Налог на криптовалюту: новые правила для физических лиц

С этого года в Налоговом кодексе появились чёткие требования для физических лиц и организаций, занимающихся добычей и торговлей криптовалютой. Рассказываем, кому нужно платить налоги, какие ставки применяются для операций с криптой и каким образом налоговая контролирует такие сделки.

© Marc Bruxelle/iStock.com

Правовой статус криптовалюты

1 января 2025 года вступили в силу поправки к Налоговому кодексу, согласно которым цифровая валюта признаётся имуществом. Это означает, что все операции с ней — майнинг (добыча), обмен, продажа — подлежат налогообложению.

Хотя суды придерживаются такой позиции уже несколько лет, ранее криптовалюта не имела чёткого статуса в налоговом законодательстве. При этом крипту в России запрещено использовать как средство платежей. То есть рассчитываться ей за товары и услуги на территории страны нельзя.

Налоговые поправки — часть комплексной работы государства по введению криптовалюты в правовое поле. С середины 2024 года в стране действует закон, регулирующий саму процедуру майнинга. Вместе с законом «О цифровых финансовых активах» эти нормативные акты формируют полноценную правовую базу для работы с виртуальными валютами.

Когда нужно платить налоги

Владение купленной криптовалютой, включая её хранение на крипто-кошельке или бирже, не облагается налогом. В случае майнинга доход считается полученным в момент, когда у майнера появляется право распоряжаться добытыми активами. То есть налог придётся заплатить, даже если майнер не продавал добытую валюту, а оставил её себе.

Платить налоги с доходов от операций с криптовалютами должны как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (ИП). Правила налогообложения для них отличаются. Ниже подробно расскажем о налогообложении доходов физлиц, являющихся резидентами России.

Граждане обязаны декларировать доходы от двух видов деятельности:

Майнинга цифровой валюты.

Её продажи или обмена.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивается со всей заработанной суммы, но его можно уменьшить на величину документально подтверждённых расходов на добычу или покупку актива. Это позволяет значительно снизить финансовую нагрузку.

Налогом на добавленную стоимость (НДС) майнинг криптовалют с этого года не облагается. Таким образом государство пытается стимулировать развитие этого инновационного сектора экономики.

Отдельно стоит отметить случаи дарения криптовалюты. Налог при дарении не взимается, если такой подарок делают супруги или близкие родственники. В остальных случаях полученная в дар криптовалюта подлежит налогообложению по стандартным ставкам НДФЛ. А вот унаследованная крипта вообще не облагается налогом.

Налог на добычу криптовалюты

Прибыль от майнинга считается доходом, полученным в натуральной форме. Физические лица могут заниматься майнингом без регистрации в качестве предпринимателя только при потреблении электроэнергии не более 6 тысяч киловатт-часов за месяц. Если превысить этот лимит, налоговая (ФНС) может начислить штраф и потребовать регистрации ИП.

При расчёте налога нужно ориентироваться на рыночную стоимость криптовалюты на момент её добычи (п. 1.3 ст. 223 НК РФ). Стоимость криптовалют, добытых до 2025 года, считается равной сумме фактических расходов на майнинг.

Ставка налога зависит от совокупного годового дохода:

До 2,4 миллиона рублей — 13%.

От 2,4 до 5 миллионов рублей — 15%.

От 5 до 20 миллионов рублей — 18%.

От 20 до 50 миллионов рублей — 20%.

От 50 миллионов рублей — 22%.

Повышенные ставки применяются только к тем суммам, которые превышают предыдущий лимит.

Пример: если годовой доход от майнинга составил три миллиона рублей, заплатить в бюджет придётся 13% от 2,4 миллиона и 15% от 600 тысяч рублей, или 402 тысячи рублей.

Налог на торговые операции с криптовалютой

По закону доходы от торговли криптовалютами включаются в отдельную налоговую базу, то есть не суммируются с другими доходами налогоплательщика (даже от майнинга) и должны декларироваться отдельно.

Как и при сделках с недвижимостью или ценными бумагами, при продаже и обмене криптовалюты применяются две ступени НДФЛ:

Доход до 2,4 миллиона рублей — 13%.

Свыше 2,4 миллиона рублей — 312 тысяч рублей + 15% от суммы превышения.

Доход от продажи формируется в рублях и определяется как фактическая стоимость сделки. При этом из налоговой базы можно вычесть расходы на приобретение продаваемой криптовалюты, так что владельцам цифровых активов необходимо тщательно учитывать все операции.

Пример. Допустим, в 2024 году вы купили криптовалюту на 150 тысяч рублей, а в 2025 она подорожала до 400 тысяч. Если после продажи активов вы сможете предоставить налоговой документы с криптобиржи, которые подтвердят расходы на покупку, налог нужно будет заплатить с 250 тысяч рублей (400 000 – 150 000). Если же таких документов у вас нет, платить НДФЛ придётся с 400 тысяч.

