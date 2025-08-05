Как прожиточный минимум влияет на вашу жизнь

В 2025 году в нашей стране среднедушевой прожиточный минимум равен 17 733 рублям, что на 14,8% выше, чем в прошлом году. Однако в 2026 году показатель может увеличиться не так существенно. Все потому, что теперь его планируют считать по-другому. Вместе с экспертом разобрались, что такое прожиточный минимум, как его рассчитывают сейчас и что может измениться в будущем.

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Что это за показатель и где его используют

Прожиточный минимум (ПМ) — минимальная денежная сумма, нужная для жизни. Его устанавливают для разных групп россиян: людей трудоспособного возраста, несовершеннолетних и пенсионеров, поскольку потребности таких групп россиян различаются.

Трудоспособные люди тратят больше средств на проезд, питание, одежду, могут иметь дополнительные расходы, связанные с работой. Для них ПМ устанавливается с повышенным коэффициентом. Пожилые и дети в целом ведут менее активную деятельность. Для таких групп прожиточный минимум устанавливается ниже общефедерального. Любовь Хрустова Доцент Финансового университета при правительстве России

Прожиточный минимум в России бывает общефедеральным и региональным. Это связано с тем, что в разных частях страны свои цены на продукты, одежду и прочие товары. Где-то они выше из-за особенностей расположения, холодного климата и других факторов. Поэтому при определении регионального ПМ используются коэффициенты, увеличивающие или уменьшающие федеральную величину.

Показатель ПМ используют для назначения многих пособий, доплат и других мер социальной поддержки:

Выплаты малоимущим . Малоимущими признаются люди или семьи, чей заработок меньше ПМ в регионе. Такие граждане могут пользоваться мерами поддержки, например получать детское пособие.

. Малоимущими признаются люди или семьи, чей заработок меньше ПМ в регионе. Такие граждане могут пользоваться мерами поддержки, например получать детское пособие. Ежемесячные выплаты из материнского капитала . Их могут оформить семьи, которые зарабатывают менее двух региональных ПМ. Они назначаются при наличии ребёнка до трёх лет.

. Их могут оформить семьи, которые зарабатывают менее двух региональных ПМ. Они назначаются при наличии ребёнка до трёх лет. Социальная доплата к пенсии . Доход неработающего пенсионера не может быть меньше общефедерального или регионального ПМ (при начислении ориентируются на тот показатель, который больше). Если он недотягивает до этой величины, пенсионеру назначают социальную доплату до прожиточного минимума.

. Доход неработающего пенсионера не может быть меньше общефедерального или регионального ПМ (при начислении ориентируются на тот показатель, который больше). Если он недотягивает до этой величины, пенсионеру назначают социальную доплату до прожиточного минимума. Удержание из зарплаты . При удержаниях из зарплаты у должника должен сохраняться доход не менее величины российского прожиточного минимума для людей трудоспособного возраста. Исключение — взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи с преступлением.

. При удержаниях из зарплаты у должника должен сохраняться доход не менее величины российского прожиточного минимума для людей трудоспособного возраста. Исключение — взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи с преступлением. Стипендия. Величина повышенной социальной стипендии не может быть ниже прожиточного минимума на душу населения. Такую стипендию платят на первых двух курсах отличникам и хорошистам, имеющим право на обычную стипендию, а также обучающимся до 20 лет, у которых единственный родитель — инвалид первой группы.

Таким образом, ПМ — один из базовых индикаторов экономики государства, от которого зависят доходы многих граждан.

Как рассчитывают показатель

До 2021 года прожиточный минимум в России определяли по потребительской корзине. Для этого составляли список продуктов и вещей, минимально нужных для жизни, и складывали их стоимость.

Сейчас при расчёте индикатора используют медианный среднедушевой доход граждан за предыдущий год. Как его определяют:

берут всех россиян, получающих доходы;

сортируют их по величине этого показателя;

находят человека посередине получившегося списка — его доход считается медианным.

Чтобы было понятнее, поясним на примере. Пусть в государстве живёт 3 человека с заработной платой 500, 100 и 30 тысяч рублей. Медианным будет доход посередине списка, то есть 100 тысяч рублей. Это означает, что половина граждан получают зарплату больше этой цифры, а другая половина — меньше.

