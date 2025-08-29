Какие региональные выплаты и льготы положены московским пенсионерам

Пенсионеры могут пользоваться федеральными и региональными льготами. Вторые вводят местные власти, в каждом субъекте страны они свои. Рассказываем, какие меры поддержки полагаются пожилым москвичам.

Соцдоплата к пенсии

Социальная доплата к пенсионному пособию выплачивается неработающим пенсионерам, являющимся получателями любого вида пенсии:

по старости;

по инвалидности;

по потере кормильца.

Доплату назначают, если доход пенсионера недотягивает до московского пенсионного прожиточного минимума — 17 897 рублей в 2025 году. А для тех, кто прожил в столице не меньше 10 лет, — до соцстандарта Москвы, который в 2025 году составляет 25 850 рублей. Проживание на территории Новой Москвы включается в этот период.

При расчёте величины соцдоплаты учитывают не только размер пенсионного обеспечения, но и все надбавки и компенсации, которые получает пожилой человек. Если совокупный доход получается меньше указанных выше нормативных значений, выплату назначают.

Например, если расчётная пенсия москвича, прожившего в столице более 10 лет, со всеми надбавками составляет 21 тысячу рублей, город будет доплачивать ему 4 850 рублей до величины действующего соцстандарта (25 850–21 000).

Соцдоплату до прожиточного минимума оформлять не нужно — её назначают автоматически. Расчёт производят на основании информации, имеющейся у Социального фонда России (СФР). Выплату до столичного соцстандарта утверждают по вашему заявлению. Подать его можно на портале mos.ru или в офисе «Мои документы».

Отдельные категории работающих москвичей пенсионного возраста также могут получать доплату до столичного соцстандарта. Она полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), инвалидам первой и второй групп, а также пенсионерам, зарплата которых меньше 20 тысяч рублей, занятых на некоторых должностях, в том числе:

библиотекарь;

гардеробщик;

дворник;

медсестра;

фельдшер.

Полный список таких должностей приведён в приложении к постановлению правительства Москвы № 1462-ПП.

Выплату назначают, если пожилой человек получает пенсию в столице и прожил на её территории не меньше 10 лет. Оформить доплату можно через отделение «Мои документы».

Ежемесячная городская денежная выплата

Это пособие выплачивают льготникам, не получающим аналогичную выплату из федерального бюджета и прописанным в Москве. Её сумма каждый год индексируется, в 2025 году она составляет:

для пострадавших от политических репрессий — 2800 рублей ;

; для тружеников тыла и детей войны — 2100 рублей ;

; для ветеранов — 1328 рублей.

Чтобы оформить выплату, ветеранам нужно подать заявление на портале mos.ru.

Все остальные категории граждан, помимо онлайн-способа, могут лично посетить отделение «Мои документы».

Проезд в транспорте

Столичные пенсионеры могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Для этого достаточно оформить карту москвича. На неё автоматически запишется проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях. Если вы планируете поездку на электричке, перед отправлением необходимо записать на карту одноразовый билет в кассе.

Москвичи пенсионного возраста могут заменить льготу её денежным эквивалентом. Для этого нужно до 1 октября текущего года оформить заявление на портале mos.ru. Деньги начнут приходить с начала следующего года.

В заявлении нужно проверить личные и паспортные данные, выбрать вашу категорию заявителя, при необходимости прикрепить подтверждающие право на льготу документы и выбрать способ выплаты. При выборе выплаты на социальную карту москвича дополнительные данные не нужны. При выборе банковской карты нужно указать её реквизиты.

В 2025 году установлена следующая стоимость услуг:

проезд в городском транспорте — 531 рубль в месяц ;

; проезд в электричках — 265 рублей в месяц.

Санаторно-курортное лечение

Льготники, а также неработающие женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, имеющие медицинские показания, могут получить бесплатную путёвку в санаторий и компенсировать расходы за проезд к месту отдыха и обратно.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо встать на очередь. Заявление подаётся онлайн на портале mos.ru. Когда подойдёт ваша очередь, нужно будет посетить центр «Мои документы», чтобы согласовать условия путешествия. Также понадобится оформить санаторно-курортную карту.

Медицина и лекарства

Жителям Москвы, достигшим предпенсионного возраста и старше, полагаются бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением расходов на оплату металлокерамики и изделий из драгметаллов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в стоматологическую клинику, входящую в перечень, утверждённый департаментом здравоохранения города Москвы.

Медикаментами, выписанными врачом, бесплатно обеспечивают некоторые категории московских льготников:

оформивших городскую выплату;

трудившихся во время обороны Москвы в 1941–1942 годах;

членов семей реабилитированных.

Получить бесплатные медикаменты можно только по рецепту и только в определённых аптеках. Льготу можно заменить на денежную выплату. В 2025 году вместо неё доплачивают 1555 рублей в месяц. Чтобы получать деньги, до 1 октября подайте заявление. Для этого перейдите по ссылке и нажмите «Получить услугу».

Жилищно-коммунальные услуги

Региональные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг полагаются некоторым категориям заявителей. Среди них:

одинокие пенсионеры и семьи, которые состоят только из пенсионеров, — освобождение от оплаты за вывоз мусора ;

; подвергшиеся репрессиям, труженики тыла, ветераны — скидка 50% на оплату услуг ЖКХ.

Посмотреть полный список льготников и полагающиеся им меры поддержки по оплате ЖКУ можно здесь.

Налоговые льготы

Законы города Москвы предусматривают налоговые льготы по транспортному и земельному налогу.

Транспортный налог

От уплаты этого налога освобождаются отдельные категории москвичей:

герои;

ветераны;

инвалиды I и II групп;

лица, которые владеют автотранспортом мощностью до 70 л. с.

Полный перечень льготников указан в ст. 4 закона Москвы № 33. Чтобы получить освобождение от уплаты сбора, подайте заявление в налоговую службу (ФНС) через сайт ведомства либо лично в налоговой или многофункциональном центре (МФЦ).

Земельный налог

В соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ люди пенсионного возраста могут не платить налог за землю площадью 6 соток. Ст. 3.1 закона г. Москвы № 74 освобождает от налогового бремени льготников вне зависимости от площади их участка, если он расположен на территории города. Льготой пользуются лица, имеющие заслуги перед Отечеством.

Бесплатная консультация юриста

Бесплатные консультации юристов полагаются малообеспеченным москвичам, ветеранам, героям, тем, кто проживает в домах престарелых, собственникам квартир, попавших под реновацию. Полный список льготников указан в законе Москвы № 49.

Перечень адвокатов, к которым можно обратиться за бесплатными услугами, опубликован здесь. Если заявитель по состоянию здоровья не может сам посетить юриста, ему полагается помощь с выездом на дом.

Имейте в виду, что под видом бесплатной юридической помощи пенсионерам часто звонят мошенники. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше не отвечать на такие звонки. А для получения консультации самостоятельно обращаться к адвокатам из списка.

Главное

Люди пенсионного возраста могут пользоваться как федеральными, так и региональными мерами поддержки. Первые предназначены для всех, а вторые действуют только в отдельных субъектах РФ.

В столице пенсионеры получают доплату к пенсии — до регионального прожиточного минимума или до соцстандарта Москвы. Вторая выплата полагается тем, кто имеет московскую прописку не менее 10 лет, либо столько же прожил на территории Новой Москвы.

Также пожилые москвичи бесплатно пользуются городским и пригородным транспортом, могут получить путёвку в санаторий, скидку на оплату ЖКУ, налоговые преференции. Некоторые льготы предоставляют всем людям пенсионного возраста, а другие — только льготникам.

