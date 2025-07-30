Когда могут отказать в единовременной выплате накопительной пенсии и что делать в этом случае

Единовременная выплата — способ получить всю накопительную пенсию одной суммой. Однако бывают случаи, когда заявителям отказывают в таких выплатах. Разобрались, почему такое может произойти и как поступить в подобной ситуации.

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Кому полагается единовременная выплата

За накопительной составляющей пенсионного обеспечения могут обращаться женщины с 55 лет, мужчины — с 60 лет, имеющие основания для назначения страховой пенсии по старости. А также моложе этого возраста — лица, обладающие правом досрочного выхода на пенсию. Их перечень указан в ч. 1 ст. 30, ст. 31, ч.1 ст. 32, ч.2 ст. 33 закона № 400-ФЗ.

В 2025 году можно получить единовременную выплату накопительной пенсии целиком, если её сумма не превышает 411 750 рублей. Это возможно при условии, что размер ежемесячных выплат накопительной пенсии составляет менее 10% от пенсионного прожиточного минимума (ПМП).

Расчёт основан на следующих правилах:

Размер ПМП в 2025 году — 15 250 рублей . Соответственно, 10% от этой суммы составляют 1525 рублей .

. Соответственно, 10% от этой суммы составляют . Срок получения ежемесячной выплаты рассчитан на 270 месяцев. Таким образом, умножив сумму минимального размера ежемесячного платежа (1525 рублей) на количество месяцев (270 месяцев), получаем максимальный порог в 411 750 рублей.

Обратите внимание: если вы обращаетесь за назначением пособия позднее установленного срока (не в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), при расчёте используется другой период дожития (не 270 месяцев). Он сокращается на 12 месяцев за каждый полный год, прошедший со дня приобретения права на выплату.

Подать заявку на единоразовую выплату нужно в учреждение, в котором сформированы ваши накопления. Это может быть социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

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Причины отказа

Основания для отказа в единовременной выплате «Рамблеру» назвала член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко:

Накопленная сумма превышает установленный порог. Если накопленных денег больше, чем пороговое значение (411 750 рублей в 2025 году), вам назначат ежемесячные платежи.

Если накопленных денег больше, чем пороговое значение (411 750 рублей в 2025 году), вам назначат ежемесячные платежи. Накопительная пенсия была назначена ранее в форме ежемесячных платежей . Если ранее вам назначили ежемесячные выплаты, изменить способ получения средств не получится.

. Если ранее вам назначили ежемесячные выплаты, изменить способ получения средств не получится. Накопления отсутствуют. Накопительная пенсия есть не у всех — она формировалась у работников с 2002 по 2013 год, тех, кто делал самостоятельные взносы или направил на неё материнский капитал.

Накопительная пенсия есть не у всех — она формировалась у работников с 2002 по 2013 год, тех, кто делал самостоятельные взносы или направил на неё материнский капитал. Обращение не в тот фонд. Накопления граждан находятся или в СФР, или в одном из НПФ. Если обратиться не в тот фонд, в выплате откажут.

Накопления граждан находятся или в СФР, или в одном из НПФ. Если обратиться не в тот фонд, в выплате откажут. Отсутствие права на выплату. Например, из-за недостаточного страхового стажа (менее 15 лет) или величины пенсионного коэффициента (30 баллов).

Например, из-за недостаточного страхового стажа (менее 15 лет) или величины пенсионного коэффициента (30 баллов). Не выполнены возрастные требования. Получить накопительную часть пенсии можно только при соответствии возрастным ограничениям.

Что делать в случае отказа

Дальнейшие действия зависят от причины отказа. Её обязательно указывают в ответе заявителю.

Если вы обратились не в ту организацию, нужно подать заявление в другой фонд. Узнать, где хранятся ваши деньги, можно на портале «Госуслуги» или через многофункциональный центр (МФЦ).

При невыполнении возрастных ограничений придётся ждать, пока вы не достигнете нужного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин соответственно). Затем заявление нужно будет подать снова.

В остальных ситуациях можно получить выплату в случае, если фонд, который её назначает, допустил ошибку.

При несогласии с решением фонда об отказе в выплате вы вправе направить официальную жалобу непосредственно в организацию. Если проблема останется нерешённой, дальнейшим шагом станет обращение к финансовому уполномоченному. Эта процедура бесплатна для заявителя, срок рассмотрения жалобы — 15 рабочих дней.

Обжалование действий фонда через обращение к финансовому уполномоченному является обязательным этапом досудебного урегулирования спора. Лишь после прохождения данного этапа можно обращаться в судебные органы

Как избежать отказа

Чтобы избежать отказа в назначении выплаты, перед её оформлением нужно:

убедиться, что вы соответствуете требованиям закона;

узнать, где находятся ваши накопления и какова их сумма;

сравнить сумму накоплений с лимитом, при превышении которого назначают ежемесячное пособие.

Коротко

В 2025 году единовременно забрать накопительную часть можно, если её сумма не превышает 411 750 рублей. Если вы накопили больше этого лимита, назначат ежемесячное пособие.

Узнать размер накоплений и место их хранения можно через Госуслуги или МФЦ.

Отказ в выплате может быть связан с отсутствием права на получение накопительной пенсии, отсутствием накоплений, обращением не в тот фонд или тем, что вам уже были назначены ежемесячные выплаты.

Если вы получили отказ, необходимо устранить причину, по которой его выдали, и подать заявление повторно. Если вы не согласны с действиями фонда, напишите претензию на имя его руководства. А затем — обращайтесь к финуполномоченному и в суд.

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