А теперь сравним медианный доход со средним. При определении среднего все значения складывают и делят на их количество:

(500 000 + 100 000 +30 000) / 3 = 210 000 рублей.

То есть средняя зарплата получилась больше медианной в два с небольшим раза. Все потому, что она «усреднила» доходы очень богатых и малоимущих граждан.

Однако ПМ не равен медианному доходу — он составляет 44,2% от этой величины. Если вернуться к нашему примеру, прожиточный минимум на душу населения рассчитывается так:

100 000 * 44,2% = 44 200 рублей.

То есть по формуле:

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От полученной таким путём величины рассчитывают ПМ для разных групп населения:

для людей трудоспособного возраста — 109% от среднедушевого ПМ;

для детей — 97%;

для лиц на пенсии — 86%.

© Рамблер

Трудоспособным населением считаются люди в возрасте от 16 лет до оформления пенсии по старости. Дети — несовершеннолетние граждане до 16 лет. Пенсионеры — лица на пенсионном обеспечении по старости или инвалидности.

ПМ на общегосударственном уровне на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года правительством России, а в субъектах — до 15 сентября. Величина показателя не может быть уменьшена по сравнению с предыдущим периодом, что гарантирует сохранение социальных стандартов для населения. Любовь Хрустова Доцент Финансового университета при правительстве России

С января 2025 года временно отменили действие положений закона № 134-ФЗ, касающихся процедуры и сроков определения ПМ. Всё потому, что с 2026 года порядок расчётов планируют изменить. Ожидается, что в дальнейшем ПМ будет определяться в зависимости от показателя инфляции за прошлый год. Такая методика позволит быстрее реагировать на происходящее в экономике.

Ранее прямой индексации ПМ на показатель инфляции не происходило. Что в условиях стремительного повышения цен и неравномерного изменения заработных плат различных категорий граждан обусловило появление предложений о пересмотре методики расчёта ПМ путём его привязки к уровню инфляции. Любовь Хрустова Доцент Финансового университета при правительстве России

Такая методика разрабатывалась и рассматривалась ещё с конца 2024 года, отмечает Хрустова. Однако на текущий момент официально информации, анонсирующей данное изменение, опубликовано не было.

Какой прожиточный минимум в 2025 году

Исходя из постановления правительства России в 2025 году, в нашей стране действуют такие показатели ПМ:

подушевой — 17 733 рубля;

для людей трудоспособного возраста — 19 329 рублей;

для лиц пенсионного возраста — 15 250 рублей;

для несовершеннолетних — 17 201 рубль.

ПМ в регионах определяют власти субъектов. Региональные показатели вы можете посмотреть здесь. Максимальная величина прожиточного минимума в 2025 году действует в Камчатском крае — она составляет 31 210 рублей. Минимальный размер ПМ установлен в Липецкой и Тамбовской областях. Там он составляет 14 718 рублей.

Прожиточный минимум и МРОТ

МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный государством, ниже которого работодатель не имеет права платить. В то время как прожиточный минимум представляет собой сумму денег, необходимую человеку для удовлетворения основных жизненных потребностей.

МРОТ и прожиточный минимум взаимосвязаны: минимальная оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума, так как должна покрывать основные потребности человека.

В 2025 году действует следующий федеральный показатель МРОТ — 22 440 рублей. В 2026 году его собираются повысить до 27 093 рублей. Аналогично прожиточному минимуму региональный минимальный размер зарплаты отличается от федерального. Ознакомиться с актуальной информацией можно по следующей ссылке.

Главное

Прожиточный минимум показывает, сколько минимально денег человеку нужно для жизни. Показатель устанавливают для разных групп жителей страны: трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.

От уровня ПМ зависят многие льготы. Его применяют при расчёте и назначении выплат малоимущим, социальных доплат к пенсиям, учитывают при удержаниях из зарплаты должников.

В 2025 году ПМ определяют, исходя из медианного дохода граждан страны. В 2026 году порядок расчётов может измениться. Предполагается, что в дальнейшем показатель будет учитывать уровень инфляции.

В 2025 году в России установлен общефедеральный ПМ размером 17 733 рубля. В регионах действуют свои показатели ПМ, которые могут быть как выше, так и ниже федерального значения.

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