Купил по акции – выбросил не глядя: почему мы покупаем ненужное

Маркетологи порой угадывают наши желания лучше, чем мы сами. Достаточно заметить красный ценник — и в корзине оказываются вещи, которых не было в списке нужных. СберСова разобралась, как устроены акции в магазинах, и почему они подталкивают нас к спонтанным покупкам.

Зачем нужны акции и как они сказываются на покупателях

Акции и скидки встречаются буквально на каждом шагу. Магазины и маркетплейсы устраивают распродажи выходного дня, предлагают 2 товара по цене 1, раскладывают на полках яркие красные ценники.

Зачем магазину акции:

для увеличения продаж;

разгрузить склад от залежавшегося товара;

привлечь внимание к бренду или новой линейке;

создать иллюзию заботы и выгоды для покупателя.

Проблема в том, что выгода часто оказывается мнимой. Нам кажется, что мы сэкономили, но на деле:

тратим больше, чем планировали изначально;

покупаем то, что не нужно или не успеваем использовать;

чувствуем разочарование от своих решений.

Пример: пришли за молоком, а купили ещё акционный соус и две пачки чипсов от неизвестного бренда. В итоге чек выше вдвое больше, а половина покупок не пригодилась или была не по вкусу.

Популярные приёмы — что заставляет брать больше

В торговле давно существуют проверенные способы стимулировать покупателей брать больше. Рассмотрим самые распространённые приёмы и разберёмся, почему они заставляют делать импульсивные покупки.

2 по цене 1

Самый узнаваемый приём — берёте два товара, а платите только за один. Звучит как выгодная сделка, но чаще всего мы покупаем то, что не планировали изначально. Вторая упаковка нередко оказывается лишней и пропадает без дела.

Пример: до акции соус стоил 230 рублей за упаковку. Потом появилось специальное предложение — две пачки за 250 рублей. На первый взгляд — супервыгода. Но в итоге покупатель взял лишнее, а вторая упаковка с большой вероятностью так и останется нетронутой.

Большая упаковка

Надпись «XL», «экономичная упаковка» или «+30% бесплатно» кажется выгодной, но, если пересчитать цену за грамм или литр — она часто символическая или её вовсе нет. А платить приходится сразу больше. К тому же товар может использоваться не так быстро, и есть риск, что часть просто пропадёт.

Пример: обычная пачка стирального порошка 2 кг стоит 249 рублей — это примерно 125 рублей за кг. Экономичная упаковка XXL на 8 кг стоит 999 рублей выходит те же 124–125 рублей за кг. На ценнике написано «выгодно» и «+30% бесплатно», но по факту цена за грамм почти одинаковая. Просто сразу пришлось отдать почти тысячу вместо пары сотен.

Только сегодня!

Срочные акции создают эффект паники — если не купить прямо сейчас, завтра будет дороже. Так работает страх упущенной выгоды. На самом деле такие акции продлеваются снова и снова, а «суперцена» превращается в постоянную.

Пример: «Осталось всего 3 товара на складе», «Скидка -40% только до конца дня!», «Осталось 2 часа 15 минут» — все эти надписи подгоняют нас быстрее оформить заказ. Но зачастую на следующий день акция продлевается, а товаров в наличии хватит на всех.

Скидка -70%

Большие цифры на ценниках создают иллюзию, что перед нами уникальная возможность. Но часто цена искусственно завышена перед предполагаемой распродажей, либо речь идёт о товарах, которые и без того никто не покупает.

Пример: в магазине джинсы неделю стоили 1999 рублей. Перед акцией ценник меняют на 4999 и тут же вешают табличку «скидка -60% — теперь 1999 рублей». Покупатель думает, что ухватил товар почти даром, хотя цена на самом деле не изменилась.

Бонусы и баллы

Накопительные программы предлагают бонусы за покупку и повышенный кешбэк за некоторые товары. Но баллы часто можно использовать только при условии новых покупок, и нередко они сгорают.

Пример: накопили 500 баллов, но минимальная сумма заказа/покупки для их списания — 2000 рублей. Приходится снова тратить больше.

Когда акция реально выгодна

Не каждая скидка — ловушка для кошелька. Иногда акции действительно помогают экономить, но только если подходить к покупкам осознанно.

Если вы берёте впрок продукт, который нужен регулярно и точно не пропадёт – акция может быть отличным подспорьем. Например, если семья всегда берёт гречку и стиральный порошок, выгоднее взять по акции запас, чем каждый раз покупать дороже.

Чтобы экономия была оправданной:

сравнивайте цены в разных магазинах;

проверяйте цену за грамм или литр;

обращайте внимание на сроки годности;

проверьте, сколько времени будет действовать акция;

не спешите тратить бонусы и баллы, если для этого нужно делать ненужные покупки;

ориентируйтесь на свои потребности, а не на размер скидки.

Пример: килограмм сыра по 499 рублей со скидкой действительно выгоднее, если обычно он стоит 650 рублей. Но если его предлагают за 500 рублей в соседнем магазине — набирать его впрок из-за скидки нет необходимости.

Скидки и акции сами по себе не плохи – они могут стать хорошим инструментом экономии. Но акции работают только тогда, когда мы берём то, что действительно нужно, а не поддаёмся на яркие ценники и громкие обещания.

