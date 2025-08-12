Как посчитать процент от числа: вычисляйте доходность вкладов, скидки и налоги

Предлагают скидку на товар? Нужно определить, сколько налога придётся уплатить с дохода? Или понять, какую прибыль принесёт вклад? Во всех этих случаях понадобится расчёт процентов. Рассказываем, как быстро и легко посчитать процент от числа, и приводим реальные примеры.

По пропорции

При использовании этого способа исходное число принимается за 100%, а искомое обозначается иксом (Х). Например, скидка на товар стоимостью 1500 рублей составляет 15%. Чтобы определить, сколько это в деньгах, составляем пропорцию:

1500 рублей — это 100%;

Х — это 15%.

При составлении пропорции важно, чтобы проценты находились под процентами, а числа — под числами. Неверно будет написать:

1500 рублей — это 100%;

15% — это Х.

Чтобы вычислить пропорцию, используют правило «крест-накрест»: произведения накрест лежащих показателей равны. Возвращаясь к нашему примеру, это значит:

1500 * 15 = Х * 100.

Х = 1 500 * 15 / 100 = 225 рублей.

Таким образом, 15% скидки от 1500 рублей — это 225 рублей. Ваш товар обойдётся в 1275 рублей.

Делением на 100

Если разделить число на 100, вы получите 1% от него. Чтобы найти нужное количество процентов, останется только умножить их на получившийся результат.

Допустим, вам предлагают открыть годовой вклад на 600 тысяч рублей под 15% годовых. Чтобы определить свой доход, нужно:

Найти 1% от 600 тысяч: 600 000 / 100 = 6000.

Умножить полученную величину на 15: 6000 * 15 = 90 000.

То есть ваш доход за год составит 90 тысяч рублей.

По соотношению

Этот способ можно использовать, когда вы ищете проценты, которые соответствуют определённым долям величины: половине, четверти. Для его применения нужно запомнить соотношения:

Половина (или 50%) — это 1/2 от числа. Нужно делить на 2.

25% — это четверть от числа. Нужно делить на 4.

20% — 1/5 от величины. Делим на 5.

10% — десятая доля числа. Делим на 10.

5% — двадцатая доля величины. Делим на 20.

Например, если нужно рассчитать 25% от 4 тысяч рублей, нужно:

4000 : 4 = 1000 рублей.

Примеры из жизни

Налоги

Самозанятый берёт заказ у физлица на сумму 24 тысячи рублей. С этой величины ему нужно уплатить налог 4%. Рассчитаем его с помощью пропорции:

24 000 — это 100%;

Х — это 4%.

24 000 * 4 = Х * 100

Х = 24 000 * 4 / 100 = 960

Налог самозанятого составит 960 рублей. Чистый доход, который он получит с заказа, — 23 040 рублей.

Посмотрим, совпадает ли результат, если использовать правило деления на 100:

Найдём 1% от суммы: 24 000 / 100 = 240. И умножим полученное число на 4: 240 * 4 = 960. Всё верно.

Кешбэк

Вы хотите купить ноутбук за 45 тысяч рублей и видите, что сегодня банк предоставляет в нужном магазине повышенный кешбэк 12%. Вычислим вашу выгоду:

45 000 / 100 = 450

450 * 12 = 5400

В результате покупки вы получите кешбэк 5,4 тысячи рублей. То есть ноутбук обойдётся вам в 39,6 тысячи рублей.

Доход по вкладу

Вы хотите открыть вклад на 3 месяца под 16% годовых. Сумма для размещения на вкладе — 500 тысяч рублей. Рассчитаем ваш доход:

500 000 — 100%;

Х — 16%.

500 000 * 16 = Х * 100

Х = 500 000 * 16 / 100 = 80 000

За год ваш вклад принесёт 80 тысяч рублей. Определим доходность за 3 месяца:

80 000 / 12 * 3 = 20 000.

Главное

Умение вычислять процент от числа — навык, который пригодится в самых разных жизненных ситуациях. Он необходим, чтобы вычислить скидку, определить доходность по депозиту или узнать сумму налога.

Для вычисления процентов можно использовать пропорцию или деление на 100. Если нужно рассчитать определённую долю, можно запомнить соотношения.

