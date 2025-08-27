Риск — благородное дело: как россияне страхуют себя и свои семьи

По статистике, почти две трети россиян пользуются страховыми продуктами — оформляют полисы ОСАГО и каско, защищают своё имущество, здоровье и жизнь, стараются обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств. За скобками часто остаётся личный опыт людей: хватает ли знаний для осознанного выбора продукта, насколько понятными были условия договора, помогла ли страховка в сложной жизненной ситуации?

НИФИ Минфина России, Всероссийский союз страховщиков и «Рамблер/Личные финансы» в преддверии старта 6-го этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» проводят опрос о практическом опыте граждан в сфере страхования. Поделитесь своим мнением. Ваши ответы помогут понять, насколько эффективно работает страховой рынок для конечного потребителя и в каком направлении стоит развивать просветительские программы.