Как рассчитать размер господдержки по договору ПДС

В августе 2025 года участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) получили первую господдержку. Софинансирование от государства начислили тем, кто присоединился к ПДС в 2024 году. Рассказываем, как рассчитать примерный размер софинансирования по своему договору, где проверить уже начисленную сумму и что делать, чтобы не потерять государственную поддержку.

Как рассчитать сумму софинансирования по договору ПДС

Вы можете самостоятельно вычислить примерную сумму государственной поддержки по своему договору ПДС. Для этого необходимо знать, как рассчитывается размер софинансирования по программе. Оно зависит от двух факторов:

Официального среднемесячного дохода за прошлый календарный год. Суммы взносов на счёт ПДС за расчётный период.

Разберём подробнее.

Как доход влияет на размер господдержки по ПДС

Ваш официальный среднемесячный доход — это не только заработная плата. Учитываются также денежные поступления от сдачи квартиры в аренду, проценты по вкладам, выплаты по договорам страхования, инвестиционный доход, рассказала «Рамблеру» генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова.

Вы можете узнать точный размер своего официального среднемесячного дохода за прошлый год в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС). Зайдите во вкладку «Доходы» и далее «Сведения о доходах». В разделе собраны справки о ваших доходах и налогах, отсортированные по годам и источникам поступлений. Или можно обратиться в отделение ФНС.

По словам Изюмовой, уровень официального среднемесячного дохода позволяет узнать свой коэффициент софинансирования. Он зависит от категории дохода, при этом сумма господдержки за год составит максимум 36 тысяч рублей:

1 к 1 — для среднемесячного дохода от 0 до 80 000 рублей . То есть государство добавит рубль на каждый рубль, который человек внесёт на счёт в ПДС. Например, вы внесли 20 тысяч рублей, софинансирование составит 20 тысяч рублей.

. То есть государство добавит рубль на каждый рубль, который человек внесёт на счёт в ПДС. Например, вы внесли 20 тысяч рублей, софинансирование составит 20 тысяч рублей. 2 к 1 — для среднемесячного дохода от 80 000,01 до 150 000 рублей . В таком случае начисляется один рубль от государства на каждые два рубля, которые внесёт клиент. Если вы положили на счёт 20 тысяч рублей, вам начислят 10 тысяч рублей.

. В таком случае начисляется один рубль от государства на каждые два рубля, которые внесёт клиент. Если вы положили на счёт 20 тысяч рублей, вам начислят 10 тысяч рублей. 4 к 1 — для среднемесячного дохода от 150 000,01 рубля. При таком коэффициенте начисляется один рубль от государства на каждые четыре рубля, которые внесёт человек. Если сумма взносов за год составила 20 тысяч рублей, то размер господдержки составит 5 тысяч рублей.

Если у вас нет официального дохода, коэффициент будет 1 к 1, как для категории дохода от 0 до 80 тысяч рублей, уточнила исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. То есть за каждый внесённый на счёт ПДС 1 рубль вы получите 1 рубль софинансирования — чтобы получить максимум от государства в размере 36 тысяч рублей за год, нужно внести на счет ПДС такую же сумму — 36 тысяч рублей в течение года, пояснила она.

Как взносы влияют на размер господдержки по ПДС

Чтобы получать софинансирование от государства, необходимо пополнять счёт ПДС минимум на 2 тысячи рублей в год. Вы сами выбираете, как часто вносить средства и на какие суммы. Главное — превысить минимальный порог для зачисления государственной поддержки.

Лимит господдержки составляет 36 тысяч рублей за один календарный год. Всего за 10 лет софинансирования можно получить до 360 тысяч рублей. Если вы хотите получать господдержку в полном объёме, ваши взносы в ПДС за год должны составлять:

36 тысяч рублей при среднемесячном доходе до 80 000 рублей;

72 тысячи рублей при среднемесячном доходе от 80 000,01 до 150 000 рублей,

144 тысячи рублей при среднемесячном доходе от 150 000,01 рубля.

Обратите внимание. Если у вас открыто несколько договоров ПДС, поддержка распределится пропорционально на все ваши программы и будет составлять максимум 36 тысяч рублей в год, предупредила Ольга Изюмова.