Хотя криптовалюта считается имуществом, на неё не распространяется освобождение от подоходного налога при длительном владении. То есть, в отличие, например, от акций, крипту не имеет смысла держать три года и более — от НДФЛ это не избавит. Не применяется к ней и стандартный вычет в размере до 250 тысяч рублей, который предоставляется гражданам при продаже имущества.

Если физлицо одновременно майнит и продаёт криптовалюту, то при расчёте налога с продажи можно учесть уже уплаченный налог за её добычу. Это позволяет избежать двойного налогообложения.

Например, вы добыли криптовалюту, которая на момент получения оценивалась в 100 тысяч рублей, и уже заплатили с этой суммы НДФЛ. При последующей продаже этой криптовалюты, например, за 150 тысяч рублей, вы можете уменьшить доход на ранее учтённые 100 тысяч. Таким образом, налог будет уплачен только с разницы — 50 тысяч рублей (150 000 – 100 000).

Как отчитаться о доходах

Доходы от операций с криптовалютой необходимо отразить в декларации 3-НДФЛ. Подать её нужно до 30 апреля года, следующего за отчётным периодом, а уплатить рассчитанный налог — до 15 июля. Нарушение этих сроков влечёт начисление штрафов и пеней.

Декларацию можно подать онлайн на сайте ФНС или на портале Госуслуг. Лично её можно предоставить через МФЦ или в отделении налоговой.

К декларации требуется приложить подтверждающие документы:

выписки из банков и с криптобирж с детализацией всех операций;

квитанции об оплате услуг биржи;

скриншоты платёжных поручений;

документы об операциях с лицензированных обменных площадок;

чеки за покупку оборудования и счета за электричество, затраченное на майнинг.

Список выше — не исчерпывающий. Налоговая примет к рассмотрению любые относящиеся к делу документы. Кроме того, к декларации рекомендуется приложить пояснительную записку с расчётом дохода и воспроизведением цепочки транзакций.

Также при расчёте налога важно учитывать, что физлицам нельзя переносить убыток от операций с криптовалютой на будущие налоговые периоды, пояснил «Рамблеру» гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. То есть нельзя получить убыток в 2025 году и из-за этого заплатить меньше налогов в 2026 году.

При этом физлица могут уменьшать прибыль от одной сделки на убыток от другой внутри года, но только в рамках доходов от операций с криптовалютой, отметил эксперт. Если убыток полностью перекрыл прибыль, налоговая база признается равной нулю.

Пример:

Допустим, вы продали Bitcoin с прибылью 100 тысяч рублей и Ethereum с убытком 50 тысяч рублей. Так как убыток можно вычесть из прибыли, вам нужно будет уплатить налог только с 50 тысяч.

Как налоговая следит за операциями

Тотальный мониторинг всех операций пока невозможен — проверки инициируются при наличии обоснованных подозрений.

Для этого ФНС использует следующие методы:

Анализ блокчейн-транзакций через специализированные системы (Chainalysis, Elliptic, BlockCypher и так далее).

Запросы к криптобиржам и обменникам в рамках международного обмена данными.

Мониторинг интернет-трафика.

Сопоставление данных о доходах и имуществе с декларациями 3-НДФЛ.

В случае с добычей криптовалюты выявить нарушителей проще. Майнинг-пулы должны ежеквартально отчитываться перед ФНС о полученной криптовалюте и доходах майнеров, а также соблюдать требования антиотмывочного законодательства.

Сами майнеры должны сообщать налоговой о полученной криптовалюте и о том, куда она была зачислена. Факт незаконного майнинга можно выявить по повышенному энергопотреблению. После этого поставщик электричества или управляющая компания могут передать эти сведения налоговикам.

Санкции за уклонение от налогов

Владельцам криптовалют, нарушившим налоговое законодательство, грозит ряд санкций:

За неуплату налога предусмотрен штраф в размере не менее 20% от неуплаченной суммы.

За каждый день просрочки платежа начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России.

Пропуск сроков подачи декларации влечёт штраф от одной тысячи рублей, который может достигать 30% от суммы налога.

Если налогоплательщик сознательно уклоняется от обязательств и в течение трёх лет накопил долг свыше 2,7 миллиона рублей, ему грозит уголовная ответственность по статье 198 УК РФ. Она предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Главное

С 2025 года криптовалюта считается имуществом, что означает необходимость декларирования доходов от её майнинга, продажи или обмена. Ставки НДФЛ зависят от типа операции и суммы дохода: для майнинга применяется многоступенчатая шкала от 13% до 22%, а для торговых операций — двухступенчатая система: 13% или 15%. Налоговую базу можно уменьшить на документально подтверждённые расходы.

Добытая до 2025 года криптовалюта оценивается по фактическим расходам на майнинг, после — по стоимости на момент добычи. Доход от продажи «крипты» определяется как фактическая стоимость сделки.

Чтобы при подаче декларации не возникло проблем, рекомендуется учитывать все операции и сохранять финансовые документы для подтверждения расходов.

ФНС контролирует оборот цифровых валют через анализ блокчейн-транзакций, запросы к биржам, мониторинг трафика энергопотребления.

