Банковский день: как избежать штрафа за просрочку из-за «застрявшего» платежа

Мы привыкли, что между отправкой денег и их получением проходят считаные секунды. Однако по правилам безналичных расчётов прохождение платежа может занимать до трёх дней с момента списания средств со счёта. Задержка может иметь критическое значение, например, когда средства вовремя не поступили на счёт для погашения кредита. Причиной длительной обработки операции может стать банковский день. О том, как не получить штраф за просрочку из-за «застрявшего» платежа, «Рамблеру» рассказал специалист по финансовому праву Александр Хаминский.

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Что такое банковский день

Банковский день — промежуток времени в течение рабочего дня, когда банк осуществляет свою операционную деятельность: обрабатывает платежи и переводы, открывает счета, проводит другие финансовые операции. Это не просто календарный день, а именно время, когда банк активно работает.

Каждая кредитная организация самостоятельно устанавливает продолжительность банковского дня, обычно это 8–10 часов. Точные временные рамки могут отличаться даже внутри одного банка в зависимости от региона и конкретного отделения. Как правило, банковский день начинается в 9:00 или 10:00 утра и заканчивается в 17:00 или 18:00 вечера.

Обратите внимание. Суббота и воскресенье, а также праздничные дни не являются банковскими днями. Платежи и переводы, совершенные в эти периоды, будут обработаны только в первый рабочий день после выходных или праздников.

Банковский день важно учитывать при планировании платежей по кредитам. Например, если ежемесячный ипотечный платёж приходится на 25-е число каждого месяца и в данном месяце эта дата выпала на воскресенье, рекомендуется заранее перечислить средства на специальный счёт погашения кредита — желательно ещё до наступления пятницы, чтобы обеспечить своевременное поступление денег.

Когда стоит беспокоиться о просрочке

Риски просрочки платежа из-за банковского дня особенно велики в двух сценариях, сказал Александр Хаминский:

Перевод крупной суммы в другой банк осуществляется не через систему быстрых платежей (СБП). Обычные межбанковские переводы могут идти до трёх банковских дней. Отправка в конце операционного дня вашего банка, особенно в пятницу или перед праздником, несёт риск задержки. Вы проводите операцию внутри банка «в последнюю минуту». Даже перевод внутри банка, сделанный после окончания банковского дня, может зачислиться следующим днем. Любая задержка грозит пенями, если речь идёт о кредитах.

Что делать, если начислили штраф за просрочку из-за «застрявшего» платежа

Соберите доказательства своевременной отправки денег. Факт оплаты помогут подтвердить:

Квитанция или чек. Это основной документ, подтверждающий факт совершения платежа. Убедитесь, что на квитанции указаны дата и время платежа, сумма, реквизиты получателя и отправителя, а также номер транзакции.

Это основной документ, подтверждающий факт совершения платежа. Убедитесь, что на квитанции указаны дата и время платежа, сумма, реквизиты получателя и отправителя, а также номер транзакции. Выписка об операции из банка. Можно заказать выписку из банка или платёжной системы, через которую вы совершали платёж. В документе должна быть информация о списании денежных средств с вашего счёта.

Можно заказать выписку из банка или платёжной системы, через которую вы совершали платёж. В документе должна быть информация о списании денежных средств с вашего счёта. Скриншоты. Если вы совершали платёж онлайн, сделайте скриншоты страниц с подтверждением оплаты.

Свяжитесь с вашим банком, сообщите о проблеме. Составьте претензию в письменном виде, предоставьте все доказательства и обратитесь с жалобой в Банк России. Это можно сделать через интернет-приёмную ЦБ. К обращению обязательно приложите ответ банка на ваше требование о компенсации убытка.

Три совета, как защититься от штрафа за просрочку из-за застрявшего платежа

Делайте запас по важным платежам в 1–2 банковских дня. Для регулярных платежей можно настроить автосписание.

Используйте СБП для переводов в другие банки. Обычно такие операции занимают до 15 минут.

Сохраняйте все чеки. Они служат доказательством отправки денег.

Главное

Банковский день — время в течение рабочего дня, когда банк фактически обрабатывает платежи. Обычно это промежуток с 9–10 часов утра до 17–18 часов вечера. Его важно учитывать, чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с несвоевременным исполнением своих финансовых обязанностей.

Чтобы защититься от штрафов за просрочку из-за застрявшего платежа, рекомендуется делать запас по важным платежам в 1–2 банковских дня, использовать СБП для переводов в другие банки и сохранять все чеки. Для регулярных платежей удобно настроить автосписание.

Если штраф уже начислили, соберите доказательства своевременного внесения платежа: чеки, квитанции, выписки, скриншоты. Обратитесь с претензией в банк с просьбой о компенсации. Если кредитная организация отказалась отменить штраф, можете обратиться с жалобой в Банк России.

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