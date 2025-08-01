Что изменилось в личных финансах россиян с 1 августа

В августе в личных финансах россиян произойдут следующие изменения: перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, упрощение процедуры отказа от спама, а также новые правила открытия банковских счетов подростками. Рассказываем, как эти и другие изменения повлияют на финансы россиян и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

© Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Некоторым пенсионерам повысят выплаты

С 1 августа Социальный фонд пересчитал страховые пенсии работающим пенсионерам. Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы. Обращаться за перерасчётом не нужно — все выплаты произойдут автоматически. Прибавка будет индивидуальной — в зависимости от заработной платы. Максимум начислят до трёх пенсионных коэффициентов (437 рублей).

Также пенсия увеличится у:

пенсионеров, достигших 80-летия: фиксированная выплата вырастет вдвое, до 17,8 тысячи рублей;

инвалидов I группы — аналогичное повышение фиксированной выплаты, а также надбавка за уход —1314 рублей к страховой пенсии и 1377 рублей к государственной.

В двух последних случаях прибавка будет назначаться только по одному основанию. Например, по достижении 80-летия инвалиду I группы не дадут дополнительной надбавки за возраст, так как он уже имеет повышенную фиксированную выплату. Также надбавка за уход не положена инвалидам I группы с детства, которые и так уже получают выплаты по уходу.

Новые правила открытия банковских счетов для подростков

С 1 августа вступают в силу новые правила открытия банковских счетов для подростков 14–17 лет. Теперь для этого потребуется обязательное письменное согласие родителей, усыновителей или попечителей. Исключение — случаи, когда подросток уже приобрёл полную независимость, например через вступление в брак или процедуру эмансипации с 16 лет.

Нововведение законодательно закрепляет рекомендации Банка России, существовавшие с 2021 года. Закон разрешает детям 14–17 лет с разрешения родителей открывать вклады, но не банковские счета. Ранее многие банки закрывали глаза на эту подмену понятий, позволяя подросткам открывать счета без ведома родителей. Это создавало риски финансовых злоупотреблений.

Новые правила дадут родителям больший контроль над банковскими операциями несовершеннолетних. При этом карты, выданные до 1 августа, продолжат работать в прежнем режиме. Также поправки не меняют регулирования финансовых прав детей до 14 лет.

Особую актуальность новым правилам придаёт рост вовлечённости подростков в преступные схемы. Мошенники часто используют банковские карты несовершеннолетних для вывода украденных средств, предлагая за это небольшие вознаграждения. С недавних пор эта деятельность (так называемое дропперство) уголовно наказуема.

Дропперы, или дропы: кто такие, как работают схемы и как не стать мошенником

Новые правила борьбы со спамом

С 1 августа россияне могут легко отказаться от любых нежелательных СМС-рассылок. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на сайте оператора связи или воспользоваться мобильным приложением. Отказ вступит в силу уже на следующий день, после чего нежелательные сообщения больше не будут доставляться пользователям.

Изменения направлены на борьбу с серыми рассылками по купленным базам данных. Ими пользуются в том числе и телефонные мошенники. Полезный контент при этом не пострадает: рассылки, на которые пользователь давал согласие, продолжат приходить.

Эксперты предполагают, что от новых правил особенно пострадают интернет-магазины и туристические агентства. Для них рассылки были эффективным инструментом напоминания о горящих предложениях.

Справка об остатке маткапитала «переезжает»

Со 2 августа изменится порядок получения информации о материнском капитале. Сведения о его размере и остатке теперь можно будет получать через Единую платформу в социальной сфере. Ранее информацию предоставлял только федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки.

Эта справка необходима при:

оформлении ипотеки;

покупке вторичной недвижимости;

оплате детского образования за счёт маткапитала;

пополнении за счёт субсидии своей накопительной пенсии.

Процедура подачи запроса и формат выписки при этом не изменятся. Реформа направлена на повышение удобства, надёжности и скорости процессов — данные будут лучше защищены и интегрированы в единую базу. Изменения не затрагивают уже оформленные сертификаты — они остаются действительными.

Новый стандарт защиты прав пайщиков кредитных кооперативов

С 10 августа вступает в силу новый отраслевой стандарт для кредитных потребительских кооперативов (КПК), направленный на усиление защиты прав участников таких организаций.

Документ устанавливает единые требования к работе КПК со своими клиентами. Новый стандарт устраняет пробел в законодательном регулировании кредитной кооперации и ставит целью сделать этот рынок прозрачным и управляемым.

Ключевые положения стандарта:

Чётко прописан объём сведений, которые нужно предоставлять пайщикам. Установлены единые требования к раскрытию условий финансовых услуг. Закреплены допустимые способы взаимодействия с клиентами. Определены стандарты рассмотрения обращений и жалоб пайщиков.

Стандарт действует также при заключении договоров через третьих лиц и обязателен для всех КПК независимо от их членства в саморегулируемых организациях.

Ужесточится контроль за сделками с драгоценностями

С 20 августа вводятся новые правила контроля за операциями с драгоценными металлами и камнями. Основные изменения коснутся сделок на сумму от 1 миллиона рублей.

Под контроль попадут:

Покупка и продажа золота и серебра.

Операции с инвестиционными монетами из драгметаллов.

Сделки предпринимателей с обработанными природными алмазами и золотыми слитками.

Банки и ювелирные компании будут обязаны отслеживать подозрительные транзакции и сообщать о сделках от 1 миллиона в Росфинмониторинг. При покупке драгоценностей на крупные суммы нужно быть готовым подтвердить происхождение денег.

Как продать золотые украшения: где покупают и насколько это выгодно