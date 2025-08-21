На что можно накопить, если отказаться от мелких покупок на год

Вы задумывались, сколько тратите в месяц на кофе с собой, жвачки, короткие поездки на такси от метро до дома и другие мелочи? По отдельности такие микропокупки кажутся незначительными, но к концу года они складываются в десятки тысяч рублей. Сколько тратят россияне на маленькие радости каждый день и что можно было бы купить, если откладывать эти деньги на протяжении года, рассказали «Рамблеру» эксперты Сбербанка.

© Freepik

Во сколько обходятся микропокупки на самом деле

Классические пользователи совершают мелкие покупки в среднем 21 раз в месяц, подсчитали аналитики Сбера. Это практически каждый рабочий день. Каждый четвёртый совершает 37 и больше таких покупок в месяц. А 10% самых активных потребителей — 60 и больше. Получается, они могут покупать мелочи несколько раз каждый день.

Средний чек типичной мелкой траты составляет 193 рубля. За месяц на микропокупках россияне теряют:

Классический пользователь — около 3,9 тысячи рублей .

. Более активные потребители — более 6,6 тысячи рублей .

. Самые активные — более 10,1 тысячи рублей.

На что уходят эти деньги:

65% — продуктовые магазины (вода, шоколад, жвачка, перекус).

(вода, шоколад, жвачка, перекус). 16% — кафе, бары, рестораны (кофе с собой, бизнес-ланчи, фастфуд).

(кофе с собой, бизнес-ланчи, фастфуд). 6% — локальный транспорт (метро, автобус, короткая поездка в такси).

(метро, автобус, короткая поездка в такси). 5% — цифровые товары (подписки на сервисы, покупки в онлайн-играх и приложениях).

(подписки на сервисы, покупки в онлайн-играх и приложениях). 4% — лекарства и медицинские товары (мелкие покупки в аптеках).

Отслеживать свои финансовые привычки можно при помощи «Консультанта по расходам» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Сервис позволяет анализировать, на что вы тратите деньги, и сортировать операции по сумме. В нём также можно проверять ближайшие платежи и управлять подписками. Если появятся вопросы, на них ответит встроенный ИИ-ассистент.

Сколько можно сэкономить на сервисах с подпиской СберПрайм за год

Что можно купить, если отказаться от мелких трат на год

Классический пользователь за 12 месяцев мог бы накопить около 47 тысяч рублей, отказавшись от кофе с собой и других мелочей.

Этих денег хватит, чтобы купить:

Смартфон.

Наушники.

Абонемент в фитнес-зал.

Робот-пылесос.

Курс иностранного языка.

Путешествие на выходные.

Те, кто тратит деньги на маленькие радости более активно, при отказе от этих расходов за год могли бы отложить около 80–120 тысяч рублей.

Такую сумму можно потратить на:

Флагманский смартфон.

Недельный отпуск.

Холодильник.

Стиральную машину.

Телевизор.

Мелкий ремонт.

Чтобы копить такие суммы, переводите сэкономленные деньги на отдельный счёт. Для удобства настройте автопереводы или подключите услугу автонакопления. В первом случае банк будет автоматически перечислять на ваш счёт установленную сумму в выбранный период. Во втором — процент от всех покупок. Это позволит незаметно формировать накопления, даже когда тратишь деньги. Эти опции есть у большинства банков, включая Сбер.

Главное

Одна мелкая покупка обходится россиянам в среднем в 193 рубля. В месяц классические потребители совершают около 21 такой микропокупки и тратят на них в сумме около 4 тысяч рублей.

Активные пользователи могут покупать мелочи по несколько раз в день на протяжении всего месяца. В результате на мелкие траты у них может уходить более 10 тысяч рублей ежемесячно.

Чаще всего такие микропокупки совершаются в продуктовых и кафе. На эти две категории приходится 81% мелких трат россиян.

Если отказаться от регулярных затрат на мелочи, за год можно накопить в среднем 47–120 тысяч рублей. На эти деньги можно купить себе новый телефон, оплатить абонемент на фитнес или отправиться в путешествие.

Чтобы не забывать откладывать сэкономленные деньги, можете подключить регулярные автопереводы на отдельный счёт. Чтобы сумма накоплений к концу года была ещё приятнее, настройте автоматическое перечисление процента от всех трат по карте на тот же счёт.

Как копить деньги даже при маленьком доходе

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru. Сбербанк Онлайн 6+.

Erid: F7NfYUJCUneTSTe4CX9e