5 ошибок должника, которые приведут к отказу в банкротстве

Процедура банкротства позволяет освободиться от долгов и начать финансовую жизнь заново. Однако далеко не все заявления о признании банкротом удовлетворяются арбитражным судом. Помимо формальных оснований для отказа, таких как недостаточность суммы долга или ранее пройденная процедура банкротства, существуют серьёзные ошибки, которые совершают сами должники. Разберём пять ключевых факторов, из-за которых суд может отказаться признать человека банкротом.

Преднамеренная или фиктивная несостоятельность

Если человек специально создал ситуацию, при которой не может платить по долгам, суд почти наверняка откажет в признании его банкротом. Речь идёт о преднамеренном банкротстве, когда гражданин берёт заведомо непосильные кредиты, сознательно заключает невыгодные сделки или прячет активы, чтобы избежать погашения обязательств.

Также серьёзным нарушением считается фиктивное банкротство, когда человек пытается объявить о несостоятельности, но фактически обладает имуществом или доходами, которых достаточно для расчёта с кредиторами.

Если судья поймёт, что должник сознательно избегает своих обязательств, в банкротстве будет отказано. Более того, из-за этого на должника могут возбудить дело по ст. 196 или ст. 197 УК РФ.

Обман банка при оформлении кредита

Если при подаче заявки должник завысил свои доходы, предоставил ложные сведения о трудоустройстве или другие недостоверные данные, это может послужить причиной отмены банкротства.

Фальсификация документов может быть обнаружена при проверке сделок. Это будет воспринято как умышленный обман кредитора и значительно снизит шансы на положительный исход процедуры. Кроме того, на должника могут возбудить дело по ст. 195 УК РФ.

Попытки спрятать активы или избавиться от них

Одна из ключевых задач финансового управляющего — выявить и включить в конкурсную массу все активы должника для расчётов с кредиторами. Любые попытки скрыть или уничтожить активы являются нарушением.

Под это подпадают:

продажа по заниженной цене или дарение имущества родственникам или знакомым;

подставные сделки купли-продажи с целью уменьшить стоимость активов;

разбор автомобиля на запчасти или уничтожение других ценностей;

перевод денег на сторонние счета.

Суд трактует это как действия в ущерб кредиторам и на этом основании может отказать в банкротстве. Более того, управляющий может оспорить любую сделку за последние три года, если она покажется ему подозрительной.

По той же причине суды настороженно относятся к некоторым событиям личной жизни должника, происходящим во время процедуры банкротства. Брак, развод или, например, отказ от наследства будут рассматриваться через призму возможного уклонения от обязательств. По возможности в ходе банкротства стоит воздержаться от таких шагов.

Отказ сотрудничать с арбитражным управляющим

Финансовый управляющий занимается подготовкой и проведением процедуры банкротства. Для этого он собирает данные о доходах, имуществе и обязательствах должника.

К таким сведениям относятся:

справки о доходах и налогах;

данные о банковских счетах и движении средств;

информация о сделках с недвижимостью и автомобилями;

сведения о займах и кредитах.

Потенциальный банкрот должен предоставить управляющему все необходимые данные о своём финансовом состоянии. Чем прозрачнее поведение должника, тем выше шанс на успех.

Игнорирование запросов, сокрытие счетов, предоставление поддельных выписок или иные формы обмана приведут к тому, что суд по ходатайству управляющего просто прекратит производство по делу без списания долгов. В таком случае все издержки за проведение процедуры понесёт недобросовестный должник. Злостных обманщиков могут оштрафовать или преследовать уголовно.

Ещё одна крайность, которой стоит избегать, — жизнь не по средствам. При банкротстве должник должен проявлять умеренность в своих тратах. Если управляющий увидит, что он, например, купил путёвку за границу, в списании долгов могут отказать.

Неравное исполнение обязательств перед кредиторами

Закон о банкротстве призван обеспечить равную и справедливую защиту интересов всех кредиторов. Поэтому после начала реструктуризации долгов или продажи имущества должнику запрещено самовольно погашать обязательства перед одними кредиторами в ущерб другим.

Многие забывают об этом и пытаются, например, рассчитаться с друзьями раньше, чем с банками. Но это запрещено, даже если погашение происходит в неденежной форме — путём передачи имущества или оказания услуг.

Если суд выявит такие факты, это расценят как нарушение прав участников процесса. Последствием может стать отказ в признании банкротства и аннулирование сделок.

Также не стоит пытаться выплачивать кредиты, задолженность по которым вы хотели бы списать. Это могут расценить и как неравномерное удовлетворение требований, и как попытку уклонения от начавшегося банкротства.

Однако существуют и такие платежи, останавливать которые нельзя. К ним относятся алименты, налоги, коммунальные услуги и выплаты, назначенные судом. Их неуплата, опять же, может привести к отмене процедуры.

Главное

Процедура банкротства — не способ оставить кредиторов ни с чем, а строго регламентированный юридический механизм для честных, но оказавшихся в трудной ситуации должников. Ключ к успешному списанию долгов — добросовестность и прозрачность.

Подделка документов, попытки спрятать имущество, заключать подставные сделки и преднамеренно ухудшать своё положение — серьёзные нарушения. Если должника уличат в таких действиях, в банкротстве ему будет отказано. Кроме того, его могут оштрафовать или даже возбудить уголовное дело.

К отказу в банкротстве могут привести и приоритетные выплаты отдельным кредиторам, жизнь не по средствам, а в отдельных случаях даже регистрация или расторжение брака.

Прежде чем инициировать процедуру банкротства, трезво оцените свои действия и проконсультируйтесь с квалифицированным юристом.

