года все банки и продавцы с выручкой от 5 миллионов рублей в год обязаны предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублём.

Для граждан использование цифрового рубля добровольно и бесплатно. Чтобы начать пользоваться виртуальной валютой, нужно будет открыть отдельный цифровой кошелёк через мобильное приложение своего банка, если он подключён к платформе цифрового рубля Банка России.

Оплачивать товары и услуги виртуальной валютой можно будет по универсальному QR-коду. Он будет работать на базе решения Национальной системы платёжных карт (НСПК). Банки должны подготовить свои системы к работе с новым универсальным QR-кодом к 1 сентября 2026 года. По тому же QR-коду можно будет проводить оплату:

через Систему быстрых платежей (СБП);

через сервисы банков;

в рассрочку.

Важно. Цифровой рубль не криптовалюта. У криптовалюты нет единого эмитента, который нёс бы обязательства по ней. Цифровые рубли — национальное денежное средство, равноценное наличным или безналичным рублям. Выпускать их будет только Банк России.

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