Примеры расчёта софинансирования

Расчёт 1. Допустим, вы стали участником ПДС в 2024 году, сразу положили на счёт 15 тысяч рублей и больше денег до конца года не перечисляли. Ваш среднемесячный доход в 2024 году составлял 75 тысяч рублей, поэтому коэффициент софинансирования будет 1 к 1. Таким образом, в 2025 году вам начислят 15 тысяч рублей в качестве господдержки.

Расчёт 2. Предположим, в 2025 году вы открыли два договора ПДС. Ваш ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей. Тогда софинансирование будет рассчитываться по коэффициенту 4 к 1. Допустим, сумма взносов на два счёта по итогам года составит 150 тысяч рублей (по 75 тысяч рублей на каждом счёте ПДС соответственно). Таким образом, в 2026 году вы получите максимальные 36 тысяч рублей господдержки — по 18 тысяч рублей на каждый счёт ПДС.

Когда начислят деньги

Сумма софинансирования по договору ПДС определяется, исходя из уровня вашего среднемесячного дохода и размера взносов за предыдущий календарный год, и начисляется в течение следующего за расчётным периодом года. Так, в августе 2025 года россиянам, вступившим в программу в 2024 году, начислят первое софинансирование — около 51 миллиарда рублей. В СберНПФ в августе первую господдержку за взносы в ПДС в 2024 году получат более 1,8 миллиона человек. Общая сумма господдержки составит около 32 миллиардов рублей. Средняя сумма на одного участника — почти 18 тысяч рублей. Наибольшую господдержку в размере 36 тысяч рублей получат около 670 тысяч клиентов СберНПФ.

Некоторые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) уже рассчитали примерный размер софинансирования за взносы в программу в 2024 году. Например, у участников ПДС от СберНПФ размер господдержки за пополнение счёта ПДС в этом году отобразился 28 июля. Сумму можно проверить в карточке договора ПДС в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или в личном кабинете на сайте НПФ. Фактическое зачисление этих денег на счёт произойдёт в августе 2025 года. За все время работы программы долгосрочных сбережений в СберНПФ оформлено уже 4,4 миллиона договоров, в ПДС привлечено более 302 миллиардов рублей.

Какие две ошибки приведут к потере господдержки

Вы внесли на счёт ПДС меньше 2 тысяч рублей за год. Это минимальный порог для получения права на софинансирование. Вам не начислят господдержку, если на конец года сумма взносов составила менее 2 тысяч рублей.

Вы досрочно расторгли договор ПДС. Программа рассчитана на долгосрочные накопления — вывести деньги со счёта без потери софинансирования можно только через 15 лет с момента заключения договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При досрочном расторжении вы теряете право на господдержку по всем вашим ПДС, включая будущие, а также налоговые льготы — если уже получили возврат налога, его придётся вернуть.

Что произойдёт с начисленным софинансированием при досрочном выходе из ПДС

Начисленная до досрочного выхода из программы господдержка останется на вашем счёте. Однако доступ к ней вы получите только по истечении 15 лет с момента заключения договора ПДС либо раньше по возрасту.

Как досрочно вывести деньги и сохранить господдержку

Сохранить право на софинансирование от государства по будущим договорам ПДС после досрочного вывода денег из программы можно, если:

Снять средства до 1 апреля года, следующего за годом первого взноса. Тогда право на господдержку теряется только по завершённому договору, пояснила Алла Пальшина. По следующим ПДС вы снова сможете получать софинансирование, уточнила она. Если вы решили расторгнуть договор в период охлаждения, то есть в течение 14 дней с момента вступления в программу. В особых жизненных ситуациях можно забрать деньги со счёта ПДС частично или полностью, включая начисленные средства господдержки. К таким ситуациям относятся: серьёзные заболевания, требующие дорогостоящего лечения, потеря кормильца или смерть участника ПДС — тогда деньги вправе забрать наследники. При смене НПФ. Перевести накопления в другой фонд в рамках программы без потери начисленных средств господдержки и инвестиционного дохода можно только раз в пять лет.

